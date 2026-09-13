Zack Snyder dice que las películas de Marvel son como ir a un parque de diversiones: ‘No me interesa hacer eso’

En una nueva entrevista el director explicó que nunca estuvo interesado en seguir la fórmula de Marvel

Zack Snyder explicó por qué nunca estuvo interesado en seguir la fórmula que convirtió a Marvel en una de las franquicias más exitosas del cine contemporáneo. Mientras reflexionaba sobre su etapa al frente de personajes como Batman, Superman y Wonder Woman, el director comparó las películas de Marvel con una atracción de parque de diversiones diseñada para llevar al público por una sucesión de emociones. Snyder reconoció incluso que su rechazo a ese enfoque quizá fue un error, pero aseguró que siempre prefirió concentrarse en la dimensión mitológica de los superhéroes.

¿Por qué Zack Snyder compara a Marvel con una atracción de parque de diversiones?

En una entrevista con The Hollywood Reporter realizada alrededor del estreno de ‘The Last Photograph’, Snyder habló sobre las diferencias entre su manera de abordar a los superhéroes y la fórmula desarrollada por Marvel.

Para el cineasta, Marvel encontró una manera muy efectiva de adaptar a sus personajes para convertir sus películas en experiencias accesibles y comercialmente atractivas.

Escena de ‘La Liga de la Justicia de Zack Snyder’ (imagen: Warner Bros.)

“[Marvel es] como una atracción de parque de diversiones, ¿verdad? Las subidas, las caídas, esa parte de recorrido más tranquilo y luego otra caída. Al final piensas: «Guau, fue una locura, fue increíble».”

Snyder dejó claro que ese tipo de estructura nunca fue algo que quisiera replicar en sus propias películas.

“No tenía ningún interés en eso. Y, ya sabes, tal vez fue un error. Pero no pienso así. No puedo hacer eso.”

Su comentario resulta especialmente llamativo porque es el hombre que estuvo detrás de buena parte de la primera etapa del universo cinematográfico de DC, comenzando con ‘Man of Steel’ y continuando con ‘Batman v Superman: Dawn of Justice’ y ‘Justice League’.

Snyder prefería tratar a los superhéroes como figuras mitológicas

En lugar de construir sus películas alrededor de una estructura pensada principalmente para el entretenimiento inmediato, Snyder aseguró que estaba más interesado en explorar lo que consideraba la esencia icónica de personajes como Superman, Batman y Wonder Woman.

“Preferiría más bien hablar de su mitología. Y tal vez eso no sea tan divertido,” reconoció.

Ese enfoque terminó convirtiéndose en una de las características más reconocibles y también más discutidas de su etapa en DC. Sus películas presentaban a los superhéroes como figuras prácticamente mitológicas, con conflictos relacionados con el poder, la responsabilidad, la fe y la percepción pública.

Snyder también admitió que esa decisión pudo hacer que sus producciones fueran menos accesibles para parte de la audiencia, especialmente frente al modelo de Marvel, que durante años consiguió combinar acción, humor y continuidad entre múltiples personajes.

Zack Snyder sigue reflexionando sobre su etapa en DC

Zack Snyder en el set de ‘Liga de la Justicia’ (Fotografía: Clay Enos)

Las declaraciones llegan mientras Snyder atraviesa una etapa muy diferente de su carrera. ‘The Last Photograph’, su proyecto más reciente, fue realizado como una producción independiente, sin estudio ni plataforma detrás, con un equipo reducido y lejos de la escala de sus grandes películas de superhéroes.

El director también volvió recientemente al lote de Warner Bros. para participar en una proyección de ‘Excalibur’, una de sus mayores influencias cinematográficas. A pesar de su complicada historia con el estudio y de haber perdido el control creativo de ‘Justice League’, Snyder aseguró que conserva buenos recuerdos del lugar.

También reveló que todavía no ha visto ‘Superman’ de James Gunn, aunque aclaró que apoya al cineasta y desea que la nueva etapa de DC tenga éxito.

Años después de abandonar ese universo, Snyder continúa defendiendo la filosofía que utilizó con sus superhéroes. Puede admitir que quizá no fue la decisión más comercial, pero tampoco parece arrepentido de haber intentado hacer algo distinto a la fórmula que convirtió a Marvel en un fenómeno mundial.