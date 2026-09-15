‘Animals’: De qué trata la nueva película de Ben Affleck en Netflix con Luis Gerardo Méndez y Adriana Paz

Ben Affleck prepara su regreso como director y protagonista con Animals, una película de suspenso que llegará a la plataforma de Netflix con participación mexicana. Luis Gerardo Méndez y Adriana Paz forman parte del reparto de esta producción, cuyo camino a la pantalla incluyó una suspensión y cambios importantes entre sus figuras principales. Affleck finalmente retomó el proyecto con Kerry Washington como compañera de escena.

¿De qué trata Animals?

Después de dirigir Air: La historia detrás del logo, Affleck eligió una historia que examina la distancia entre la imagen pública y la vida privada. Los Ángeles funge como escenario para un relato sobre relaciones personales que quedan sometidas a una presión extrema. Al director le interesaba explorar las zonas grises de sus personajes y permitir que el público juzgara sus decisiones.

Affleck interpreta a Mark Kimball, un candidato a la alcaldía de Los Ángeles, cuyo hijo es secuestrado. Junto con su esposa Abigail, encarnada por Washington, debe reunir el dinero del rescate y enfrentar una red de engaños. La emergencia amenaza su campaña electoral y obliga a la pareja a tomar decisiones que podrían destruir la vida que ha construido.

Kerry Washington, Steven Yeun, Adriana Paz, Luis Gerardo Méndez, Gillian Anderson y Ben Affleck en Animals (Foto: Netflix)

Gillian Anderson interpreta a Dayle, una consultora especializada en secuestros, y Steven Yeun aparece como Sam, el responsable de la campaña de Mark. Affleck escribió el guion junto con Billy Ray y Connor O. McIntyre, además de asumir la dirección y el papel principal. Animals estará disponible en Netflix el 9 de octubre y también tendrá exhibiciones en salas seleccionadas; la producción se realizó en Los Ángeles y sus alrededores.

No te pierdas: ¿De qué trata ‘Gandhari’, la nueva película de acción de la India que está arrasando en Netflix?

Un elenco accidentado

El proyecto anunciado en enero de 2024 contemplaba a Matt Damon como protagonista y a Affleck detrás de la cámara. Jennifer Garner interpretaría a la esposa del candidato. Affleck explicó que deseaba ofrecerle un personaje que le permitiera mostrar algo distinto y que trabajar juntos facilitaría la organización de los horarios relacionados con sus hijos.

Sin embargo, el actor y director se vio en la necesidad de detener la película cuando faltaban sólo dos semanas para comenzar las filmaciones. Le preocupó enterarse de que Spike Lee y Denzel Washington preparaban Highest 2 Lowest, otra historia relacionada con un secuestro. Aunque Animals partía de un guion original, temía que se interpretara como una versión competidora de aquel proyecto, inspirado en Cielo e infierno, de Akira Kurosawa.

“Ya es bastante difícil hacer una buena película”, explicó sobre aquella decisión. Pero la historia siguió interesándole y, meses después, quiso recuperarla. Para entonces, Damon ya estaba demasiado ocupado con La Odisea, de Christopher Nolan, por lo que Affleck terminó asumiendo el personaje de Mark y bromeando sobre el cambio: “Naturalmente, un mejor actor tuvo que interpretar el papel”.

Ben Affleck en el set de Animals (Foto: X)

Su incorporación frente a la cámara modificó también la participación de Garner, pues ambos consideraron que interpretar a un matrimonio en crisis podía provocar que el público trasladara su historia personal a la ficción. Washington recibió entonces la invitación para interpretar a Abigail y el resto es historia.

El ascenso de Luis Gerardo Méndez y Adriana Paz

Netflix anunció la incorporación de Méndez y Paz en febrero de 2025. Ambos se unieron a la producción con trayectorias que abarcan producciones mexicanas y proyectos internacionales. El anuncio confirmó su trabajo junto con Affleck, Washington, Anderson y Yeun, aunque no hay detalles profundos sobre sus personajes.

Méndez se hizo famoso por Nosotros los Nobles, donde interpretó a Javi Noble, y después protagonizó Club de Cuervos como Chava Iglesias. Después vinieron otros proyectos como Misterio a bordo, Los ángeles de Charlie y Narcos: México. Paz, por su parte, ganó tres premios Ariel por La tirisia, Hilda y La caridad. Su carrera también incluye Las horas muertas y El autor, que le consiguió una nominación al Goya. Esos trabajos precedieron al reconocimiento internacional que obtuvo con Emilia Pérez, donde interpreta a Epifanía.

Entérate: México se consolida como el nuevo Hollywood de América Latina gracias al auge de producciones internacionales