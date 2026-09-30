‘Unabomber’: ¿Qué es real y qué es ficción en la película de Netflix con Jacob Tremblay y Shailene Woodley?

Qué ocurrió realmente, qué cambió Netflix, cómo fue identificado el Unabomber, entre otras cosas...

La película ‘Unabomber’, estrenada en Netflix el 25 de septiembre, reconstruye parte de la vida de Ted Kaczynski, desde sus años como estudiante de Harvard hasta la investigación que permitió capturarlo en 1996. Jacob Tremblay interpreta al joven Kaczynski, mientras Russell Crowe encarna al profesor Henry Murray y Shailene Woodley aparece como la agente del FBI Joanne Miller.

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Aunque la producción parte de acontecimientos documentados, también modifica personajes, relaciones y episodios importantes. Estas son algunas de las principales diferencias entre la película y la historia real.

¿Ted Kaczynski realmente participó en experimentos psicológicos en Harvard?

Sí. Kaczynski fue un estudiante excepcional que se saltó dos grados escolares e ingresó a Harvard en 1958, cuando tenía apenas 16 años. Durante su paso por la universidad participó durante aproximadamente tres años en experimentos psicológicos dirigidos por el profesor Henry Murray.

Jacob Tremblay en ‘Unabomber’ (imagen: Netflix)

Los participantes escribían sobre sus ideas y convicciones personales bajo la impresión de que posteriormente las debatirían. En cambio, eran sometidos a sesiones de confrontación en las que sus creencias eran atacadas agresivamente mientras los investigadores observaban sus reacciones al estrés.

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La película convierte estos experimentos en uno de los acontecimientos centrales de la juventud de Kaczynski. Sin embargo, no existe un vínculo causal establecido entre estas experiencias y los atentados que cometería años después.

El director Janus Metz también ha rechazado establecer una explicación tan directa (vía TIME):

“No creo que los experimentos de Murray, por sí mismos, convirtieran a Ted Kaczynski en el Unabomber. Hay muchos factores en la vida de Ted Kaczynski que contribuyeron a su evolución.”

Henry Murray no fue mentor de Ted Kaczynski

Una de las mayores libertades de ‘Unabomber’ está en la relación entre Kaczynski y Murray. La película presenta al profesor como una figura cercana al joven estudiante antes de que su relación se transforme en un enfrentamiento.

No hay evidencia de que existiera semejante vínculo. Kaczynski participó en los experimentos de Murray, pero no fue su protegido.

Russell Crowe y Jacob Tremblay en ‘Unabomber’ (imagen: Netflix)

Los propios guionistas Sam Chalsen y Nelson Greaves reconocieron que esta relación fue construida para la película. Chalsen explicó (vía Tudum):

“No estamos sugiriendo que el Ted [real] tuviera esa relación específica con Henry Murray, con todos esos giros. No hay pruebas de ello.”

También es ficticia la venganza que la cinta atribuye a Kaczynski, quien manipula a Murray mediante cartas falsas y finalmente lo confronta. No existe evidencia de que estos acontecimientos sucedieran.

¿Henry Murray diagnosticó a Kaczynski con esquizofrenia?

No. En la película, Murray le dice al joven Kaczynski que padece esquizofrenia. El diagnóstico real llegó décadas después y en circunstancias completamente diferentes.

En 1998, durante el proceso judicial, Kaczynski tuvo fuertes desacuerdos con sus abogados por su intención de utilizar una defensa relacionada con su salud mental. Una evaluación fue ordenada para determinar si estaba en condiciones de enfrentar el juicio.

La psiquiatra Sally Johnson lo entrevistó durante aproximadamente 20 horas y lo diagnosticó con esquizofrenia paranoide, aunque determinó que era competente para enfrentar el proceso. Kaczynski rechazaba que se le considerara incapaz de comprender sus propias acciones. Otros especialistas posteriormente cuestionaron ese diagnóstico.

Jacob Tremblay en ‘Unabomber’ (imagen: Netflix)

Joanne Miller, el personaje de Shailene Woodley, nunca existió

La otra línea temporal de ‘Unabomber’ sigue a Joanne Miller, interpretada por Shailene Woodley, mientras investiga al responsable de los atentados y considera que sus escritos pueden revelar su identidad. El personaje es ficticio.

Los realizadores crearon a Miller y al resto del equipo de agentes que aparece en pantalla para representar la investigación del FBI. Según Chalsen, muchos de los acontecimientos mostrados sí están inspirados en hechos reales, pero los personajes y sus conflictos fueron creados para la película.

En la realidad, la publicación del manifiesto “Industrial Society and Its Future” (La sociedad industrial y su futuro) en 1995 resultó decisiva. Linda Patrik, esposa de David Kaczynski, el hermano de Ted, reconoció similitudes entre las ideas del texto y escritos anteriores del criminal. David terminó colaborando con las autoridades y proporcionó materiales de su hermano.

La película modifica esta dinámica al presentar inicialmente a David intentando demostrar que las sospechas sobre Ted eran equivocadas.

Shailene Woodley como Joanne Miller en ‘Unabomber’ (imagen: Netflix)

La captura del Unabomber sí ocurrió después de la publicación de su manifiesto

La investigación real coincide en sus elementos generales con lo mostrado en pantalla. Kaczynski exigió la publicación de su manifiesto de aproximadamente 35,000 palabras y las autoridades apoyaron la decisión con la esperanza de que alguien reconociera al autor.

Después de que la familia proporcionara escritos anteriores de Kaczynski, los investigadores consiguieron una pista decisiva. El 3 de abril de 1996, agentes federales llegaron a su cabaña cerca de Lincoln, Montana, y lo arrestaron. En el interior encontraron diarios, materiales relacionados con la fabricación de bombas y un artefacto terminado.

Kaczynski había llevado a cabo 16 atentados entre 1978 y 1995, provocando la muerte de tres personas y heridas a otras 23.

Lo que ‘Unabomber’ deja fuera de la historia de Ted Kaczynski

La película termina esencialmente con su captura, por lo que buena parte de lo sucedido después queda fuera.

En 1998, Kaczynski se declaró culpable y recibió múltiples condenas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Posteriormente intentó impugnar su declaración de culpabilidad, pero sus esfuerzos judiciales no prosperaron.

Ted Kaczynski detenido en 1996 (AP Photo/John Youngbear, File)

Tampoco aparece su relación posterior con David. Aunque su hermano continuó escribiéndole varias veces al año, Kaczynski nunca respondió. Mientras estaba encarcelado sí mantuvo correspondencia con seguidores y otras personas interesadas en su caso.

En 2021 fue trasladado de la prisión federal de máxima seguridad en Colorado a un centro médico federal en Carolina del Norte después de ser diagnosticado con cáncer rectal. Murió por suicidio en prisión el 10 de junio de 2023, a los 81 años.

‘Unabomber’ utiliza así acontecimientos reales como punto de partida, pero construye buena parte de su drama alrededor de relaciones y enfrentamientos que no están respaldados por el registro histórico.

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