‘Spider-Noir’: Showrunner revela cómo hubiera sido la temporada 2 con Nicolas Cage

Tal parece que Oren Uziel todavía tenía varias historias que contar con el detective interpretado por Nicolas Cage en Spider-Noir. Tras la decisión de Prime Video de terminar la serie, el cocreador compartió algunas posibilidades que había considerado para continuarla. Aunque muchos fans terminaron decepcionados por la noticia, las ideas del showrunner permiten imaginar qué habría ocurrido después del caso inicial.

¿Qué reveló el showrunner de Spider-Noir sobre la temporada 2?

La primera entrega nos presentó a Ben Reilly en un relato detectivesco que brilló por tener bien pulida su identidad, todo gracias a esa meticulosa versión del Hombre Araña. Uziel explicó que sus ocho episodios fueron concebidos para contar una historia completa, siguiendo la estructura de los clásicos del cine negro. Esto hizo posible cerrar el caso principal, aunque el personaje todavía podía recibir nuevos encargos y enfrentarse a otros problemas.

Una continuación habría podido sacar al protagonista de Nueva York: “Si pudiera elegir, probablemente sería otro lugar”, declaró Uziel para Variety. Los Ángeles estaba entre sus opciones, junto con escenarios europeos famosos por el cine negro. “Empiezas en 1933. ¿Hacia dónde se dirige eso? Hacia una época sumamente catastrófica: la Segunda Guerra Mundial”, explicó. No detalló un argumento definitivo, solo son ideas que todavía podía explorar con Ben Reilly.

Para desgracia de quienes aun guardan esperanza, el creador tampoco anunció gestiones para rescatarla en otra plataforma. “Todavía no hemos llegado a eso”, respondió al abordar esa posibilidad, y reconoció que desconoce las dificultades legales que implicaría. La parte feliz es que sí expresó interés en trabajar nuevamente con Cage: “Me encantaría volver a hacerlo con Nic”.

No te pierdas: Jennifer Lawrence se une a Instagram pero advierte a los usuarios tóxicos: ‘Si alguien dice algo negativo me voy’

El triunfo de Spider-Noir en los Emmy

Prime Video anunció el final de la serie el pasado viernes 4 de septiembre y, tan solo un par de días después, como evento mágico de la naturaleza hollywoodense, Spider-Noir obtuvo cinco premios en los Emmy de Artes Creativas, todo cuando el equipo acababa de recibir la noticia de que no regresaría al trabajo para una segunda temporada.

Las victorias abarcaron el trabajo de especialistas, la edición de sonido y el diseño de títulos, además de los efectos visuales de un episodio y la fotografía. Al principio, Uziel temía que el anuncio empañara la experiencia, sin embargo, cada premio fue cambiando el ánimo del grupo. Su mayor tristeza, no obstante, tiene que ver con las personas: “Mi mayor pesar por no tener otra temporada es que no puedo volver a hacerlo con esta gente”, afirmó. Aun así, considera que cumplieron su propósito creativo. También invitó al público a revisar la serie en el formato que no hubiera elegido en un inicio, aprovechando sus versiones en color y blanco y negro.

Entérate: Guillermo del Toro quiere volver al cine de kaijus y robots gigantes: ‘Titanes del Pacífico’ es una de sus películas favoritas

Todo sobre Spider-Man: Beyond the Spider-Verse

La próxima aventura de un Hombre Araña es la de Miles Morales, misma que pertenece a otro proyecto; hablamos, claro, de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, presentada por Sony Pictures Animation como la conclusión de su saga cinematográfica. La película continuará el viaje desarrollado en las dos entregas anteriores y, quién sabe, ahí probablemente escuchemos a Nicolas Cage como Spider-Noir.

Bob Persichetti y Justin K. Thompson son los directores de esta tercera película; el primero Persichetti codirigió la primera entrega y Thompson participó como director en la segunda. Phil Lord, Christopher Miller y David Callaham se encargaron del guion. El estreno está programado para el 18 de junio de 2027.

La historia nos devolverá a Miles después del final de Spider-Man: A Través del Spider-Verso, atrapado en una realidad alternativa y decidido a proteger a su familia.