La nueva Paramount-Warner cargaría 77 mil millones en deuda, pero podría desafiar a Netflix, Disney y Amazon

Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery se acercan a la unión soñada por la familia Ellison, misma que cambiaría la competencia por las pantallas y los bolsillos del público. Tras resolver el conflicto con doce estados democráticos estadounidenses, el CEO David Ellison enfrenta el desafío de conseguir que el negocio crezca y pueda pagar sus compromisos financieros, más allá de solo reunir películas famosas en un solo espacio.

¿La fusión Paramount-Warner traerá una mega casa de streaming?

No es mentira que el gran atractivo comercial de la operación está en reunir dos catálogos con públicos propios y franquicias reconocidas, con legado de muchas décadas. HBO Max y Paramount+ aportarían series y películas que podrían ayudar al grupo a ganar terreno. Sin embargo, juntar plataformas también exige resolver qué ofrecer y qué motivos tendrán los clientes para quedarse.

Sean Diffley y Daniel Duran, analistas de Morgan Stanley, calculan que la fusión podría superar los 240 millones de suscriptores en 2030, y plantean que el servicio resultante tendría posibilidades de disputar a Disney+ y Amazon Prime Video el segundo y tercer lugar entre las plataformas de video por suscripción, detrás de Netflix.

Larry, Megan y David Ellison (Foto: Getty)

“Vemos la combinación de HBO Max y Paramount+ como una potencia del streaming”, señalaron los especialistas. Su proyección coloca a Netflix por delante del grupo fusionado y el objetivo consiste en acercarse a los otros grandes competidores. También estiman que existe una coincidencia de 28% entre los suscriptores de ambas plataformas y prevé algunas cancelaciones iniciales. De acuerdo con lo reportado por Variety, entre las personas encuestadas que no contrataban ninguna, 23% respondió que probablemente incorporaría el servicio combinado como una suscripción adicional; 17% indicó que reemplazaría otra plataforma.

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La enorme deuda

El otro lado de la operación tiene menos glamour hollywoodense, pues Morgan Stanley proyecta una deuda neta de 77.2 mil millones de dólares al terminar 2026. Para 2027, el cálculo baja apenas a 75.1 mil millones, cantidades que corresponden al endeudamiento previsto para la compañía fusionada, incluidas obligaciones relacionadas con adquisiciones anteriores. Los intereses representarían por sí solos un gasto de 6.370 mil millones de dólares en 2027. Esa obligación acompañaría los desembolsos necesarios para producir películas y sostener las plataformas. Tener títulos populares ayuda a atraer público, pero claro está que el tamaño del catálogo no elimina las cuentas pendientes.

Para reducir esa carga, los especialistas consideran posibles ahorros superiores a 6 mil millones de dólares, equivalentes a 11% de los gastos operativos. Entre las medidas mencionan integrar sistemas tecnológicos y reorganizar los inmuebles. También incluyen despidos en funciones corporativas y de publicidad que quedarían duplicadas después de la unión. Morgan Stanley estima que los canales tradicionales aportarían menos de la mitad de las ganancias operativas ajustadas en 2028 y alrededor de 30% en 2030. El streaming y los estudios ganarían peso.

El acuerdo que Paramount alcanzó con los doce estados

El arreglo anunciado el 21 de septiembre permitió superar un obstáculo importante para la compra. La coalición encabezada por Rob Bonta, fiscal general de California, había demandado en julio por los posibles daños a la competencia. El comunicado estatal presentó compromisos exigibles judicialmente y aclaró que el acuerdo todavía requería aprobación del tribunal.

Paramout-Warner deberá estrenar 30 películas anuales durante los primeros dos años y 32 en cada uno de los tres siguientes, compromiso que incluye al menos cuatro producciones independientes por año. Incumplir la cuota implicaría pagar 30 millones de dólares por cada película faltante, destinados a fondos sindicales y tareas de aplicación de las leyes antimonopolio.

Paramount también aceptó invertir al menos 1.5 mil millones de dólares adicionales en producción cinematográfica estadounidense durante cinco años. Otro fondo recibirá 47.5 millones para capacitación y desarrollo profesional de trabajadores desplazados por la fusión; estas medidas buscan atender parte del impacto económico de la integración.

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