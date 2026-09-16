James Cameron compra una empresa de inteligencia artificial después de decir que crear actores con IA le parece ‘horrible’

El director James Cameron acaba de ampliar sus negocios tecnológicos con una adquisición sorprendente relacionada al cine en tercera dimensión. Lightstorm Vision, compañía fundada por el cineasta, compró Outsyders, especializada en procesos que utilizan inteligencia artificial. Aunque tiempo atrás criticó la iniciativa sobre los intérpretes generados por computadora, Cameron parece haber descubierto un nuevo ángulo con mucho potencial.

La compra James Cameron

La relación entre Cameron y Outsyders ya tenía antecedentes profesionales. Antes de formalizar la adquisición, sus equipos habían colaborado en proyectos que permitieron al cineasta evaluar su trabajo. Laa compra es una integración de tecnologías complementarias, aunque las compañías mantuvieron bajo secreto las condiciones económicas del acuerdo y el monto pagado.

El objetivo es unir la captura de imágenes tridimensionales de Lightstorm Vision con las herramientas de posproducción de Outsyders. Así, la empresa podrá ofrecer servicios que abarquen diferentes etapas de una producción en 3D. La operación se concentra en el procesamiento de imágenes y su presentación estereoscópica.

James Cameron (Foto: Mark Theissen/National Geographic)

Según el comunicado, la plataforma de Outsyders fusiona datos reales y sintéticos para mejorar la precisión de sus modelos; las compañías aseguran que permite a equipos pequeños y especializados producir contenido estereoscópico con menores costos y plazos más cortos que los métodos tradicionales de conversión.

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Cameron respaldó personalmente el trabajo de Paul Becker, director ejecutivo y cofundador de Outsyders. El cineasta ya había recurrido a la compañía para su documental de conciertos de Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft: The Tour:

“En Lightstorm hemos estado trabajando con Paul Becker y su equipo durante casi dos años, y realmente hemos disfrutado de la colaboración. Como todo el mundo sabe, soy muy exigente cuando se trata del 3D, y puedo decir con toda confianza que su trabajo y sus herramientas de IA son de primer nivel. Juntos ofreceremos soluciones integrales para producciones y estudios, fusionando los mundos de la conversión y el 3D fotográfico nativo.”

Los comentarios previos de James Cameron sobre la IA

En noviembre de 2025, durante la promoción de Avatar: Fuego y cenizas, Cameron habló con CBS Sunday Morning sobre programas que pueden fabricar un intérprete y su actuación mediante instrucciones escritas; su reacción fue tajante:

“Durante años existió esta idea de que: ‘Oh, están haciendo algo extraño con computadoras y están reemplazando a los actores’, cuando, en realidad, una vez que analizas a fondo lo que estamos haciendo y ves cómo funciona, es una celebración de ese momento entre el actor y el director. Ahora, si te vas al otro extremo del espectro, tienes la IA generativa, con la que pueden inventar un personaje. Pueden inventar un actor. Pueden crear una interpretación desde cero a partir de una instrucción de texto. Y es como: ‘No’. Eso me parece horrible. Es todo lo contrario. Eso es precisamente lo que nosotros no estamos haciendo.”

Avatar: fuego y Ceniza (Foto: IMDb)

En septiembre de 2024, Cameron se incorporó al consejo de administración de Stability AI, desarrolladora de herramientas de generación de imágenes y video. Entonces expresó interés en las posibilidades de combinar inteligencia artificial generativa con imágenes creadas por computadora para que los artistas pudieran contar historias de otras maneras.

¿Dirigirá Avatar 4?

Un reporte de GQ informó que James Cameron permanece involucrado en el desarrollo de la cuarta entrega de la franquicia, aunque considera delegar la dirección a otra persona. En agosto habló de historias diferentes que desea contar y de la posibilidad de participar como guionista o productor junto a otros cineastas.

La productora Rae Sanchini explicó que el equipo estaba elaborando presupuestos y calendarios, además de desarrollar sus procesos de producción. Avatar 4 y Avatar 5 mantienen como fechas previstas 2029 y 2031, aunque Sanchini advirtió que el calendario todavía no estaba cerrado.

En mayo, Cameron explicó al pódcast de Empire que estudiaban nuevas tecnologías para agilizar las siguientes películas: “Quiero hacerlas en la mitad del tiempo y por dos tercios del costo”. Calculó que resolver cómo alcanzar esa meta podría tomar alrededor de un año, antes de aplicar los cambios al proceso de producción.

Con información de The Wrap.

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