Nicolas Cage dice que el MCU se está convirtiendo en un espectáculo de lucha libre ‘glorificado’

Nicolas Cage tiene una opinión bastante particular sobre el rumbo de las grandes películas-evento de Marvel. El actor, quien ha interpretado a Ghost Rider y también a Spider-Man Noir, comparó la tendencia del MCU a reunir enormes cantidades de personajes con la lucha libre televisada. Durante un panel en Fan Expo Dallas, Cage señaló que ver a decenas de actores con trajes de superhéroes preparados para combatir le recuerda cada vez más a la WWE, justo cuando Marvel Studios se alista para estrenar producciones con repartos particularmente numerosos como ‘Avengers: Doomsday’.

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¿Qué dijo Nicolas Cage sobre el MCU?

Durante su aparición en Fan Expo Dallas, Cage habló sobre las películas de Marvel y la manera en que algunos de sus proyectos más grandes concentran decenas de personajes en una misma historia.

‘Avengers: Endgame’ (imagen: Marvel Studios)

“Digo esto con cariño. Cuando veo a esos actores —que superan los 50 años, que por lo demás son inteligentes y poseen un talento extraordinario— poniéndose esos atuendos ridículos y preparándose para la pelea… seamos sinceros, yendo directo al grano: es inevitable que me venga a la mente que el MCU se está convirtiendo en una WWE glorificada y con un gran presupuesto.”

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La comparación apunta principalmente al componente de espectáculo de estas producciones: grandes repartos, numerosos personajes uniformados y secuencias construidas alrededor de enfrentamientos masivos.

Cage también dejó claro desde el inicio que su comentario partía del afecto por este tipo de historias, por lo que sus palabras no representan un rechazo completo hacia Marvel o las películas de superhéroes.

La crítica llega mientras Marvel prepara sus mayores crossovers

Las declaraciones aparecen en un momento especialmente relevante para el MCU. ‘Avengers: Doomsday’ ya cuenta con más de 30 personajes anunciados oficialmente y sus directores, Joe y Anthony Russo, confirmaron recientemente que todavía existen actores y personajes cuya participación permanece en secreto.

La película reunirá integrantes de Avengers, Fantastic Four, New Avengers, Wakanda y varios personajes clásicos de X-Men. Además, Robert Downey Jr. regresará al universo de Marvel para interpretar a Doctor Doom.

Cage no mencionó directamente ‘Doomsday’ ni ‘Avengers: Secret Wars’ durante la declaración citada. Sin embargo, The Playlist relacionó sus comentarios con la creciente tendencia de Marvel a construir películas-evento alrededor de grandes elencos y encuentros entre personajes procedentes de diferentes franquicias.

Nicolas Cage ya tiene una larga historia con Marvel

La opinión del ganador del Oscar también resulta llamativa por su propia relación con personajes de Marvel. Cage interpretó a Johnny Blaze en ‘Ghost Rider’ de 2007 y regresó para ‘Ghost Rider: Spirit of Vengeance’ en 2011.

Nicolas Cage en ‘Spider-Noir’ (imagen: Prime Video)

Décadas después, prestó su voz a Spider-Man Noir en ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’ y posteriormente encabezó la versión live-action del personaje en la serie ‘Spider Noir’.

Sus comentarios llegan además después de la cancelación de esa producción tras una temporada. Pese a ello, Cage mantiene una relación evidente con el género y aclaró que su comparación con la WWE parte desde el cariño.

Mientras Marvel aumenta todavía más la escala de sus próximos crossovers, el actor cuestiona si esa acumulación de estrellas, trajes y peleas puede terminar convirtiendo al MCU en algo más cercano a un enorme espectáculo de lucha libre que a una historia centrada en sus personajes.

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