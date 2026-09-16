Zack Snyder revela que un ejecutivo de Warner Bros. reconoció que se equivocaron al sacarlo del DCEU: ‘Tenías razón en todo’

Durante años, la historia de Zack Snyder con Warner Bros. quedó marcada por su salida abrupta de 'Justice League'

Zack Snyder no pudo evitar tocar uno de los temas más difíciles de su carrera: su salida de ‘Justice League’ y la pérdida de control sobre el universo de DC que había ayudado a construir para Warner Bros. En una extensa entrevista con Variety, el director aseguró que, tiempo después de aquellos acontecimientos, un ejecutivo del estudio terminó reconociendo que Snyder había tenido razón sobre su visión para el DCEU.

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El cineasta también recordó que todo ocurrió mientras atravesaba la muerte de su hija Autumn Snyder, una tragedia que, según su propia interpretación, algunos dentro del estudio pudieron ver como una oportunidad para recuperar el control de la película.

¿Qué le dijo un ejecutivo de Warner Bros. a Zack Snyder?

Snyder contó que, después de abandonar ‘Justice League’, llegó a reunirse con un ejecutivo de Warner Bros. que actualmente ya no forma parte del estudio. El director evitó revelar su identidad, pero recordó con precisión lo que le dijo.

Henry Cavill, Zack Snyder, Gal Gadot y Jason Momoa en el set de ‘Liga de la Justicia’ (imagen: HBO Max)

“Sabes, Zack, tengo que decirte una cosa: tenías razón en todo.”

Snyder respondió simplemente: “Es muy amable de tu parte”, antes de que el ejecutivo añadiera:

“Te llevábamos la contraria y, al final, tenías razón.”

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Cuando Variety le preguntó exactamente sobre qué habían estado enfrentándose, Snyder explicó que el conflicto incluía tanto su visión general para el universo de DC como su manera de hacer las películas.

“Toda la visión para el universo de DC, la forma en que hacía las películas y todo lo demás.”

El director reconoció que Warner tenía una propiedad intelectual extremadamente valiosa y que los ejecutivos buscaban protegerla, pero considera que ese deseo de control terminó chocando directamente con su enfoque creativo.

Snyder cree que su tragedia personal abrió la puerta para quitarle ‘Justice League’

El cineasta también habló de lo que ocurría detrás de cámaras mientras su familia enfrentaba la muerte de Autumn en 2017. Snyder explicó que la situación personal era tan intensa que los problemas de la película quedaron relegados a un segundo plano.

En retrospectiva, considera que algunos miembros del antiguo régimen de Warner pudieron interpretar ese momento como una oportunidad para recuperar el proyecto.

“Lo que le pasó a Zack es una oportunidad para que recuperemos la película ahora.”

Snyder dejó claro que esta es su lectura de lo sucedido y se refirió específicamente a la administración del estudio de aquella época, que ya no se encuentra al frente de Warner Bros.

Después de su salida, Joss Whedon asumió el proyecto, se realizaron numerosas reescrituras y nuevas filmaciones, y la versión estrenada en 2017 terminó siendo muy distinta a la que Snyder había planeado.

Zack Snyder nunca vio la versión de ‘Justice League’ estrenada en 2017

Snyder aseguró que hasta la fecha nunca ha visto la versión de ‘Justice League’ terminada por Joss Whedon. Deborah Snyder, su esposa y productora, sí la vio y posteriormente le recomendó que no la viera, debido a los cambios realizados sobre el material original.

Gal Gadot y Zack Snyder en el set de ‘Liga de la Justicia’ (Fotografía: Clay Enos)

El director recordó el estreno de 2017 como uno de los momentos más dolorosos de su carrera. Mientras atravesaba la muerte de su hija Autumn, Warner Bros. lanzó una versión de la película que, según Snyder, ya no representaba su trabajo, aunque su nombre permanecía acreditado como director.

La situación cambió años después gracias a la campaña #ReleaseTheSnyderCut, que llevó a Warner a permitirle completar ‘Zack Snyder’s Justice League’, estrenada en 2021. Snyder ha descrito aquella oportunidad como una experiencia catártica, ya que finalmente pudo terminar la historia siguiendo su propia visión.

Aunque actualmente ya no está al frente del universo de DC, Snyder asegura que todavía hay personas que se acercan para agradecerle por aquella versión. Para el cineasta, completar el Snyder Cut significó cerrar parcialmente una etapa marcada por una profunda tragedia personal y por la pérdida del control creativo sobre una de las producciones más importantes de su carrera.

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