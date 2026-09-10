Suki Waterhouse habla del futuro de su hija con Robert Pattinson: ‘La haría una nepo baby’

Quien ya sabe cómo respondería si su hija de dos años con Robert Pattinson quisiera dedicarse al espectáculo es Suki Waterhouse. La cantante, modelo y actriz de 34 años habló sobre el terma durante una entrevista con Nylon y les dejó una respuesta tan espontánea que enseguida pareció sorprenderse de haberla dicho en voz alta.

¿La hija de Robert Pattinson y Suki Waterhouse tiene el camino asegurado?

Todo surgió después de repasar los obstáculos profesionales que Waterhouse ha enfrentado, cuando la entrevistadora quiso saber si, con esa experiencia, invitaría a su propia hija a intentar una carrera artística. “¿Por qué le aconsejaría que no lo hiciera? La haría una nepo baby con todo”, respondió. Después se rio y agregó: “Ay, no. ¿Por qué no me lo guardé?”. No es raro que los hijos de celebridades puedan beneficiarse de los contactos y la posición profesional de sus padres para obtener a oportunidades dentro del entretenimiento.

La cantante conoce diferentes puertas de entrada al espectáculo, pues comenzó a trabajar como modelo y después participó en la película Tal vez es para siempre y en la serie Daisy Jones & the Six. Ahora mismo su actividad musical abarca una parte importante de su vida profesional, con ‘Loveland’ como tercer álbum y nuevos compromisos de promoción y presentaciones.

Suki Waterhouse y Robert Pattinson

Convertirse en madre tampoco llegó durante una pausa laboral, pues Waterhouse recordó que, después del nacimiento de su hija en 2024, tuvo compromisos como una portada de British Vogue, su actuación en Coachella y una presentación como telonera de Taylor Swift en Inglaterra. En una entrevista anterior con Variety habló aquella etapa y la señaló como una época llena de felicidad, pero también con una agenda difícil de frenar. “Cuando la tuve, estaban pasando tantas cosas increíbles”, también consideró que otro embarazo podría coincidir con un periodo más tranquilo: “Quizá, si tengo otro, sea un momento más pacífico”.

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¿Cómo se conocieron Robert y Suki?

Su historia comenzó en una noche de juegos en Los Ángeles, cuando ambos participaron en una partida de Werewolf a la que también asistieron Al Pacino y la pareja formada por Javier Bardem y Penélope Cruz. Entre tantos nombres famosos, lo que terminó acercándolos fue algo bastante sencillo: comenzaron a reírse juntos. “Hubo un director que nos separó porque nos reíamos demasiado”, recordó Waterhouse. Meses después volvieron a encontrarse.

En julio de 2018 fueron fotografiados juntos en Notting Hill después de ir al cine y su primera alfombra roja oficial como pareja llegó en diciembre de 2022, durante un desfile de Dior en Egipto. Al año siguiente, Waterhouse anunció su embarazo durante su presentación en el festival Corona Capital de la Ciudad de México. Su hija nació en 2024.

Primetime y Duna: Parte Tres, las nuevas películas de Robert Pattinson

Robert Pattinson como Scytale en Duna: Parte Tres (Foto: IMDb)

La vida familiar alcanzó de lleno a Pattinson con un periodo de proyectos importantes. En Primetime lo veremos interpretar a una versión dramatizada de Chris Hansen, el periodista de To Catch a Predator. El director de la película es Lance Oppenheim, quien examina el fenómeno televisivo de las operaciones con cámaras ocultas que buscan exponer a adultos que acordaban encuentros con menores.

Waterhouse acompañó al actor durante la presentación de Primetime en el Festival de Venecia, donde la película recibió una ovación, y él, horas antes, vomitó de los nervios. Ahí, Pattinson también participa como productor, una responsabilidad que lo involucró en el desarrollo del proyecto mucho antes de ponerse frente a la cámara como Hansen.

En Duna: Parte Tres se incorpora al universo dirigido por Denis Villeneuve como Scytale, un personaje alineado con los Bene Tleilax y cuyos intereses resultan difíciles de descifrar. La película toma como base El mesías de Dune, de Frank Herbert. Para Pattinson, el papel supone otra interpretación muy distinta dentro de una producción de gran escala. Se estrena el 18 de diciembre, al mismo tiempo que Avengers: Doomsday de Marvel Studios.

Con información de Variety.

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