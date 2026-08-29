Netflix enfrenta críticas por su nueva película del ‘Unabomber’: Hijo de una víctima advierte sobre sus riesgos

El hijo del Dr. Charles Epstein, quien resultó herido por una bomba de Kaczynski, cuestionó el enfoque de la producción

Netflix enfrenta cuestionamientos por ‘Unabomber’, su nueva película inspirada en la historia de Ted Kaczynski, responsable de una campaña de atentados con bombas que dejó tres muertos y más de 20 heridos entre finales de los años setenta y mediados de los noventa. Tras la publicación del tráiler, Jonathan Epstein, hijo del Dr. Charles Epstein, una de las víctimas del llamado Unabomber, criticó el enfoque de la producción y advirtió que dramatizar su historia puede contribuir a normalizar la violencia política.

También te puede interesar: El creador de ‘El Juego del Calamar’ prepara una nueva película y tendrá como protagonista al actor de Front Man

¿Por qué el hijo de una víctima critica la nueva película de Netflix?

De acuerdo con TMZ, Jonathan Epstein reaccionó al tráiler de ‘Unabomber’, cuyo estreno está programado para el 25 de septiembre de 2026. Su padre, el Dr. Charles Epstein, recibió en 1993 un paquete explosivo enviado por Kaczynski. El atentado le provocó heridas graves y la pérdida de tres dedos.

Jacob Tremblay en ‘Unabomber’ (imagen: Netflix)

Jonathan cuestionó que Netflix presente la película como una historia “inspirada en hechos reales”, pues considera que esa descripción permite introducir elementos ficticios para aumentar la tensión dramática. También manifestó su rechazo a que el tráiler aparentemente busque ofrecer explicaciones sobre el estado mental de Kaczynski y recurra a los experimentos psicológicos en los que participó durante su juventud como parte del contexto de sus posteriores acciones.

También lee: ‘La Captura’: Todo sobre la nueva película de Netflix sobre la captura de El Chapo Guzmán, protagonizada por Alfonso Herrera

Para Epstein, esas circunstancias no deberían convertirse en una justificación de los atentados. También recordó que Kaczynski se declaró culpable de los cargos en su contra y no recurrió a una defensa basada en insanidad.

Jonathan Epstein advierte sobre el riesgo de normalizar el terrorismo

Una de las principales preocupaciones expresadas por Epstein está relacionada con la manera en que una producción de gran alcance puede transformar la percepción pública de una figura responsable de asesinatos y atentados.

“El peligro de este drama televisivo radica en que, en una época convulsa para nuestra sociedad, populariza el terrorismo perpetrado por quienes se sienten marginados y corre el riesgo de normalizarlo”.

Jonathan también rechazó que las ideas expuestas por Kaczynski en su manifiesto puedan utilizarse para reducir la gravedad de sus crímenes. El Unabomber atacó durante años a personas que vinculaba con el desarrollo tecnológico, científico e industrial, enviando bombas a universidades, aerolíneas y distintos individuos.

En el caso del Dr. Epstein, Kaczynski creía que el médico estaba relacionado con la ingeniería genética. Sin embargo, su trabajo se concentraba en investigaciones sobre el síndrome de Down. Charles Epstein murió en 2011 a causa de cáncer de páncreas.

La historia criminal de Ted Kaczynski vuelve a la pantalla

Ted Kaczynski detenido en 1996 (AP Photo/John Youngbear, File)

Ted Kaczynski llevó a cabo una prolongada campaña de atentados entre 1978 y 1995. Sus ataques provocaron la muerte de tres personas y dejaron heridas a más de 20. Finalmente fue identificado después de que su manifiesto fuera publicado y miembros de su propia familia reconocieran similitudes entre el texto y escritos anteriores.

Kaczynski se declaró culpable en 1998 y recibió varias condenas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Murió en prisión en 2023. Cuando Jonathan Epstein conoció la noticia de su muerte, dijo a TMZ que estaba “feliz de enterarse”.

Ahora, Netflix vuelve sobre su historia con ‘Unabomber’, película protagonizada por Jacob Tremblay, Russell Crowe y Shailene Woodley. Para Jonathan Epstein, sin embargo, la historia no necesita una nueva dramatización.

“A fin de cuentas, el Unabomber y sus actos no lograron más que muerte y lesiones. Es hora de cerrar por fin esta historia.”

No te vayas sin leer: ¿De qué trata ‘Conversaciones con Asesinos: Las Cintas de Charles Manson’? Todo sobre el nuevo documental de Netflix