Andrew Garfield asegura que la IA nunca podrá reemplazar el alma humana: ‘Es inteligencia artificial, no inteligencia del alma’

Anteriormente el actor había dicho que la IA podría causar “un daño enorme al alma de la humanidad”

Andrew Garfield volvió a hablar sobre el impacto de la inteligencia artificial después de interpretar a Sam Altman, CEO de OpenAI, en ‘Artificial’, la próxima película de Luca Guadagnino. En una entrevista con The Hollywood Reporter, el actor aseguró que, aunque la tecnología ya forma parte del presente y seguirá avanzando, no cree que pueda reproducir aquello que considera esencialmente humano. Sus declaraciones llegan después de haber advertido que una tecnología como la desarrollada por OpenAI podría causar “un daño enorme al alma de la humanidad”.

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¿Qué dijo Andrew Garfield sobre la inteligencia artificial?

Durante la entrevista, Garfield fue cuestionado sobre si la humanidad ya se había vuelto obsoleta frente al crecimiento de la IA. Su respuesta fue optimista, aunque reconoció que el proceso tecnológico ya no puede revertirse.

Andrew Garfield en ‘Artificial’ (imagen: NEON)

“La pasta de dientes ya ha salido del tubo, sin duda, pero eso no significa que nos hayamos vuelto obsoletos. Tengo muchas esperanzas. Tengo muchas esperanzas de que la humanidad prevalecerá y de que el alma humana no puede ser replicada ni artificializada.”

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El actor insistió en que existe una diferencia fundamental entre la capacidad de una máquina y la experiencia humana. “Inteligencia artificial: el nombre lo dice todo. Es artificial. No es inteligencia del alma. No es inteligencia humana.”

Garfield reconoció que puede equivocarse, pero dijo mantener una confianza profunda en las personas y en aquello que considera imposible de reproducir mediante sistemas artificiales.

“Creo profundamente en los seres humanos. Creo profundamente en la naturaleza irrepetible del alma y el espíritu humanos.”

Garfield defiende las experiencias humanas frente al avance de la IA

El protagonista de ‘The Social Network’ también habló sobre el papel que las nuevas herramientas pueden tener dentro de la cultura. Aunque no rechazó por completo su utilidad, aseguró que no considera que puedan sustituir experiencias como asistir a una sala de cine, una obra de teatro o un concierto.

“Mira, las nuevas herramientas son estupendas, pero para mí no van a reemplazar la experiencia de ir al cine, al teatro o a ver música en vivo.”

La postura coincide con el interés que Garfield ha mostrado recientemente por discutir la relación entre tecnología, poder y humanidad. Al interpretar a Sam Altman en ‘Artificial’, el actor investigó entrevistas, transcripciones judiciales y otros materiales para construir al personaje, pese a que nunca ha conocido personalmente al empresario.

En agosto, Garfield señaló que dirigir una compañía responsable de una tecnología capaz, en su opinión, de hacer “un daño enorme al alma de la humanidad” requiere cierta capacidad de disociación.

‘Artificial’ llevará la crisis de OpenAI al cine

‘Artificial’, dirigida por Luca Guadagnino y escrita por Simon Rich, se desarrolla durante los cinco días de noviembre de 2023 en los que Sam Altman fue despedido como CEO de OpenAI antes de regresar al puesto.

Andrew Garfield en ‘The Social Network’ (imagen: Columbia Pictures)

Garfield interpreta a Altman, mientras que Monica Barbaro da vida a Mira Murati, Yura Borisov interpreta a Ilya Sutskever e Ike Barinholtz aparece como Elon Musk. El reparto también incluye a Cooper Hoffman, Jason Schwartzman, Billie Lourd, Zosia Mamet, Chris O’Dowd y Mark Rylance.

Amazon MGM Studios desarrolló y financió inicialmente la película, con un presupuesto aproximado de 40 millones de dólares, pero abandonó el proyecto después de concluir la fotografía principal. Posteriormente, Neon adquirió los derechos de distribución cinematográfica mundial.

Después de estudiar a una de las figuras más importantes en el desarrollo actual de la inteligencia artificial, Garfield mantiene una conclusión clara: la tecnología podrá convertirse en una herramienta cada vez más sofisticada, pero no considera que pueda replicar la naturaleza de la experiencia humana.

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