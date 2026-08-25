Inde Navarrette habla por fin sobre su papel de Rogue en el reboot de ‘X-Men’: ‘Es una locura’

Marvel Studios continúa preparando el terreno para su nueva versión de los X-Men dentro del MCU, y una de las actrices que más sorpresa causó ya reaccionó al anuncio. Inde Navarrette, elegida para interpretar a Rogue en la próxima película dirigida por Jake Schreier, habló brevemente sobre lo que significa asumir uno de los personajes más populares del equipo mutante. La actriz formará parte de una nueva generación de intérpretes que encabezará el reboot, programado para estrenarse el 5 de mayo de 2028.

También te puede interesar: ‘X-Men’: Director del reboot del MCU revela cuáles cómics inspirarán la película

¿Qué dijo Inde Navarrette sobre interpretar a Rogue?

Durante un encuentro con fans en el que se encontraba firmando autógrafos, Inde Navarrette fue cuestionada sobre cómo se sentía después de haber sido seleccionada para interpretar a Rogue. Su respuesta fue breve, pero dejó claro el peso que tiene el personaje para ella.

Inde Navarrette (Imagen: Instagram)

“Es algo fenomenal. Un gran honor. Es una locura.”

La actriz, conocida por trabajos como ‘Superman & Lois’, ‘13 Reasons Why’ y ‘Obsession’, fue anunciada oficialmente como parte del reparto durante D23 2026. Su llegada marca una nueva etapa para Rogue en el cine, después de que Anna Paquin interpretara al personaje en varias entregas de la franquicia producida por Fox.

También lee: De ‘Obsession’ a ‘X-Men’: Cómo Inde Navarrette se convirtió en la nueva actriz más buscada de Hollywood

En los cómics, Rogue es una de las integrantes más reconocibles de los X-Men. Su habilidad le permite absorber poderes, recuerdos y energía vital mediante el contacto físico, una característica que también ha definido buena parte de sus conflictos personales y sus relaciones con otros mutantes.

El nuevo equipo de X-Men ya tiene varios integrantes confirmados

Marvel Studios aprovechó D23 para presentar a buena parte del elenco que encabezará la película. Sadie Sink interpretará a Jean Grey, luego de debutar como el personaje en ‘Spider-Man: Brand New Day’, mientras Kit Connor será Scott Summers, también conocido como Cyclops.

Christopher Abbott dará vida a Professor Charles Xavier, Samara Weaving interpretará a Emma Frost y Maya Boyd será Storm. A ellos se suma Adam Driver, anunciado por Marvel como Nathaniel Milbury, un nombre relacionado en los cómics con Mister Sinister.

Por ahora, Marvel todavía no ha revelado si personajes como Magneto, Beast o Mystique formarán parte de esta primera película. Kevin Feige también adelantó durante D23 que aún existen más anuncios de casting pendientes, por lo que la alineación definitiva no está cerrada.

Marvel prepara una nueva etapa para los mutantes

El reboot será dirigido por Jake Schreier, responsable de ‘Thunderbolts*’, con un guion en el que participan Lee Sung Jin, Joanna Calo y Michael Lesslie.

Jake Schreier, Maya Boyd, Sadie Sink, Christopher Abbott, Samara Weaving, Kit Connor e Inde Navarrette (imagen: X)

Schreier ya adelantó además que ha estado revisando dos etapas fundamentales de los cómics para construir su versión de los personajes: el extenso trabajo de Chris Claremont y la etapa moderna de Jonathan Hickman.

La película será el primer largometraje de Marvel Studios centrado completamente en los X-Men, aunque el MCU ya ha comenzado a introducir mutantes y versiones de personajes vinculados con la franquicia en proyectos anteriores.

Con su estreno fijado para mayo de 2028, el proyecto servirá para establecer al nuevo equipo dentro de la continuidad de Marvel. Para Navarrette, el proceso ya comenzó con una reacción sencilla pero contundente: asumir el papel de Rogue representa, en sus propias palabras, un enorme honor y una experiencia difícil de creer.

Con información de Coming Soon.

No te vayas sin leer: Kevin Feige promete un largo futuro para ‘X-Men’ en Marvel: ‘Hay sagas y sagas que no se han contado’