Paul Schrader, guionista de ‘Taxi Driver’, prepara película con actores generados por IA: ‘Esos trabajos ya desaparecieron’

Al ser cuestionado sobre los empleos que se pierden por la IA, el cineasta respondió de manera tajante

Paul Schrader, guionista de ‘Taxi Driver’ y director de ‘First Reformed’, avanza con un proyecto que llevaría su interés por la inteligencia artificial a un nuevo extremo: una película construida con intérpretes generados por IA en lugar de actores conocidos. El cineasta, que actualmente se encuentra en Venecia promocionando ‘The Basics of Philosophy’, confirmó a The Hollywood Reporter que trabaja en una cinta reconfigurada alrededor de “prototipos humanos” creados artificialmente. También habló sin rodeos sobre el impacto laboral que este tipo de producción podría tener en Hollywood.

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¿Qué película quiere hacer Paul Schrader con actores generados por IA?

Por el contexto de sus declaraciones, el proyecto sería ‘Three Guns at Dawn’, una película que Schrader escribió durante las huelgas de Hollywood de 2023. El filme estuvo inicialmente vinculado a Netflix y tenía a Antoine Fuqua, director de ‘Training Day’, como productor, aunque ese planteamiento ya cambió y Fuqua dejó de estar relacionado con la producción.

‘Hell Grind’ es una de las películas hechas completamente con inteligencia artificial (Higgsfield AI)

Schrader describió la nueva versión como “Una historia de cine negro sobre tres hermanos —un policía corrupto, un traficante de drogas y un asesino en serie— construida en torno a prototipos humanos generados por inteligencia artificial en lugar de actores famosos.”

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La historia seguiría a tres hermanos en el sur de Los Ángeles: un policía corrupto, un narcotraficante y un asesino serial. La diferencia estaría en el reparto, pues Schrader pretende prescindir de estrellas tradicionales y desarrollar personajes humanos creados mediante inteligencia artificial.

Schrader también quiere usar IA para recrear experiencias psicodélicas

‘Three Guns at Dawn’ no es el único proyecto donde el cineasta planea utilizar esta tecnología. Schrader también trabaja en ‘The Doors of Perception’, una película que incluiría aproximadamente 15 minutos de secuencias generadas con IA para representar estados alucinatorios relacionados con la ayahuasca.

El director lleva tiempo mostrando entusiasmo por estas herramientas y ha hablado públicamente sobre su capacidad para reducir costos y modificar el proceso creativo. Su interés contrasta con el de cineastas que defienden la participación humana como parte esencial del trabajo audiovisual.

Otro proyecto suyo, ‘Non Compis Mentis’, aparentemente mantendría un reparto tradicional. Esto muestra que Schrader no ha abandonado por completo el trabajo con actores, aunque ‘Three Guns at Dawn’ serviría como su experimento más radical hasta ahora.

“Esos trabajos ya desaparecieron”: Schrader responde a las críticas laborales

La parte más polémica llegó cuando le preguntaron por los puestos de trabajo que podrían desaparecer a medida que las producciones recurran a intérpretes sintéticos y otras herramientas generativas.

Schrader respondió: “Esos trabajos ya desaparecieron, cariño. Puedes gritar «¡Detengan la IA!» todo lo que quieras, pero no puedes detenerla.”

Paul Schrader (Fotografía: Franck Ferville / Agence VU / Redux)

La frase resume una postura que ha sostenido durante los últimos años: para él, la expansión de la inteligencia artificial no puede detenerse, aunque afecte empleos dentro de la industria.

Sus declaraciones chocan con las advertencias de cineastas como Guillermo del Toro, Kane Parsons, Seth Rogen y Charlie Kaufman, quienes han criticado distintos usos de la IA generativa en el cine. Del Toro incluso ha advertido que la industria se acerca al “analfabetismo cinematográfico”, mientras Parsons ha dicho que, si pudiera hacer desaparecer estas herramientas, probablemente lo haría.

Schrader, en cambio, parece dispuesto a probar hasta dónde puede llegar una película en la que los actores de carne y hueso ya no sean indispensables frente a la cámara.

Con información de AV Club.

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