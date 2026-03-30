‘Tomb Raider’: Sophie Turner se lesiona durante el rodaje de la nueva serie, ¿qué pasará con la producción de Amazon MGM?

El regreso de Lara Croft en formato televisivo enfrenta su primer obstáculo antes de ver la luz. La nueva serie de Tomb Raider para Prime Video acaba de detener su rodaje luego de que su protagonista, Sophie Turner, sufriera una lesión durante la producción. El proyecto, que arrancó filmaciones a inicios de año, atraviesa ahora una pausa que pone en riesgo su calendario.

Sophie Turner se lesiona, ¿qué pasará con el rodaje de Tomb Raider?

La producción se detuvo de manera temporal tras la lesión de Turner, quien encarna a Lara Croft en esta nueva adaptación. Un representante de Prime Video explicó que la actriz sufrió una lesión menor y que, por precaución, el rodaje fue pausado para permitir su recuperación. La intención del estudio es reanudar las grabaciones en cuanto sea viable.

Reportes iniciales señalan que la actriz habría resentido una lesión previa en la espalda, lo que podría alargar la pausa más de lo previsto. Algunas versiones hablan de un mes de inactividad, aunque en escenarios más complicados se contempla un margen mayor. Por ahora, Amazon no ha confirmado un periodo exacto ni ha dado detalles sobre posibles ajustes al calendario.

La serie comenzó a filmarse en enero en estudios del Reino Unido, por lo que la interrupción ocurre en una fase temprana. Eso juega a favor de la producción, ya que todavía existe margen para reorganizar el plan de rodaje sin afectar de forma definitiva la estructura del proyecto. Aun así, el golpe es importante para la serie, pues depende en gran medida de la presencia física de su protagonista.

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Una nueva visión de Lara Croft

La adaptación televisiva de Tomb Raider está escrita y producida por Phoebe Waller-Bridge, conocida por su trabajo en Fleabag. El proyecto forma parte de un acuerdo más amplio entre Amazon y Crystal Dynamics, estudio responsable de la franquicia en videojuegos, con la intención de expandir el universo de Lara Croft en distintos formatos.

Sophie Turner lidera un reparto que incluye a Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple y Bill Paterson, entre otros. La serie entregará una lectura más actual del personaje, con una historia de aventura y conflictos personales, en línea con la evolución que la saga ha tenido en los videojuegos más recientes.

Aunque no hay detalles específicos de la trama, el objetivo es construir una historia que aborde el origen de Lara Croft pero sin repetir lo que ya hemos visto. La producción cuenta con el respaldo de Amazon MGM Studios y Legendary Television, lo que la coloca entre los proyectos más ambiciosos de la plataforma en su catálogo de acción y aventura.

Lara Croft en el videojuego de 2013

El estreno aún no tiene fecha confirmada, aunque 2027 suena como una ventana tentativa. La pausa en el rodaje abre la posibilidad de ajustes, aunque el estudio no remarcó que el lanzamiento esté en riesgo. Todo dependerá de la evolución de la recuperación de Turner y de la rapidez con la que puedan retomar el ritmo de trabajo.

La máxima heroína de los videojuegos

Lara Croft apareció por primera vez en 1996 con el lanzamiento del videojuego Tomb Raider, creado por Toby Gard. Desde entonces, el personaje se convirtió en uno de los rostros más queridos de la industria, con incontables entregas que han reinventado su historia y su personalidad a lo largo de casi tres décadas.

La franquicia se ha movido por distintas etapas, desde sus primeras aventuras en PlayStation hasta el reinicio moderno iniciado en 2013, que nos dio una Lara más vulnerable y menos invencible. Claro que esta transformación influyó en sus adaptaciones fuera del videojuego, donde el personaje se reinterpretó según la sensibilidad de cada época.

En cine, Angelina Jolie fue la primera en llevar a Croft a la pantalla grande en 2001, seguida años después por Alicia Vikander en la versión de 2018. La versión de Jolie fue más cercana al ícono de acción de principios de siglo, mientras que la de Vikander estuvo más cerca del tono realista experimentado en el reboot.

Con información de The Sun y Variety.

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