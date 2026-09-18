Zack Snyder revela qué actor famoso le ha estado rogando por un papel en su remake de ‘1997: Escape de Nueva York’

El remake de 1997: Escape de Nueva York será una realidad y Zack Snyder ya está recibiendo llamadas por parte de interesados que quieren un papel. El director confirmó que una estrella muy conocida de la televisión ha expresado su interés de manera insistente, impulsada por su cariño hacia la película de John Carpenter. El entusiasmo existe, pero tendremos que esperar un poco para descubrir si en algo le ayuda para la contratación.

¿Quién es el actor que se muere por estar en Escape de Nueva York?

La oportunidad llega con un proyecto que ha cambiado de responsables durante su desarrollo. Snyder fue anunciado como guionista y director en junio, después de una etapa vinculada con Radio Silence y Leigh Whannell. La posibilidad de recuperar a Snake Plissken despertó interés entre quienes admiran la película original, incluido un intérprete que decidió contactar directamente al cineasta.

Se trata de Jeffrey Dean Morgan, conocido por interpretar a Negan en The Walking Dead y su spin-off Dead City. Snyder confirmó sus acercamientos durante una entrevista en el pódcast Happy Sad Confused: “Literalmente ha estado contactándome”, explicó. El director agregó a la revelación algunas palabras afectuosas: “Es el mejor. Lo quiero. Es genial”.

Jeffrey Dean Morgan (Foto: Variety)

Morgan ya había adelantado sus intenciones en otra entrevista para el mismo pódcast: “Hermano, no creas que no le estoy escribiendo o llamando. Ya lo estoy haciendo”, aseguró. También admitió que imagina a un Snake más joven que él, aunque dejó abierta la posibilidad de participar mediante otro personaje. Su prioridad parece ser entrar en esa ciudad de pesadilla a como dé lugar.

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El actor de 60 años tampoco descartó una interpretación más veterana del antihéroe: “Un Snake canoso no estaría mal, por cierto. Sería genial. Es una de mis películas favoritas de todos los tiempos”. La nueva 1997: Escape de Nueva York todavía no tiene una fecha de estreno anunciada y quedan pendientes las decisiones sobre quién tomará el icónico papel de Kurt Russell.

Por qué 1997: Escape de Nueva York es un clásico de clásicos

Estrenada en 1981, 1997: Escape de Nueva York imaginó un 1997 en el que Manhattan se había convertido en una enorme prisión de máxima seguridad, repleta de personas peligrosas. Cuando el presidente estadounidense queda atrapado allí, las autoridades recurren a Snake Plissken, un exmilitar convertido en prisionero; la misión le ofrece una posibilidad de libertad, pero también lo obliga a servir en el sistema que odia.

Snake acepta el encargo por mera supervivencia y una lejana esperanza de escape real, con una actitud distante de la obediencia patriótica del héroe tradicional. Russell nos da el famoso parche y la voz áspera en un personaje poco dispuesto a reverenciar a sus superiores; así es como Carpenter lo coloca en una ciudad nocturna donde las instituciones han abandonado a sus habitantes.

Kurt Russell como Snake Plissken en Escape de Los Angeles (Foto: IMDb)

Carpenter compuso la banda sonora junto con Alan Howarth. El universo de Snake continuó después en otros formatos, incluidos los cómics, pero su regreso cinematográfico más importante ocurrió quince años después de la primera entrega en Escape de Los Ángeles, de 1996, donde Carpenter y Russell recuperaron al personaje para otra misión impuesta por el gobierno.

La secuela recibió una respuesta más dividida y recaudó alrededor de 25.5 millones de dólares en Estados Unidos. Su guion fue firmado por Carpenter, Debra Hill y Russell, quien también participó como productor. Conservó al protagonista y el mundo autoritario de la primera cinta, aunque llevó sus aventuras hacia situaciones más extravagantes, incluidas secuencias de surf y basquetbol.

Con información de Film.

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