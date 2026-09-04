Zack Snyder confirma que la precuela de ‘300’ sigue en marcha y anticipa una escala tipo ‘Game of Thrones’

La serie buscará expandir el mundo de la Antigua Grecia más allá de la batalla de las Termópilas

Zack Snyder volverá a uno de los universos más importantes de su carrera. El director confirmó que la precuela televisiva de ‘300’ continúa en desarrollo para Netflix y adelantó que el proyecto buscará expandir considerablemente el mundo de la película estrenada en 2006. Aunque todavía evitó revelar detalles concretos sobre la historia o sus personajes, Snyder describió la serie como “awesome” y aseguró que tendrá una dimensión “Game of Thronesian”, una comparación que apunta hacia una exploración mucho más amplia de la Antigua Grecia.

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¿Qué reveló Zack Snyder sobre la precuela de ‘300’?

Durante una aparición reciente en The Preston & Steve Show, Snyder habló brevemente sobre la serie y confirmó que el proyecto sigue avanzando después de varios años de desarrollo.

‘300’, de Zack Snyder (imagen: Warner Bros.)

El cineasta calificó la propuesta como “genial” y utilizó la expresión “Game of Thronesian” (Juego de Tronosiana) para describir su escala. De acuerdo con sus comentarios, la intención es aprovechar el formato televisivo para adentrarse en un mundo de la Antigua Grecia mucho más extenso que el mostrado en la película original.

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‘300’ se concentraba principalmente en la batalla de las Termópilas, ocurrida en 480 a. C. durante las guerras médicas, y presentaba una versión altamente estilizada del enfrentamiento entre los espartanos encabezados por Leónidas y el ejército persa.

Hasta ahora, Snyder no ha explicado qué periodo histórico cubrirá la precuela ni cuáles serán sus personajes principales. Reportes anteriores señalaban que la historia todavía se encontraba en proceso de definición.

Netflix prepara el regreso al universo de ‘300’

El proyecto comenzó a conocerse públicamente en 2024, cuando surgieron reportes sobre el desarrollo de una serie televisiva relacionada con ‘300’, en colaboración con Warner Bros. Television y Netflix.

Información más reciente indica que Netflix ya estaría formando una sala de guionistas y que Snyder dirigiría el episodio piloto, aunque todavía no se han anunciado oficialmente actores, fecha de rodaje o estreno.

Entre las posibilidades mencionadas alrededor del proyecto está explorar los primeros años de Leónidas antes de convertirse en rey de Esparta. Sin embargo, este planteamiento todavía no ha sido confirmado por Snyder ni presentado como la sinopsis oficial de la serie.

Tampoco existe confirmación sobre el regreso de Gerard Butler, quien interpretó al personaje en la película original y convirtió a Leónidas en una de las figuras más reconocibles de la carrera del director.

‘300’ marcó un punto decisivo en la carrera de Zack Snyder

Snyder llegó a Hollywood como director de largometrajes con ‘Dawn of the Dead’ en 2004, pero fue ‘300’ la película que terminó de consolidar su estilo visual. La adaptación de la novela gráfica de Frank Miller recaudó alrededor de 456 millones de dólares en todo el mundo y convirtió su combinación de acción, cámara lenta y estética digital en una de sus principales señas de identidad.

Gal Gadot y Zack Snyder en el set de ‘Liga de la Justicia’ (Fotografía: Clay Enos)

Casi dos décadas después, Snyder mantiene una estrecha relación con Netflix. Con la plataforma desarrolló ‘Army of the Dead’ y posteriormente el universo de ciencia ficción de ‘Rebel Moon’.

Su regreso a 300 también coincide con un periodo especialmente activo para el cineasta. Snyder se encuentra promocionando ‘The Last Photograph’, proyecto que desarrolló durante aproximadamente 20 años, mientras continúa alimentando rumores sobre una posible adaptación de The Dark Knight Returns.

Por ahora, la precuela de ‘300’ todavía mantiene en secreto buena parte de su historia, pero las nuevas declaraciones de Snyder confirman que el regreso a Esparta sigue avanzando y que sus ambiciones irán mucho más allá de repetir la batalla que convirtió a la película original en uno de sus mayores éxitos.

Con información de MovieWeb.

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