Jennifer Lawrence se une a Instagram pero advierte a los usuarios tóxicos: ‘Si alguien dice algo negativo me voy’

Para sorpresa de todo mundo, Jennifer Lawrence se abrió una cuenta pública en Instagram y envió un mensaje bastante directo sobre lo que espera de sus fans. La actriz de 36 años presentó esta nueva experiencia con humor y algunas reservas ante la exposición digital. Por mucho tiempo se resistió a las redes sociales, pero tal parece que el paradigma hollywoodense le ha hecho cambiar de opinión.

Jennifer Lawrence ya está en Instagram pero con una condición

Su presentación no dejó de lado ese tono informal que suele acompañar sus apariciones públicas, siempre teniendo en mente que ella es un ser humano como cualquier otro. En el primer video apareció sin maquillaje y dispuesta a explicar cómo se siente ante esta nueva actividad. La cuenta abrió el 9 de septiembre bajo el nombre @jlaw, porque @jenniferlawrence ya estaba ocupado. Al día siguiente, es decir, hoy en la mañana, publicó su primer video y planteó su condición: “Así que sí, voy a intentarlo y, si alguien dice algo negativo, me iré de inmediato, sin hacer preguntas. Si alguien piensa algo cruel, lo sabré y me iré”.

También utilizó sus historias para repetir el mensaje con otro remate: “Por favor, tengan en cuenta que cualquier comentario cruel o agresivo puede afectar negativamente al bebé. Soy yo. Yo soy el bebé”. La actriz lanzó un chiste sobre ella misma, sin dejar dudas acerca de quién necesita protección en esta incursión digital.

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Las películas más recientes de Jennifer Lawrence y su nuevo proyecto

Entre sus trabajos recientes destaca Mátate, amor, dirigida por Lynne Ramsay y protagonizada junto a Robert Pattinson. Ahí vemos a Lawrence interpretando a Grace, una mujer cuya experiencia de maternidad queda atravesada por el aislamiento y el sufrimiento psicológico. La película adapta la novela de Ariana Harwicz y sitúa a su protagonista ante una vida doméstica que se vuelve cada vez más difícil de habitar. El largometraje reunió además a Sissy Spacek, Nick Nolte y LaKeith Stanfield; su estreno mundial ocurrió en el Festival de Cannes de 2025, dentro de la competencia por la Palma de Oro.

Poco antes había protagonizado Hazme el favor, comedia dirigida por Gene Stupnitsky. En esa producción interpreta a Maddie, una mujer con problemas económicos que acepta una propuesta de unos padres preocupados por la vida social de su hijo. Con Andrew Barth Feldman comparte el protagonismo y ambos brillan entre situaciones incómodas que les dan un gran espacio para la comedia física.

Su colaboración con Leonardo DiCaprio en What Happens at Night abrirá otro capítulo profesional, pues Martin Scorsese dirige esta adaptación de la novela de Peter Cameron sobre una pareja estadounidense que viaja a una localidad europea para adoptar un bebé. El proyecto le dará a Lawrence la oportunidad de trabajar con otro gran cineasta y con un compañero de reparto conocido por varias de las producciones más aclamadas de Hollywood.

Estrellas de Hollywood que prefieren no usar redes

Jennifer Lawrence no es la única que le hizo muecas a las redes sociales por mucho tiempo. Emma Stone explicó su propia distancia de Instagram en febrero, cuando habló de aquella decisión con una forma de cuidado para su salud mental, aunque reconoció que disfruta consultar publicaciones ajenas y leer en Substack.

Scarlett Johansson contó en 2023 que su experimento con Instagram duró apenas tres días, pues después de revisar el perfil de una desconocida descubrió que estaba comparando su vida con la de esa persona y sintiéndose mal. Decidió borrar la aplicación. Lawrence ya eligió probar, aunque nos dejó bastante claro que su primera intervención tiene abierta la puerta de salida.

Con información de Variety.

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