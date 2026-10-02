Directores de ‘Avengers: Doomsday’ dan una nueva pista sobre el plan de Doctor Doom con los héroes del MCU

La película llegará a los cines en diciembre y promete guardar varias sorpresas hasta su estreno

El plan de Doctor Doom en ‘Avengers: Doomsday’ podría involucrar directamente a varios de los héroes más importantes del MCU. Después de que el material añadido a ‘Avengers: Endgame Encore’ estableciera una conexión entre el villano interpretado por Robert Downey Jr. y Bruce Banner, Joe Russo adelantó que el interés de Doom no se limita al personaje de Mark Ruffalo.

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La declaración abre nuevas posibilidades alrededor de una película que todavía mantiene en secreto a varios integrantes de su enorme reparto, aunque los directores evitaron revelar quiénes podrían ser los otros objetivos.

¿Doctor Doom tiene interés en más héroes además de Bruce Banner?

Durante una entrevista con Empire, Joe Russo fue cuestionado sobre el papel que Bruce Banner tendrá dentro de la historia y dejó una nueva pista sobre los movimientos de Doom.

‘Avengers: Doomsday’ (imagen: Marvel Studios)

“O sea, mira, puede que su interés vaya más allá de Banner. Así que eso es lo que diremos al respecto.”

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El director no explicó quiénes son esos otros personajes ni qué pretende hacer Doom con ellos, pero sus palabras indican que Banner no será el único héroe relacionado directamente con los planes del antagonista.

Los Russo ya habían hablado sobre la importancia del personaje dentro de la historia. Cuando se les preguntó si Mark Ruffalo aparecerá en ‘Doomsday’, Joe evitó confirmar su presencia.

“[Banner] sin duda está involucrado en la historia que gira en torno a Doom. No confirmaremos ni negaremos su aparición en Doomsday.”

La cautela resulta significativa porque Ruffalo no forma parte del reparto anunciado oficialmente, pese a que Bruce Banner ya está vinculado con los acontecimientos que rodean a Doom.

La teoría que conecta a Doctor Doom con Spider-Man

Las declaraciones también han alimentado una teoría relacionada con Peter Parker, interpretado por Tom Holland. La escena postcréditos de ‘Spider-Man: Brand New Day’ muestra al rastreador de Ned siguiendo a Spider-Man mientras abandona la Tierra, antes de que la imagen presente una interferencia y posteriormente lo ubique en un planeta desconocido.

GeekTyrant señala una similitud con el material de ‘Endgame Encore’, donde una interferencia visual también aparece durante la secuencia relacionada con Doom y Banner.

Esto ha llevado a algunos fans a especular que ambos efectos podrían estar conectados y que Peter podría ser otro de los objetivos del villano. Sin embargo, ni los Russo ni Marvel Studios han confirmado esa interpretación, y Holland tampoco ha sido anunciado oficialmente para ‘Doomsday’.

Por ahora, la conexión con Spider-Man debe permanecer en el terreno de las teorías.

Marvel todavía oculta personajes de ‘Avengers: Doomsday’

La posibilidad de nuevos objetivos para Doom adquiere mayor relevancia porque Anthony Russo confirmó recientemente que Marvel no ha revelado a todos los participantes de la película.

Spider-Man vs. Hulk (imagen: Sony Pictures)

“Lo más lejos que podemos llegar es a decir que hay personajes y actores que no han sido anunciados y que forman parte de Doomsday.”

El reparto anunciado ya reúne a Avengers, New Avengers, Fantastic Four, Wakandans y varios integrantes clásicos de los X-Men, además de Chris Evans como Steve Rogers y Downey Jr. como Doctor Doom.

Las palabras de los directores no permiten confirmar que Spider-Man, Hulk u otros personajes específicos formen parte de las sorpresas todavía reservadas. Lo que sí establecen es que Doom tiene intereses que van más allá de Banner y que Marvel aún guarda piezas importantes de la historia.

‘Avengers: Doomsday’ llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026.

Con información de Geek Tyrant.

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