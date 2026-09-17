‘Man of Tomorrow’ será una película más madura que ‘Superman’, según David Corenswet

El actor también mencionó el Warsuit de Lex Luthor como una de las novedades de la película

‘Man of Tomorrow’ buscará llevar a Superman y al resto de sus personajes hacia una etapa de mayor madurez. David Corenswet, quien regresará como Clark Kent en la próxima película del DCU, adelantó que la secuela profundizará más en sus protagonistas respecto a ‘Superman’, aunque eso no significa que vaya a abandonar los elementos más extravagantes del universo construido por James Gunn. El actor incluso aprovechó para mencionar uno de ellos: el Warsuit que utilizará Lex Luthor.

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¿Cómo será diferente ‘Man of Tomorrow’ de ‘Superman’?

Durante una entrevista con Entertainment Tonight, David Corenswet fue cuestionado sobre qué pueden esperar los espectadores de la nueva película. El actor señaló que los personajes mostrarán una evolución respecto a la primera entrega y que la historia buscará explorarlos con mayor profundidad.

David Corenswet en el set de ‘Man of Tomorrow’ (imagen: IMDb)

“Los personajes son un poco más maduros. Van a profundizar un poco más. Por no hablar de todas las locuras. ¡Nick Hoult con el traje de combate!”

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Las palabras de Corenswet apuntan a una evolución de los personajes, pero no necesariamente a que ‘Man of Tomorrow’ vaya a abandonar el tono optimista y fantástico que caracterizó a ‘Superman’. De hecho, su referencia a los elementos más extravagantes y al traje de combate de Lex Luthor indica que la secuela mantendrá una importante presencia de acción y ciencia ficción.

La película volverá a colocar frente a frente a Superman y Lex, interpretado nuevamente por Nicholas Hoult, aunque esta vez ambos tendrán que encontrar una manera de colaborar ante una amenaza mucho mayor.

Superman y Lex Luthor tendrán que trabajar juntos

Aunque buena parte de la trama continúa bajo reserva, se sabe que ‘Man of Tomorrow’ presentará una alianza incómoda entre Superman y su principal enemigo. Ambos deberán dejar temporalmente de lado sus diferencias para enfrentar una amenaza capaz de provocar consecuencias globales.

Lars Eidinger interpretará a Brainiac, mientras que la mención de Corenswet al Warsuit adelanta que Lex Luthor contará con recursos todavía más importantes durante esta nueva aventura.

La película también ampliará las conexiones entre diferentes producciones del DCU. Milly Alcock regresará como Supergirl y Aaron Pierre llevará a John Stewart de ‘Lanterns’ a la pantalla grande. También volverán Nathan Fillion como Guy Gardner y Edi Gathegi como Mister Terrific.

‘Man of Tomorrow’ reunirá a varios personajes del DCU

David Corenswet y Nicholas Hoult en el set de ‘Man of Tomorrow’ (imagen: IMDb)

El reparto contará nuevamente con Rachel Brosnahan como Lois Lane, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen y Sara Sampaio como Eve Teschmacher. También participará Frank Grillo como Rick Flag Sr.

Entre las incorporaciones se encuentran Andre Royo, Matthew Lillard, Sinqua Walls y Adria Arjona, cuyos personajes permanecen sin revelar en el reporte más reciente.

‘Man of Tomorrow’ fue escrita y dirigida por James Gunn y llegará a los cines el 9 de julio de 2027. Después de presentar a una versión optimista y compasiva del personaje en ‘Superman’, las declaraciones de Corenswet adelantan una continuación que buscará profundizar en sus protagonistas sin dejar de lado el espectáculo propio del nuevo Universo DC.

Con información de Coming Soon.

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