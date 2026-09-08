Danny Boyle advierte que la IA podría reemplazar a periodistas, pero reconoce haberla utilizado en su nueva película ‘Ink’

El director explicó que recurrió a esta tecnología para animar fotografías antiguas y recrear algunos animales

Danny Boyle reconoció que utilizó inteligencia artificial generativa en ‘Ink’, su nueva película presentada en el Festival de Venecia, aunque al mismo tiempo expresó preocupación por el impacto que esta tecnología puede tener en distintas profesiones. El director británico explicó que recurrió a estas herramientas para animar fotografías antiguas y recrear algunos animales, pero durante la presentación del filme también advirtió que las grandes compañías tecnológicas podrían llegar a sustituir periodistas humanos por sistemas de IA más baratos y eficientes.

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¿Cómo utilizó Danny Boyle inteligencia artificial en ‘Ink’?

En una entrevista con Vanity Fair, Boyle confirmó que aproximadamente 30 segundos de ‘Ink’ fueron realizados con ayuda de inteligencia artificial generativa. Según explicó, la tecnología se empleó para dar movimiento a un par de fotografías antiguas y para crear algunos ratones que aparecen dentro de la redacción de The Sun.

‘Ink’ (imagen: Studiocanal)

“Hay unos 30 segundos [hechos con IA generativa] en los que animamos un par de fotografías antiguas. Oh, y hay algunos ratones. Es muy buena con los animales, y tenemos algunos ratones que corren por la redacción de The Sun.”

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El uso de IA en la película es limitado, pero resulta relevante por el contexto actual de la industria, donde directores, estudios y trabajadores mantienen posturas muy diferentes sobre hasta qué punto estas herramientas deberían intervenir en procesos que tradicionalmente dependen de artistas, técnicos y otros profesionales.

Boyle no rechazó la tecnología en términos generales. Al contrario, aseguró que puede ser útil si se aplica bajo ciertas condiciones y respetando a las personas involucradas.

Boyle defiende un uso limitado y con compensación para los actores

Al ser cuestionado sobre su postura respecto a la inteligencia artificial, Boyle señaló que la opinión de las generaciones jóvenes será más determinante que la suya y describió la tecnología como una herramienta que puede tener usos válidos.

“No importa lo que yo piense sobre la IA. Lo que importa es lo que la gente de 20 años piense de ella. Es la más sincera verdad. Mi opinión es que es una herramienta muy útil de muchas maneras, si la usas de forma respetuosa y si pagas a los actores si vas a reemplazarlos con algún tipo de avatar de IA.”

Su comentario establece un límite concreto: si una producción utiliza la imagen o una versión digital de un intérprete para reemplazar su participación, considera necesario que exista una compensación económica.

Su postura, por tanto, no implica un rechazo absoluto a la inteligencia artificial. Boyle acepta determinados usos dentro del proceso cinematográfico, aunque condiciona su aplicación al respeto por los trabajadores y a la existencia de mecanismos de compensación cuando la tecnología sustituya parte de su labor.

Danny Boyle teme que la IA termine sustituyendo al periodismo

Durante la conferencia de prensa de ‘Ink’ en Venecia, Boyle fue más crítico cuando habló del impacto potencial de la inteligencia artificial en el periodismo.

Danny Boyle dirigiendo ‘Exterminio: La evolución’ (imagen: Sony)

“El peligro con los gigantes tecnológicos y sus IA es que van a ser capaces de reemplazar el periodismo. Van a poder tener un periodista de IA que va a ser mucho más eficiente, barato, etcétera, etcétera. ¿Y va ese periodista de IA a decir la verdad al poder que le ha creado?”

La preocupación del director no se limita a la posible desaparición de puestos de trabajo. Su pregunta apunta también a la independencia de los sistemas creados por grandes compañías tecnológicas y a su capacidad para cuestionar a quienes controlan su desarrollo.

Las declaraciones llegan mientras Hollywood continúa experimentando con distintas aplicaciones de la IA generativa. Cineastas como Paul Schrader han planteado usos mucho más amplios, incluida la posibilidad de realizar películas con intérpretes generados artificialmente. Boyle, en cambio, admite haber recurrido a esta tecnología en ‘Ink’, pero advierte que su expansión hacia ámbitos como el periodismo podría tener consecuencias particularmente delicadas.

Con información de Espinof.

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