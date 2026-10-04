‘En el camino’ de David Pablos triunfa en los Premios Ariel 2026: Lista completa de ganadores

En el camino, del cineasta tijuanense David Pablos, pasó a ser la líder de los resultados de los Premios Ariel 2026 y convirtió su historia de amor entre hombres en una de las protagonistas de la celebración del cine mexicano. La película recibió reconocimientos tanto por sus interpretaciones como por su realización, todo en el marco de una ceremonia donde varias categorías terminaron con premios compartidos.

El triunfo de En el camino en los Premios Ariel 2026

La producción se posicionó en la ceremonia con un recorrido internacional que ya nos había despertado todo el interés por sus personajes y por el universo que retrata. Pablos sitúa el relato en las carreteras del norte de México, ahí la cercanía entre dos hombres crece atravesado por un ambiente que les exige dureza y les deja poco o nulo espacio para expresar afecto.

La cinta obtuvo seis estatuillas en la edición 68 de los premios Ariel, realizada ayer sábado 3 de octubre en los Estudios Churubusco de la Ciudad de México. Ganó Mejor Película y el premio de Dirección para Pablos, quien compartió el reconocimiento con Pablo Pérez Lombardini, responsable de La reserva.

Osvaldo Sánchez en En el camino de David Pablos (Foto: HBO)

El trabajo del elenco también recibió una celebración enorme, pues Osvaldo Sánchez ganó Mejor Actor; Mariano López Sosa obtuvo Coactuación Masculina, y Víctor Miguel Prieto fue reconocido como Revelación Actoral. A esos resultados se sumó el premio de Fotografía para Ximena Amann, cuyo trabajo acompaña el viaje y la intimidad de los protagonistas.

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En el camino cuenta la historia de Veneno, un joven que necesita escapar y consigue que Muñeco, un trailero reservado, lo lleve con él. El viaje permite que ambos se conozcan, aunque el pasado del muchacho amenaza su seguridad. Prieto interpreta a Veneno y Sánchez encarna a Muñeco, dos personajes que encuentran compañía en un territorio repleto de violencia.

En su presentación para el Festival de Venecia, David Pablos explicó que buscaba explorar las restricciones emocionales impuestas por el machismo, tanto en la vida social como en las relaciones íntimas; el lazo amoroso se desarrolla de esta manera entre personas que han aprendido a protegerse ocultando parte de lo que sienten. En el camino ganó Mejor Película de la sección Horizontes en Venecia, en septiembre del año pasado.

Otros ganadores notables

Autos, mota y rocanrol terminó con cinco premios; ganó Sonido y Diseño de Arte, además de Vestuario y Maquillaje. Su quinto reconocimiento fue el de Efectos Visuales, categoría que compartió con Un cuento de pescadores. Al premio de Dirección compartido por Pérez Lombardini se agregaron Ópera Prima y Música Original. O último azul obtuvo dos estatuillas, correspondientes a Guion Original y Edición. Los reconocimientos abarcan la escritura de Gabriel Mascaro y Tibério Azul, así como el montaje.

David Pablos en los Premios Ariel 2026

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Desdoblándome y Teatro secreto compartieron el premio. Diana Sedano fue reconocida como Mejor Actriz por Juana, y Ángeles Cruz ganó Coactuación Femenina por Las locuras. En el apartado iberoamericano, la elegida fue la película colombiana Un poeta. A continuación presentamos los resultados de las categorías competitivas.

Lista completa de ganadores

Mejor Película

En el camino.

Mejor Dirección

David Pablos, por En el camino, y Pablo Pérez Lombardini, por La reserva.

Mejor Actriz

Diana Sedano, por Juana.

Mejor Actor

Osvaldo Sánchez, por En el camino.

Mejor Película Iberoamericana

Un poeta, de Colombia.

Mejor Ópera Prima

La reserva.

Mejor Largometraje Documental

La libertad de Fierro.

Mejor Largometraje de Animación

Soy Frankelda.

Mejor Coactuación Femenina

Ángeles Cruz, por Las locuras.

Mejor Coactuación Masculina

Mariano López Sosa, por En el camino.

Mejor Revelación Actoral

Víctor Miguel Prieto, por En el camino.

Mejor Guion Original

Gabriel Mascaro y Tibério Azul, por O último azul.

Mejor Guion Adaptado

Jimena Montemayor, por Mujeres del alba.

Mejor Fotografía

Ximena Amann, por En el camino.

Mejor Edición

O último azul.

Mejor Música Original

YOM, por La reserva.

Mejor Sonido

Alex de Icaza y David Montero, por Autos, mota y rocanrol.

Mejor Diseño de Arte

Autos, mota y rocanrol.

Mejor Vestuario

Gilda Navarro y Joanna Nogueiras Yankelevich, por Autos, mota y rocanrol.

Mejor Maquillaje

Autos, mota y rocanrol.

Mejores Efectos Visuales

Autos, mota y rocanrol y Un cuento de pescadores. Premio compartido.

Mejores Efectos Especiales

Contraataque.

Mejor Cortometraje de Ficción

Azul.

Mejor Cortometraje Documental

Las voces del despeñadero.

Mejor Cortometraje Animado

Desdoblándome y Teatro secreto.