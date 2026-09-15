Zack Snyder niega ser un ‘fascista’ y dice que ‘300’ es todo lo contrario a lo que sus críticos aseguran

En una entrevista con Variety realizada tras el estreno de ‘The Last Photograph’ en el Festival Internacional de Cine de Toronto, Zack Snyder rechazó directamente la etiqueta de ‘fascista’ y recordó que críticas similares aparecieron desde la presentación de ‘300‘ en Berlín. Snyder incluso sostuvo que la película puede leerse en una dirección completamente distinta a la que algunos de sus detractores han planteado durante años.

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¿Por qué Zack Snyder vuelve a responder a quienes lo llaman fascista?

La conversación comenzó a partir de las reacciones negativas que ‘The Last Photograph’ generó en redes sociales después de su estreno en Toronto. Snyder contó que encontró comentarios que lo acusaban de fascismo, homofobia, transfobia y misoginia, entre otras cosas.

El cineasta considera que parte de esa reacción está relacionada con opiniones previas sobre él y no necesariamente con la película. Según explicó, algunas personas incluso comentaban negativamente sin haberla visto.

Gerard Butler en ‘300’ (imagen: Warner Bros.)

El director señaló que, en su caso, resulta más llamativo publicar ataques personales que simplemente decir que una película gustó. Después fue directo sobre una de las acusaciones más frecuentes, de que es un ‘fascista’:

“Y obviamente, no soy fascista.”

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Snyder recordó además que esta discusión no es nueva y que algo parecido ocurrió cuando ‘300’ fue presentada en el Festival de Cine de Berlín.

‘300’ ya provocó acusaciones similares desde su estreno

Snyder contó que la recepción inicial de ‘300‘ en Berlín fue particularmente hostil. Según recordó, hubo abucheos, espectadores que abandonaron la función y críticas que describían la película como un desastre y una obra fascista.

Durante la conferencia de prensa posterior, periodistas le preguntaron directamente si se consideraba un cineasta fascista. Snyder recordó especialmente una pregunta que intentaba colocarlo entre posiciones aparentemente contradictorias.

“¿Estás a favor de los derechos de los homosexuales o a favor de la NRA [Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos]? ¿Cuál de las dos posturas defiendes?”

Su respuesta fue:

“Mira, seré honesto: soy un poco de ambos.”

Snyder añadió inmediatamente que apoyaba abiertamente a la comunidad gay y utilizó el tono provocador que suele acompañar muchas de sus declaraciones para describir 300.

“Pero obviamente estoy a favor de los gais. Hice la película más gay de la historia.”

Cuando el entrevistador le preguntó si realmente consideraba a 300 de esa manera, Snyder insistió:

“’300′ es una de las películas más gays que se han hecho jamás. Siempre digo: «Mira, hay pocas películas en las que la gente entra heterosexual y sale gay, y ‘300’ es una de ellas».”

Snyder sigue defendiendo su interpretación de ‘300’

Para Snyder, las acusaciones alrededor de sus películas forman parte de una discusión que se ha repetido durante años. El director considera que parte del público y de la crítica proyecta sobre su trabajo posiciones políticas que él no comparte y que, en algunos casos, interpreta sus imágenes de una manera opuesta a sus propias intenciones.

Zack Snyder y Gerard Butler en el detrás de cámaras de ‘300’ (imagen: Warner Bros. Pictures)

La conversación ocurre mientras Snyder promociona ‘The Last Photograph’, una producción independiente mucho más pequeña que sus películas de DC o ‘Rebel Moon‘. El proyecto también ha generado críticas por su violencia, especialmente hacia personajes femeninos.

Snyder respondió que la violencia afecta por igual a hombres, mujeres y niños dentro de la historia y explicó que su intención es mostrar precisamente que la violencia no conduce a ninguna solución.

Décadas después del estreno de ‘300‘, el cineasta continúa enfrentándose a las mismas discusiones sobre el significado político y cultural de su obra. Snyder, sin embargo, mantiene una postura clara: rechaza la etiqueta de fascista y sostiene que algunas de las lecturas más duras sobre su cine son muy distintas a la forma en que él mismo entiende sus películas.

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