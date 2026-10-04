Lo logró… otra vez: ‘Avengers: Endgame’ supera a ‘Avatar’ en la taquilla mundial y vuelve a ser la #1

Avengers: Endgame recuperó el primer lugar de la taquilla mundial histórica gracias a su regreso a los cines. La película de Marvel Studios desplazó nuevamente a Avatar, de James Cameron, en la voraz competencia que ha tenido varios cambios de líder. Disney está a punto de estrenar otra reunión de superhéroes y raefirma que el desenlace de la Saga del Infinito todavía consigue llevar espectadores a las salas.

¿Avengers: Endgame superó a Avatar?

El reestreno Avengers: Endgame Encore permitió que el público revisara una de las películas más importantes del Universo Cinematográfico de Marvel, acompañada de material adicional. La operación también es una preparación para Avengers: Doomsday. El interés por reencontrarse con sus protagonistas terminó por darle a Endgame todo lo que necesitaba para recuperar una posición que había perdido años atrás.

De acuerdo con Variety, el acumulado mundial de Endgame llegó a 2.925 mil millones de dólares, por encima de los aproximadamente 2.923 mil millones de Avatar; el reestreno le dio más de 126 millones. Recordemos que el primer cambio de posiciones ocurrió en 2019, cuando Endgame superó a la producción de Cameron durante su recorrido original en cines; un reestreno en China en 2021 permitió que Avatar retomara el liderazgo. Ahora, la nueva exhibición de Marvel escribe otro capítulo de ese intercambio, impulsado por películas que siguen encontrando público.

Avatar: Endgame (Foto: Marvel Studios)

Avatar se estrenó bajo el sello de 20th Century Fox, cuyos activos cinematográficos quedaron dentro del grupo tras la adquisición concluida en 2019. Por ese entonces Marvel Studios ya pertenecía a la compañía. Es verdad que la disputa puede dividir preferencias entre seguidores, pero ambos títulos contribuyen al negocio del mismo estudio.

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Dirigida por Anthony y Joe Russo, Endgame devuelve a los héroes sobrevivientes después de que Thanos eliminara a la mitad de la vida del universo. El equipo intenta encontrar una salida a esa catástrofe y asumir sus pérdidas. La película terminó con una saga de 22 largometrajes, con Robert Downey Jr., Chris Evans y Scarlett Johansson entre sus figuras principales.

Ya viene Avengers: Doomsday

Marvel tiene una cita mucho más cercana e importante, hablamos de Avengers: Doomsday, que llegará a los cines estadounidenses el próximo 17 de diciembre. Los Russo vuelven a la dirección, nuevamente al frente de una película que reúne personajes procedentes de distintas partes del universo audiovisual del estudio. Ahí veremos héroes de tres universos diferentes enfrentarán una colisión mortal y una amenaza para su existencia. Robert Downey Jr. interpretará a Victor von Doom, también conocido como Doctor Doom.

El elenco incluye a Chris Evans y Chris Hemsworth, junto con Anthony Mackie, Florence Pugh y Paul Rudd. También participan Pedro Pascal y Vanessa Kirby, acompañados por Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach. La reunión trae por fin a Los Cuatro Fantásticos en compañía de otros equipos y protagonistas del estudio.

El rendimiento de Encore ofrece a Marvel una señal favorable antes de ese estreno, pero todavía es temprano para habla sobre lo que Doomsday acumulará cuando llegue a salas.

Lo que sabemos de Avatar 4

Avatar de James Cameron (Foto: IMDb)

La franquicia de Cameron tiene previsto continuar con Avatar 4, programada para el 21 de diciembre de 2029. La fecha forma parte del calendario anunciado, aunque la productora Rae Sanchini ya habló sobre los plazos de las siguientes entregas como tentativos. La quinta película está contemplada para 2031, por lo que todavía queda un periodo largo de trabajo.

En una entrevista publicada por Inverse en abril, Sanchini explicó que el equipo estaba preparando presupuestos y calendarios, además de actualizar sus herramientas de producción. También señaló que Lightstorm busca utilizar tecnología más accesible para facilitar procesos que anteriormente requerían una preparación muy especializada. La cuarta entrega ya tiene material filmado y James Cameron adelantó escenas durante la producción de las películas anteriores para aprovechar la edad de los intérpretes jóvenes.

Con información de Slashfilm.

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