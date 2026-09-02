Inde Navarrette va por el Oscar: Focus lanza campaña masiva para ‘Obsession’

Inde Navarrette no para de triungar gracias a ‘Obsession’. Después de convertirse en una de las revelaciones del año gracias a la película de terror dirigida por Curry Barker, la actriz buscará el Oscar gracias a la campaña de premios que Focus Features planea impulsar durante la próxima temporada. La cinta, que pasó de ser una producción independiente de bajo presupuesto a uno de los títulos más comentados de 2026, cuenta con récords de taquilla, atención de la crítica y una actriz en boca de todos.

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¿En qué categoría competirá Inde Navarrette por ‘Obsession’?

De acuerdo con un nuevo reporte, Focus Features impulsará a Inde Navarrette en la categoría de Mejor Actriz por su trabajo en ‘Obsession’. La actriz interpreta a Nikki Freeman, uno de los personajes centrales de la película, y su desempeño ha sido señalado como una de las razones por las que la cinta logró mantenerse en la conversación más allá de sus números de taquilla.

Inde Navarrette en ‘Obsesión’ (imagen: Universal Pictures)

El reporte confirma que la campaña de Navarrette será el eje de una estrategia mucho más amplia. Variety señala que los estudios suelen construir sus aspiraciones a Mejor Película alrededor de un rostro y una narrativa clara, y en este caso Focus apostará por el ascenso de una actriz que pasó de ser una figura conocida por series como ‘Superman & Lois’ y ‘13 Reasons Why’ a convertirse en una de las intérpretes jóvenes más observadas por Hollywood.

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El movimiento también confirma algo que ya venía tomando forma en reportes recientes: Navarrette dejó de ser únicamente la revelación de una película exitosa. Tras ‘Obsession’, la actriz fue vinculada a la próxima película de ‘X-Men’ de Marvel, apareció en reportes sobre proyectos de alto perfil como ‘Heat 2’ y, según Page Six Hollywood, comenzó a recibir ofertas millonarias.

Focus quiere llevar ‘Obsession’ a casi todas las categorías

La campaña de ‘Obsession’ no se limitará a su protagonista. Focus Features buscará reconocimiento en prácticamente todas las categorías elegibles, incluida Mejor Película. El estudio también planea promover a Curry Barker como una figura clave en tres frentes: dirección, guion original y edición.

Esa apuesta coloca a Barker como uno de los nombres más llamativos de la temporada. El cineasta, de 26 años y surgido de YouTube, escribió, dirigió y editó la película, por lo que Focus intentará presentarlo como un autor completo detrás del éxito. La lista de categorías previstas incluye Mejor Película y Mejor Director para Curry Barker, Mejor Actriz para Inde Navarrette, Mejor Actor para Michael Johnston, además de menciones para Cooper Tomlinson, Megan Lawless y Andy Richter en categorías de reparto. También aparecen guion original, edición, fotografía, música original, casting, sonido, maquillaje y peinado, y diseño de producción.

El fenómeno de taquilla que ahora busca premios

El empuje al Oscar llega después de una corrida comercial extraordinaria. ‘Obsession’ ha recaudado más de US$505.6 millones a nivel mundial con un presupuesto de apenas US$750,000. La película de Curry Barker ya había sido señalada como uno de los mayores fenómenos recientes del terror independiente y como una de las historias originales más rentables de la década.

Inde Navarrette (imagen: Instagram/@phosphormagazine)

La cinta también rompió marcas importantes en taquilla. En reportes previos, ‘Obsession’ superó a ‘Sinners’ como la película original live-action en inglés más taquillera de los años 2020, además de colocarse entre las películas de terror más exitosas de la historia. Su permanencia en salas fue otro punto clave: empezó con una apertura moderada y después creció de forma inusual durante sus primeras semanas.

Todavía queda una decisión abierta para la temporada de premios: su ruta en los Golden Globes. Variety señala que Focus y los realizadores aún no han confirmado si ‘Obsession’ competirá como drama o dentro de musical o comedia. El medio recuerda el antecedente de ‘Get Out’, que fue enviada como comedia en los Globos antes de conseguir cuatro nominaciones al Oscar y ganar Mejor Guion Original.

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