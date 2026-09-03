Gal Gadot se une a los fans de Snyder que piden su regreso a DC: ‘Si Zack regresa, yo regreso’

Sus declaraciones llegan mientras Snyder vuelve a alimentar los rumores sobre un posible regreso al estudio

A pesar de lo improbable que suena, Gal Gadot dejó abierta la puerta para volver a interpretar a Wonder Woman, pero puso una condición muy concreta: que Zack Snyder también regrese a DC. La actriz, quien formó parte central del antiguo universo cinematográfico encabezado por Snyder, aseguró que estaría dispuesta a retomar el personaje si el director volviera a tener un papel importante dentro del estudio.

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Sus declaraciones llegan justo cuando Snyder ha comenzado a alimentar nuevamente los rumores sobre un posible regreso a DC y mientras una parte de sus seguidores continúa impulsando campañas para recuperar el llamado SnyderVerse.

¿Gal Gadot volvería como Wonder Woman si Zack Snyder regresa a DC?

Durante una entrevista con JoBlo para promocionar su nueva película de Prime Video, ‘The Runner’, Gadot fue cuestionada directamente sobre la posibilidad de volver como Wonder Woman en caso de que Snyder regresara a DC.

Gal Gadot en su calendario de Hugo Blue (imagen: Amazon)

Su respuesta fue breve y directa:

“Si Zack regresa para dirigir DC, yo regreso.”

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La declaración la acerca a las demandas de los seguidores que durante años han pedido restaurar los planes originales de Snyder para los personajes de DC. El movimiento tomó fuerza después de que la campaña #ReleaseTheSnyderCut consiguiera que Warner Bros. permitiera completar y estrenar ‘Zack Snyder’s Justice League’ en 2021.

Desde entonces, parte de ese fandom ha mantenido activa la petición de recuperar el SnyderVerse, aunque actualmente DC Studios se encuentra bajo la dirección de James Gunn y Peter Safran, quienes han desarrollado un nuevo universo con producciones como ‘Superman’, ‘Supergirl’, ‘Peacemaker’ y ‘Lanterns’.

Gal Gadot critica cómo terminó su etapa en DC

Gadot también habló recientemente en el podcast Happy Sad Confused sobre la manera en que terminó su etapa como Wonder Woman. Según la actriz, en un primer momento recibió señales de que seguiría involucrada con el personaje.

“Ellos me dijeron lo contrario,” explicó. “Ellos dijeron: ‘Vamos a desarrollarla contigo’”

Sin embargo, la situación terminó cambiando con la reorganización de DC. Gadot comparó su caso con lo ocurrido con Henry Cavill, quien había anunciado su regreso como Superman antes de que finalmente se confirmara que el nuevo universo tomaría otra dirección, y con Patty Jenkins, directora de las dos películas de Wonder Woman.

“Pero vi cómo se trató a los demás. La situación de Henry no se manejó con elegancia, por decirlo suavemente. Lo mismo ocurrió con Patty [Jenkins]. No se manejó con elegancia.”

Hasta ahora, no existe un anuncio oficial sobre el regreso de Gadot como Wonder Woman dentro del nuevo DCU.

Zack Snyder en el set de ‘Liga de la Justicia’ (Fotografía: Clay Enos)

Zack Snyder también está alimentando los rumores

Las palabras de Gadot llegan pocos días después de que Zack Snyder volviera a referirse a la posibilidad de regresar a DC, especialmente ante los rumores sobre una adaptación de The Dark Knight Returns, la novela gráfica de Frank Miller.

El director recibió con entusiasmo las especulaciones y sugirió que, si continúan creciendo, podrían terminar generando suficiente presión para que el proyecto llegue a concretarse. Snyder recordó además que una movilización similar de los seguidores ya tuvo resultados con ‘Zack Snyder’s Justice League’, por lo que considera que este tipo de campañas pueden influir en las decisiones del estudio.

Por ahora, ni el regreso de Snyder ni una nueva película de Wonder Woman con Gadot han sido confirmados oficialmente. Aun así, las declaraciones de ambos mantienen activa una conversación que nunca desapareció por completo entre los seguidores del antiguo universo de DC. Snyder no parece interesado en frenar los rumores y Gadot dejó clara su disposición a volver si el cineasta también regresa.

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