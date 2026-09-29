Keanu Reeves viene a México con Dogstar: fecha, lugar y todo sobre su concierto

El gran Keanu Reeves viajará a la Ciudad de México con Dogstar, la agrupación de rock alternativo en la que toca el bajo. La banda se incorporó al concierto de A Perfect Circle y Puscifer, evento que juntará en un mismo lugar tanto a fans del actor como a aficionados a la música. La visita nos permitirá observar de primera mano una actividad que Reeves ha mantenido en paralelo a su carrera cinematográfica en Hollywood.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Keanu Reeves con Dogstar en CDMX?

Dogstar participará como invitado especial en una jornada que también incluye la presencia de Dave Hill. Reeves ocupará su lugar habitual junto a sus compañeros, con quienes ha grabado discos y realizado giras internacionales. El concierto se realizará el miércoles 25 de noviembre de 2026 en el Estadio Fray Nano, recinto está ubicado en Fernando Iglesias Calderón, sin número, en la colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza. La apertura de puertas está anunciada para las 16:00 horas y el inicio del evento para las 18:30.

Los boletos se venden mediante la plataforma de FunTicket, y, al consultar la página, se desglosan precios que van desde los 585 pesos mexicanos hasta 3165. Otro ejemplo es boletos del tipo General A, con un costo de 2265 pesos mexicanos. A Perfect Circle y Puscifer comparten a Maynard James Keenan como vocalista, no olvidemos que también es uno de los cofundadores de Tool, pero son proyectos musicales diferentes.

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Dogstar, la banda de Keanu Reeves

La historia de Dogstar comenzó en Los Ángeles a principios de los noventa. Reeves y Robert Mailhouse se conocieron en 1991 y empezaron a tocar juntos; posteriormente se incorporaron otros músicos. La formación que continúa activa tiene a Bret Domrose en guitarra y voz, Mailhouse en batería y Reeves en bajo. Su trayectoria musical antecede incluso al estreno de Matrix, película que convirtió a Reeves en una de las leyendas de Hollywood.

El grupo publicó “Our Little Visionary” en 1996 y “Happy Ending” en 2000; esos dos álbumes pertenecen a su primera etapa, antes de la separación de 2002. Aunque la fama cinematográfica de su bajista atrajo atención, Dogstar construyó un catálogo propio y una actividad de conciertos que la llevó fuera de Estados Unidos.

La banda volvió a los escenarios en 2023, cuando tocó en el festival BottleRock de Napa Valley y presentó música nueva. Ese año lanzó “Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees”, su primer álbum de estudio en 23 años, y montaron una gira con presentaciones en Norteamérica y Japón.

En 2026 continuaron esa segunda etapa con “All In Now”, publicado el pasado 29 de mayo por Dillon Street Records. Es el cuarto álbum de estudio del grupo y contiene 12 canciones. Su llegada a México adquiere forma durante un año de nueva música, con una Dogstar que tiene material reciente y que se suma a sus grabaciones anteriores.

El lado rockstar de Keanu Reeves

Reeves no es ajeno a personajes de cine que sobreviven a situaciones extremas y eso contribuye a ese aura de estrella de rock que ya tiene en la vida real. En Punto de quiebre interpretó al agente Johnny Utah; en Máxima velocidad fue Jack Traven, obligado a impedir una tragedia a bordo de un autobús. Esas películas lo establecieron bien en el cine de acción antes de sus franquicias más conocidas.

Matrix lo convirtió en Neo, el protagonista que descubre que su realidad es una simulación y, muchos años después, John Wick le dio otro personaje inmortal, el de un hombre arrastrado nuevamente a un mundo criminal que había intentado abandonar. Ambas sagas tienen identidades visuales diferentes, pero comparten la participación física de Reeves en elaboradas secuencias de combate.

Keanu mismo ya interpretó a un rockstar atravesado por los excesos y el carisma. En Cyberpunk 2077 tomó el papel de Johnny Silverhand, el rebelde rockero y showman de la banda ficticia Samurai; este personaje acompaña a V en Night City y también aparece en la expansión Phantom Liberty, donde Reeves retomó el papel dentro de una historia de espionaje. Sobre si volverá en la secuela, el actor ya expresó su deseo, pero no hay confirmación por parte de CD Projekt RED.

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