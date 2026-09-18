Caso Paramount-Warner: Medio Oriente podrá quedarse casi con la mitad de la empresa

La compra de Warner Bros. Discovery por Paramount consiguió una autorización relacionada con el dinero extranjero que financiará la operación. La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, mejor conocida como FCC, aprobó la estructura propuesta, aunque la unión sigue detenida por una disputa judicial. ¿Qué participación tendrá Medio Oriente en Paramount-Warner? La intervención de […]

La compra de Warner Bros. Discovery por Paramount consiguió una autorización relacionada con el dinero extranjero que financiará la operación. La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, mejor conocida como FCC, aprobó la estructura propuesta, aunque la unión sigue detenida por una disputa judicial.

¿Qué participación tendrá Medio Oriente en Paramount-Warner?

La intervención de la FCC responde a un elemento del negocio que va más allá de las películas y las plataformas: Paramount posee 28 estaciones de televisión. Esa actividad exige autorización cuando la participación extranjera supera el límite regulatorio aplicable. Por ello, la empresa necesitaba resolver este punto antes de incorporar la inversión prevista para completar la polémica adquisición.

El porcentaje autorizado para la estructura inicial es de 49.5% de capital extranjero, sin embargo, los tres fondos soberanos de Medio Oriente reunirían 38.5%; el resto corresponde a otros inversionistas extranjeros. El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita tendría 15.1%; L’imad Holding Company, de Emiratos Árabes Unidos, 12.8%; y Qatar Investment Authority, 10.6%. Esas participaciones serían mediante acciones sin voto. La familia Ellison y RedBird Capital Partners conservarían el 100% de las acciones con derecho a votar.

David Ellison, CEO de Paramount Skydance (Foto: Getty)

La FCC aceptó el argumento de Paramount de que esa estructura impediría a los fondos intervenir en las decisiones de las entidades titulares de licencias. La compañía, por su parte, defendió que la unión le permitiría competir mejor con las grandes empresas tecnológicas y disponer de más recursos para producir contenidos.

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Esta autorización tiene contemplada que la participación extranjera agregada pueda llegar al 100% del capital ante futuras necesidades de inversión. No obstante, cualquier modificación que otorgue a los inversionistas extranjeros las participaciones con voto sujetas a revisión requerirá otra autorización de la FCC.

¿Quiénes están en contra de la fusión?

En una carta de mayo, Maria Cantwell y otros legisladores cuestionaron el precedente de permitir una participación importante de fondos controlados por gobiernos extranjeros en una empresa de radiodifusión estadounidense. Además, disputaron que la ausencia de derechos de voto bastara para resolver los obstáculos legales y las inquietudes sobre seguridad nacional. La comisionada demócrata de la FCC, Anna Gomez, rechazó la decisión: “Una inversión de esta magnitud en una de las mayores empresas de medios de Estados Unidos no solo compra participación accionaria, asegura influencia sobre lo que se dice y se produce”, escribió en X.

California y otros once estados, liderados por el fisacal general Rob Bonta, presentaron en julio una demanda antimonopolio que mantiene detenida la operación, con juicio previsto para marzo de 2027. La autorización sobre inversión extranjera no resuelve ese litigio.

David Ellison quiere sacar Paramount de California

Rob Bonta, fiscal general de California (Foto: LA Times)

La disputa también amenaza con cambiar la presencia de Paramount en California, pues la compañía notificó a las oficinas del fiscal general Rob Bonta y de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, que preparaba su salida del estado. La empresa no comentó públicamente los detalles del plan. Davi Ellison, CEO de Paramount Skydance, había condicionado el inicio de ese proceso a que no hubiera un acuerdo antes del 1 de octubre; a partir de entonces comenzarían a acumularse pagos por el retraso del cierre, calculados en unos siete millones de dólares diarios.

La oficina de Bonta respondió que las decisiones de Paramount pertenecen a la compañía y sostuvo que continuará aplicando la ley. Bass, por su parte, expresó mediante un representante que busca proteger los empleos de Los Ángeles. Nashville y Atlanta se encuentran entre los posibles destinos reportados; Texas también manifestó interés, aunque todavía no se había anunciado una ubicación definitiva.

Con información de The Wrap y Variety.

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