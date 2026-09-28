Autora de ‘Children of Blood and Bone’ reitera que jamás volverá a hacer películas de sus libros: ‘No pude decidir nada’

La adaptación de Children of Blood and Bone sigue acompañada por el distanciamiento público de su autora y una enorme polémica que tiene a los fans intrigados. Tomi Adeyemi habló una vez más sobre la experiencia de llevar su novela al cine y explicó por qué necesitaba expresar su malestar. Sus declaraciones recientes a The Guardian retoman un conflicto que había expuesto meses atrás, cuando compartió testimonios sobre el costo emocional del proceso.

¿Por qué Tomi Adeyemi reitera su rechazo a la película de Children of Blood and Bone?

Adeyemi hizo pública su inconformidad en meses previos y ahora regresa con más. La escritora mantiene distancia respecto de la adaptación dirigida por Gina Prince-Bythewood, aunque continúa reservándose los detalles de aquello que volvió tan dolorosa su participación. Aseguró que nunca volverá a permitir que otro de sus libros se convierta en película y reiteró que no tiene intención de ver esta adaptación: “Sigo sin planear verla, pero en realidad no está hecha para que yo la vea”.

Al explicar por qué había hablado públicamente, la autora describió una necesidad de continuar con su vida: “Entendí que, si no hablaba, no podía seguir adelante”. Añadió que no podía organizar sus decisiones alrededor de las reacciones ajenas, porque debía vivir consigo misma todos los días.

Tomi Adeyemi, autora de Children of Blood and Bone (Foto: X)

En julio, Adeyemi había calificado el proceso como “lo peor que me ha tocado vivir”; contó que llegó a hiperventilar y llorar durante la producción de la película, y que después de regresar a Estados Unidos padeció dolor somático y ataques de pánico. También afirmó que seguía recibiendo un trato hostil detrás de cámaras. Ahora mantiene un límite sobre lo que desea contar: “No entraré en detalles”. Al recordar el recorrido de la trilogía y su adaptación, agregó: “Exigió todo de mí”.

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El problema con Amandla Stenberg

Uno de los puntos más discutidos y polémica fue la elección de Amandla Stenberg (Star Wars: The Acolyte, Los Juegos del Hambre) para interpretar a la princesa Amari. Parte de los lectores cuestionó que una actriz de ascendencia mixta (de madre negra y padre blanco) encarnara a un personaje descrito en la novela con piel cobriza oscura. Esta discusión sobre colorismo se relacionó con la representación de mujeres negras de piel oscura dentro de esta historia fantástica.

El desacuerdo adquirió otra dimensión y se acrecentó a principios de julio, cuando Adeyemi publicó un video de TikTok que terminó siendo eliminado. Allí mostró lo que parecía ser un chat grupal que incluía a Stenberg; en los mensajes solicitaba que no se utilizara nuevamente su nombre en entrevistas o videos y pedía que cesara el contacto.

The Guardian le preguntó directamente si deseaba aclarar algo sobre la selección de Stenberg. Adeyemi respondió: “En una película, la directora toma todas las decisiones”. Después comparó ese proceso con la escritura de su novela, donde podía explicar cada elección, incluso la puntuación, porque ese trabajo sí estaba bajo su control:

“Con mi libro puedo hablar de cada elección, hasta de las comas, porque eso realmente está en mis manos. Así que no tengo nada más que añadir, aparte de dejar claro que esas decisiones no son mías. Así que no tengo nada que añadir, aparte de aclarar que estas no son mis decisiones”.

De qué trata Children of Blood and Bone y cuándo se estrena

Amandla Stenberg en Children of Blood and Bone (Foto: EW)

Publicada originalmente en 2018 y traducida al español como Hijos de sangre y hueso, la novela cuenta la historia de Zélie en el reino de Orïsha. La joven vive bajo un régimen que persigue a quienes están vinculados con la magia. Cuando surge la posibilidad de recuperarla, emprende un viaje que enfrenta sus deseos de justicia con los peligros del poder monárquico.

La historia entreteje una aventura inspirada en África occidental con vínculos románticos atravesados por lealtades enfrentadas. Mantiene una relación directa con la fantasía romántica, conocida como romantasy, aunque la persecución y la resistencia también tiene un lugar central en la diégesis. La atracción entre Zélie e Inan introduce un conflicto íntimo dentro de una lucha que afecta a todo el reino.

Thuso Mbedu interpreta a Zélie, acompañada por Tosin Cole como su hermano Tzain. Stenberg encarna a Amari y Damson Idris al príncipe Inan. El reparto incluye a Viola Davis como Mama Agba, a Regina King como la reina Nehanda y a Chiwetel Ejiofor como el rey Saran. También participan Cynthia Erivo, Lashana Lynch e Idris Elba. Se estrena el 15 de enero.

Con información de Variety.

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