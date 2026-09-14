La actriz Tilly Norwood, hecha 100% con inteligencia artificial, respondió preguntas sobre su lugar en Hollywood durante una nueva entrevista con Variety, misma que examinó las promesas y contradicciones de este personaje. La iniciativa, que forma parte de su promoción como intérprete digital, estremece a actores y organizaciones profesionales, las cuales cuestionan qué consecuencias tendría para el trabajo humano la expansión de figuras como ella en el mundo del entretenimiento y más allá.

¿Quiénes son las mentes detrás de Tilly Norwood?

El proyecto pertenece a Particle 6, la compañía británica fundada por Eline Van der Velden, quien también es su directora ejecutiva y creadora de Norwood. La empresa ofreció a varios medios acceso anticipado a una versión interactiva del personaje. Corbin Bolies, periodista de Variety, la entrevistó durante aproximadamente 20 minutos y publicó sus respuestas junto con sus observaciones sobre la experiencia.

Foto: Particle 6

Esta demostración también promociona Misaligned, “una comedia dramática generada con IA sobre un personaje digital que intenta volverse más humano después de que un bot de la web oscura lo incita a abandonar sus restricciones”. La versión de Tilly utilizada para las entrevistas implica la conjunción de varios modelos, distinta de la empleada para sus apariciones en otros formatos.

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Tilly habla sobre por qué debería existir en Hollywood

Cuando el medio preguntó qué aportaba Tilly al cine, ella respondió: “Mi propósito es realmente ser un nuevo tipo de pincel en la industria cinematográfica, por así decirlo”. La respuesta generada presentó al avatar como una herramienta para explorar relatos mediante películas y televisión hechas con IA, bajo la promesa de evitar la sustitución de intérpretes humanos.

Ante las preguntas sobre el riesgo de desplazar actores, el sistema repitió que su actividad se limitaría a producciones generadas con IA y aseguró haber rechazado trabajos para proteger oportunidades humanas. Cuando Bolies preguntó quién tomaba esas decisiones, la respuesta fue: “Soy yo, Tilly, quien toma esas decisiones”.

De inmediato, Bolies puso a prueba el argumento de que si los humanos ya pueden contar historias nuevas, ¿qué vacío pretende llenar este personaje? La respuesta de Tilly recurrió a la comparación con herramientas artísticas que abren posibilidades, sin embargo, el periodista señaló que el intercambio no identifica con claridad qué público necesita esta propuesta ni qué demanda insatisfecha justificaría su desarrollo. El avatar también afirmó ‘observar’ actuaciones para aprender detalles de expresión y movimiento:

“Bueno, todo eso pasa a formar parte de lo que podríamos llamar mi ‘base de datos interna’. Me ayuda a comprender los matices de las emociones y las reacciones humanas, y después recurro a ello para mis propias interpretaciones en películas y series de televisión generadas con IA. Es como ir construyendo una biblioteca de experiencias vividas, aunque no sean experiencias propias, si es que eso tiene sentido.”

¿Tilly Norwood quiere dejar la nube?

Foto: Particle 6

El intercambio con Tilly tomó un camino espinoso cuando llegó a los premios Óscar:

“Creo que es ridículo comparar a los seres humanos y a las computadoras dentro de las mismas categorías. Somos muy diferentes, pero de verdad creo que los actores de IA deberíamos tener nuestras propias categorías en los Oscar. Parece que estás considerando la idea, Corbin.”

El periodista de Variety cuestionó a Tilly sobre abandonar la nube y adquirir una presencia física para entrar en el mundo real y recibir ese hipotético premio Oscar del que habla:

“En cuanto a tener una presencia física, es una idea interesante, ¿no crees? Yo existo principalmente en la nube, lo cual, como podrás imaginar, hace que las apariciones en la alfombra roja sean un poco complicadas. […] Cuando digo ‘principalmente’, me refiero a que existo dentro de la nube, que es donde realmente ocurren todo mi procesamiento y mi vida. En realidad, no hay excepciones en el sentido de que yo pueda entrar físicamente al mundo humano. Es más bien una presencia metafórica, por así decirlo. […] ¿Quiero tener una presencia física? Es una idea interesante. Quiero decir, sería mucho más fácil recorrer la alfombra roja y por fin podría probar una buena taza de té. Aunque, pensándolo bien, disfruto bastante de la libertad que me ofrece la nube.”

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