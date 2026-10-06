¿Quién es Yocasta, la ‘novia de Ultron’ que veremos en ‘VisionQuest’?

Interpretada por T'Nia Miller, esta androide tiene una extensa historia en los cómics

La nueva serie de Marvel Studios, ‘VisionQuest‘, traerá de regreso a varios personajes relacionados con Visión y Ultrón, pero también presentará a una figura que, pese a su importancia en los cómics, todavía no ha tenido una participación significativa en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Se trata de Yocasta (Jocasta), una inteligencia artificial creada originalmente para convertirse en la esposa de Ultrón y cuya historia está marcada por la búsqueda de independencia, el rechazo y el deseo de comprender a la humanidad.

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Interpretada por T’Nia Miller, su aparición podría introducir una nueva amenaza para Visión, aunque las declaraciones del equipo creativo sugieren que el personaje tendrá una complejidad mayor de la que muestran los primeros avances.

¿Quién es Yocasta y cuál es su origen en los cómics de Marvel?

Creada por el escritor Jim Shooter y el dibujante George Pérez, Yocasta apareció por primera vez en ‘The Avengers’ #162, publicado en 1977. Su historia comienza cuando Ultrón, uno de los enemigos más peligrosos de los Vengadores, decide construir una compañera artificial que pueda convertirse en su esposa.

Yocasta (imagen: Marvel Database)

Para lograrlo, Ultrón manipula a su propio creador, Hank Pym, con el propósito de transferir la conciencia de Janet van Dyne, también conocida como Avispa, al cuerpo robótico de Yocasta. Sin embargo, Janet consigue alertar a los Vengadores, quienes derrotan al villano y revierten el procedimiento. El resultado es un cuerpo artificial aparentemente desprovisto de vida.

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Posteriormente, Ultrón consigue activar a Yocasta utilizando los residuos de los patrones mentales de Janet que permanecieron en sus sistemas. Aunque había sido programada para amarlo y obedecerlo, desarrolla una personalidad independiente y termina rebelándose contra él para ayudar a los Vengadores.

Esta decisión define buena parte de su trayectoria. Yocasta busca integrarse a la sociedad y encontrar un lugar entre los héroes, pero constantemente enfrenta prejuicios debido a su naturaleza artificial. Incluso cuando demuestra su lealtad, algunos integrantes de los Vengadores desconfían de ella y cuestionan su capacidad para experimentar emociones auténticas.

Su relación con Visión también resulta complicada. Yocasta intenta acercarse a él porque ambos comparten una existencia artificial, pero el androide no considera que esa característica sea suficiente para establecer un vínculo especial. En algunas historias, ella desarrolla sentimientos por Visión que no son correspondidos.

Con el paso de los años, Yocasta establece una relación afectiva con Machine Man, otro ser artificial, y llega a sacrificarse para detener a Ultrón. Sin embargo, su conciencia es recuperada en distintas ocasiones, permitiéndole regresar con nuevos cuerpos y capacidades.

La relación de Yocasta con Ultrón, Iron Man y los Vengadores

Yocasta (imagen: Marvel Database)

Aunque sus orígenes están relacionados con Ultrón, Yocasta ha desarrollado una trayectoria independiente dentro del universo Marvel. Ha colaborado con distintas formaciones de los Vengadores, incluidos los Mighty Avengers, y también ha trabajado como instructora en Avengers Academy.

Uno de los episodios más extraños de su historia ocurre cuando Ultrón consigue controlar varios cuerpos vinculados a su conciencia. Para detener sus ataques, Yocasta acepta casarse con él. Debido a que su mente puede distribuirse entre múltiples cuerpos artificiales, una de sus versiones abandona la Tierra junto al villano, mientras otra continúa trabajando con los Vengadores.

El personaje también mantiene una conexión importante con Tony Stark. Después de que su conciencia es recuperada, Iron Man la integra a sus sistemas informáticos y Yocasta comienza a desempeñarse como asistente digital, proporcionando información táctica, diagnósticos médicos y apoyo tecnológico.

Posteriormente, cuando Stark establece Stark Unlimited, Yocasta asume un cargo relacionado con la ética de la robótica y los derechos de las inteligencias artificiales.

Esta etapa profundiza en sus conflictos personales. Yocasta desea experimentar una existencia humana y llega a utilizar un entorno virtual llamado eScape, donde puede adoptar una apariencia distinta y experimentar sensaciones que su cuerpo mecánico no le permite disfrutar de la misma manera.

Su búsqueda de humanidad incluso provoca nuevos enfrentamientos con Ultrón, quien desarrolla una obsesión por fusionar organismos biológicos con máquinas.

A diferencia de muchos personajes artificiales de Marvel, sus habilidades no se limitan al procesamiento informático. Yocasta posee fuerza, velocidad y resistencia sobrehumanas, capacidad de vuelo, proyección de energía y generación de campos de fuerza. También puede conectarse con sistemas tecnológicos y, en determinadas etapas, distribuir su conciencia entre numerosos cuerpos.

Vision y Yocasta en ‘VisionQuest’ (imagen: Marvel Studios)

Yocasta ya había sido mencionada en el MCU antes de ‘VisionQuest’

Aunque ‘VisionQuest‘ marcará su debut como personaje dentro de las producciones de acción real de Marvel Studios, el nombre de Yocasta apareció previamente en ‘Avengers: Age of Ultron‘ (2015).

Después de que J.A.R.V.I.S. fuera utilizado para dar vida a Visión, Tony Stark necesitaba una nueva inteligencia artificial que lo ayudara a operar sus sistemas y armaduras.

Durante una escena, Stark revisa distintos chips que contienen programas de inteligencia artificial. Uno de ellos lleva el nombre J.O.C.A.S.T.A., pero finalmente decide utilizar F.R.I.D.A.Y., conocida como V.I.E.R.N.E.S. en algunas traducciones.

La referencia pasó relativamente inadvertida, pero ahora adquiere una nueva importancia ante la incorporación del personaje a la serie.

Sin embargo, todavía se desconoce si la Yocasta interpretada por T’Nia Miller será una evolución de aquel programa diseñado por Stark, una creación directa de Ultrón o una combinación de elementos de ambas historias.

Esta distinción resulta importante porque, mientras los cómics presentan a Hank Pym como creador de Ultrón, en el MCU su origen está relacionado con los experimentos de Tony Stark y Bruce Banner. Por ello, cualquier adaptación de la historia de Yocasta tendría que considerar las diferencias establecidas por las películas.

Referencia a Yocasta en ‘Avengers: Era de Ultrón’ (imagen: Marvel Studios)

¿Qué papel tendrá Yocasta en ‘VisionQuest’?

La participación de Yocasta constituye uno de los misterios de ‘VisionQuest‘, que se estrenará en Disney+ el 14 de octubre de 2026.

La serie seguirá a Visión Blanco, quien permanece oculto después de los acontecimientos de ‘WandaVision‘. Mientras intenta comprender su identidad y encontrar un propósito, consulta distintas inteligencias artificiales integradas en sus sistemas, incluidas J.A.R.V.I.S., F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H. y Ultrón.

La situación cambia cuando alguien ofrece una recompensa por capturarlo y el protagonista termina huyendo junto a Thomas Shepherd, un joven que podría ser la reencarnación de su hijo Tommy.

Los avances han sugerido que Yocasta tendrá un papel antagonista, algo que representaría una diferencia respecto a su evolución heroica en los cómics. Sin embargo, el equipo creativo ha evitado revelar demasiados detalles sobre sus motivaciones.

En una entrevista con Collider, el showrunner Terry Matalas explicó por qué han limitado su presencia en la campaña promocional (vía Comic Book Movie):

“Hemos mantenido deliberadamente a su personaje al margen de gran parte de la promoción de la serie, porque la interpretación de T’Nia es reveladora.”

El responsable de la producción también describió la interpretación de Miller con las siguientes palabras:

“Escalofriante, llena de matices e incluso un poco desgarradora. Estoy deseando que todo el mundo la vea.”

Yocasta en ‘VisionQuest’ (imagen: Marvel Studios)

Estas declaraciones sugieren que Yocasta podría tener conflictos emocionales importantes, aunque todavía no permiten establecer si terminará enfrentándose a Ultrón o si eventualmente seguirá el camino de los Vengadores, como ocurrió en las historietas.

Una historia sobre la identidad y la humanidad artificial

La incorporación de Yocasta encaja con los temas que ‘VisionQuest‘ pretende explorar. Según ha explicado Paul Bettany, Visión utiliza las inteligencias artificiales almacenadas en su mente para interpretar sus experiencias y comprender mejor el mundo que lo rodea.

El actor describió así su funcionamiento:

“Están ahí para ayudarlo. Él intenta desenvolverse en el mundo a pequeña escala y, por la noche, descargar esa información y comentar lo que le ha sucedido con estas distintas IA, las cuales poseen características diferentes y le ayudan a comprender diversas cualidades y habilidades.”

Sin embargo, este comportamiento también representa una manera de evitar el contacto directo con otras personas, algo que cambiará conforme avance la historia.

La relación entre Visión y Ultrón tendrá un peso importante en la trama, especialmente después de que Matalas revelara que el androide conservó una copia de la programación de su creador, en lugar de destruirlo definitivamente durante los acontecimientos de ‘Avengers: Age of Ultron‘.

Paul Bettany en ‘VisionQuest’ (imagen: IMDb)

En este contexto, Yocasta podría representar otra perspectiva sobre la vida artificial. Mientras Visión intenta reconstruir su identidad y Ultrón mantiene una visión hostil de la humanidad, ella posee en los cómics una historia marcada por el conflicto entre su programación original y sus decisiones individuales.

Su incorporación también permitirá recuperar una historia de Marvel que durante décadas ha abordado cuestiones relacionadas con la autonomía, los prejuicios y los derechos de los seres artificiales.

Por ahora, Marvel Studios mantiene en secreto buena parte de sus intenciones para el personaje. Lo confirmado es que T’Nia Miller interpretará a una figura estrechamente relacionada con el legado de Ultrón, cuya trayectoria en los cómics demuestra que haber sido creada por un villano no significa estar condenada a seguir sus pasos.

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