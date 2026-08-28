El creador de ‘El Juego del Calamar’ prepara una nueva película y tendrá como protagonista al actor de Front Man

El guionista y director Hwang Dong-hyuk abandonará las pistas infantiles y los uniformes verdes por un nuevo proyecto que podría llevarlo una vez más hasta la gloria. Su regreso al cine conservará el comentario social de El Juego del Calamar y reunirá al director con Lee Byung-hun, el hombre detrás de la máscara de Front Man.

¿Qué sabemos de la nueva película del creador de El Juego del Calamar?

La producción será el primer largometraje dirigido por Hwang en casi una década. El realizador coreano retomará un proyecto que había mencionado años atrás, ahora convertido en una historia de ciencia ficción sobre el dinero y la sociedad coreana que habita, donde envejecer podría dejar de ser inevitable para quienes tengan el dinero para pagarlo.

Su nueva película lleva por título K.O. Club y tiene previsto comenzar su rodaje durante la primera mitad de 2027. El nombre es una abreviatura de Killing Oldmen Club, expresión que puede traducirse como Club para matar ancianos y que nos habla sobre el violento choque generacional ubicado en el corazón de la historia. La trama ocurrirá en un futuro cercano donde la riqueza permite comprar juventud biológica, por lo que una élite envejecida conserva el dinero y el poder gracias a ese privilegio, frente a jóvenes excluidos de ambos beneficios.

Hwang Dong-hyuk, creador de El Juego del Calamar en Netflix

Hwang Dong-hyuk todavía tiene interés en observar a personas desesperadas bajo reglas crueles, aunque esta vez abandonará los patios infantiles y los uniformes numerados. El cineasta prepara un thriller de ciencia ficción que reunirá a varios rostros del entretenimiento coreano alrededor de una disputa donde envejecer será una especia de privilegio. La producción representa el regreso de Hwang al largometraje tras varios años dedicado a crear y concluir El Juego del Calamar. Su nuevo trabajo conservará el tema de la desigualdad social, pero trasladará la lucha hacia un futuro donde el dinero puede alterar los límites naturales de la vida.

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Actores y producción

K.O. Club tiene previsto comenzar su rodaje durante la primera mitad de 2027. Lee Byung-hun, quien interpretó al Front Man en las tres temporadas de El Juego del Calamar para Netflix, protagonizará la producción bajo la dirección de Hwang. Park Hae-soo también participará en la película tras interpretar a Cho Sang-woo en la primera temporada de El Juego del Calamar. El reparto incluye además a Oh Jung-se, Cho Yeo-jeong y Kim So-jin, quienes colaborarán por primera vez con Hwang.

Cho Yeo-jeong es reconocida internacionalmente por Parásitos, ganadora del Oscar a mejor película. Oh Jung-se apareció en Está bien no estar bien y Kim So-jin formó parte de The Man Standing Next, cinta en la que también actuó Lee Byung-hun. Firstman Studio producirá el largometraje; esta compañía, fundada por Hwang y la productora Kim Ji-yeon, participó en la expansión de El Juego del Calamar y ahora acompañará al realizador en su regreso al cine de ficción.

¿El Juego del Calamar tendrá versión estadounidense?

Lee Byung-hun en El Juego del Calamar

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Netflix nunca anunció tiempo atrás una adaptación estadounidense y múltiples reportes señalaron que David Fincher desarrollaba una producción en inglés. Dennis Kelly, creador de Utopia, había sido contratado para escribir el proyecto, pensado en un inicio como una versión ambientada en otro territorio del mismo universo. Los rumores crecieron después de la aparición de Cate Blanchett en la temporada final y Hwang explicó que su participación buscaba presentar a una reclutadora estadounidense, detalle fue tomado por muchos fans como una puerta abierta para continuar la franquicia fuera de Corea.

Todo cambió este verano, cuando The Playlist informó que el proyecto de Fincher, conocido internamente como Heckler, había dejado de avanzar. Según el medio, Netflix modificó sus prioridades después de varios años de desarrollo y el director concentró su atención en otros compromisos cinematográficos. La serie coreana tampoco recibirá una cuarta temporada.