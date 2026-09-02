Zack Snyder pide a fans seguir alimentando rumores sobre su regreso a DC con ‘The Dark Knight Returns’

Aunque la película no ha sido anunciada oficialmente, reportes aseguran que ya habrían preparado storyboards

Zack Snyder no se cansa de dar esperanzas a sus fans… o más bien, de dar cuerda. Recientemente volvió a hablar sobre un posible regreso al universo de DC y pidió indirectamente que los rumores continúen creciendo. Durante una entrevista concedida a The Preston & Steve Show mientras promociona ‘The Last Photograph’, su nuevo proyecto que tendrá su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto, el director fue cuestionado sobre los reportes que lo vinculan con una adaptación de The Dark Knight Returns, la célebre novela gráfica de Frank Miller.

También te puede interesar: La película más personal de Zack Snyder finalmente verá la luz en el Festival de Toronto

Snyder recordó que la presión de los seguidores ya consiguió convertir una campaña improbable en ‘Zack Snyder’s Justice League’, por lo que considera que los rumores pueden tener consecuencias reales.

Zack Snyder en el set de ‘Liga de la Justicia’ (Fotografía: Clay Enos)

¿Zack Snyder realmente quiere dirigir ‘The Dark Knight Returns’?

Snyder evitó confirmar que exista una película oficialmente en desarrollo, pero tampoco intentó frenar las especulaciones. Al contrario, celebró que los seguidores sigan hablando sobre la posibilidad.

También lee: Director de ‘La Noche del Demonio: Están entre nosotros’ defiende a Zack Snyder tras haber estado en el set de ‘Liga de la Justicia’

“Me encantan los rumores,” declaró. “Tal vez, si hay suficientes rumores, alguien haga la película. Alguien dirá: «Los rumores son tan intensos que simplemente tenemos que rodarla».”

Los conductores de la entrevista recordaron que algo parecido ocurrió con ‘Zack Snyder’s Justice League’, cuya existencia terminó concretándose después de años de presión mediante la campaña #ReleaseTheSnyderCut.

“Es verdad. Es verdad,” respondió Snyder. “Doy crédito a los rumores, porque los rumores funcionan. Así que, ya sabes, sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?”

No es la primera ocasión reciente en que el cineasta abre la puerta. Durante un encuentro con Frank Miller celebrado en Los Ángeles en julio, Snyder respondió “cuando nos dejen” cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de adaptar The Dark Knight Returns.

El proyecto llevaría años preparado

Cosmic Book News asegura, citando información de sus propias fuentes, que Snyder y el artista Jay Oliva ya habrían desarrollado los storyboards de una adaptación de The Dark Knight Returns. El plan sería trasladar la obra de Miller de manera muy cercana al material original, siguiendo un enfoque comparable al que Snyder utilizó en ‘Watchmen’, además de concebirla para pantallas IMAX.

Esta información, sin embargo, no constituye un anuncio oficial de Warner Bros. Discovery ni una confirmación directa de Snyder sobre una producción activa.

El director sí confirmó recientemente que mantiene contacto con Mike De Luca y Pam Abdy, quienes lo invitaron a participar en una proyección especial de ‘Excalibur’ dentro del lote de Warner Bros. Snyder ha mencionado durante años la película de John Boorman como una de las mayores influencias de su carrera.

Las declaraciones llegan mientras el cineasta promociona ‘The Last Photograph’, un proyecto mucho más íntimo que desarrolló durante aproximadamente dos décadas y que aborda temas relacionados con la vida, la muerte, la memoria y el trauma.

Snyder todavía conserva sus planes para ‘Justice League’

La conversación también regresó a los proyectos que quedaron pendientes después de ‘Zack Snyder’s Justice League’. Al hablar sobre la escena entre Batman y Joker incluida en su versión de la película, Snyder reveló que el equipo llegó a desarrollar la historia de varias producciones adicionales.

Escena de ‘La Liga de la Justicia de Zack Snyder’ (imagen: Warner Bros.)

“Esbozamos en la pizarra todo el proyecto —otras tres películas que aún no se han visto—,” explicó. “Si investigas un poco, puedes ver todo el panorama: cuál era la visión.”

Cuando los presentadores bromearon con que unas pizarras no serían suficientes para los seguidores, Snyder añadió: “Jim Lee sí hizo algunos de los dibujos. Por si tienes curiosidad; eso es todo lo que voy a decir.”

Por ahora, ‘The Dark Knight Returns’ continúa siendo una posibilidad y no un proyecto anunciado oficialmente. Snyder, sin embargo, parece dispuesto a mantener viva la conversación. Su argumento es sencillo: ya vio una vez cómo una campaña impulsada por los fans consiguió recuperar una película que parecía imposible. Para él, “the rumors work”.

No te vayas sin leer: Zack Snyder revela su opinión sobre ‘Superman’, de James Gunn: ‘No puedo esperar para la siguiente’