Gal Gadot revela por qué no hará ‘Mujer Maravilla 3’ y defiende su participación en nueva película hecha con IA

Al promover su nueva producción para Prime Video, Gal Gadot habló sobre el futuro de su personaje más conocido, la Mujer Maravilla, y abordó otra decisión profesional que la colocó frente a una tecnología que ahora mismo tiene a medio mundo maravillado y a la otra mitad con los pelos de punta. La actriz de 41 años está de regreso pero al parecer no volveremos a verla en DC.

¿Por qué Gal Gadot no hará Mujer Maravilla 3?

El futuro de la superheroína quedó en duda tras la llegada de James Gunn y Peter Safran a DC Studios a finales de 2022, un giro que cambió para siempre el horizonte de la casa superheroica. La directora Patty Jenkins desarrollaba una tercera película protagonizada por Gadot, pero el proyecto dejó de avanzar cuando la nueva administración comenzó a reorganizar todo el universo cinematográfico.

Gadot, en una nueva estancia durante el podcast Happy Sad Confused, explicó que una producción tan extensa como lo sería Wonder Woman 3 ya resulta difícil de unir con su vida familiar. “Para que yo volviera a hacer otra Mujer Maravilla, no estoy segura de que lo haría en este momento de mi vida, con cuatro hijas y diferentes escuelas y todo eso”, declaró.

Gal Gadot como Diana Prince en Mujer Maravilla 1984 (Foto: IMDb)

“Alejarme de todos ellos por un periodo tan largo ya no funciona para mi vida en este momento”, añadió. Gadot y su esposo, Jaron Varsano, se casaron en 2008. La actriz tampoco dijo sentirse sorprendida por el trato recibido en DC y recordó la salida de Henry Cavill, así como la cancelación del proyecto de Jenkins como señales de la ruta elegida por el estudio: “La situación de Henry no fue manejada con elegancia, por decir lo menos. Lo de Patty tampoco fue manejado con elegancia”, afirmó.

No te pierdas: Hollywood vs. la IA: ¿Quiénes son los cineastas que critican y los que apoyan el uso de inteligencia artificial?

Aun con la amarga situación en DC, Gadot habló del personaje sin reclamar su propiedad: “Estoy muy agradecida por haber tenido la oportunidad de usar esas botas y de que el personaje fuera tan celebrado. Solo puedo desear que quien siga llegue con pureza a este viaje. Nunca fue mío. Yo siempre fui únicamente un vehículo. Esto es Hollywood”. En 2023, la actriz había asegurado que Gunn y Safran desarrollarían junto con ella una tercera película. Días después, Variety señaló que DC Studios no trabajaba en una continuación protagonizada por Gadot.

Gal Gadot defiende su participación en nueva película con IA

La otra parte de la entrevista estuvo dedicada a Bitcoin, película de Doug Liman protagonizada por Gadot junto con Casey Affleck, Pete Davidson e Isla Fisher. La producción empleó inteligencia artificial para crear escenarios e iluminación después de haber filmado a los actores dentro de un espacio prácticamente vacío.

Foto: Getty

Ryan Kavanaugh, productor del largometraje, afirmó que Bitcoin contó con un presupuesto de 70 millones de dólares y que el procedimiento permitió ahorrar más de 200 millones. La participación de Gadot estuvo precedida por una negociación contractual de seis meses. Sus abogados estudiaron distintos escenarios para impedir que la inteligencia artificial modificara su rostro, voz o actuación. “No quería que la IA tuviera nada que ver con mi interpretación. En cuanto a las actuaciones, todo soy yo”, aseguró para el pódcast.

De acuerdo con la actriz, las protecciones acordadas despertaron el interés del Sindicato de Actores de Estados Unidos. Gadot afirmó que representantes del organismo consultaron a sus abogados para recibir sugerencias que pudieran incorporarse a futuros contratos: “Le tengo miedo a la IA, ¿pero voy a tener miedo y mirar hacia otro lado? No”, declaró. “El tren ya salió de la estación. Vas a trabajar con ella o quedar completamente fuera del juego. Estoy intentando aprovecharla de la mejor manera y proteger aquello que puedo proteger”.

Entérate: Christopher Nolan está convencido de que la IA no reemplazará a los humanos: ‘Es una tontería’