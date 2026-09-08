Javier Bardem explica por qué seguirá hablando de política pese a las críticas y defiende a los actores que opinan

El actor Javier Bardem acudió al Festival de Venecia para presentar su nueva película, Bunker, y terminó respondiendo esa pregunta que lo acompaña fuera de la pantalla: por qué un actor habla de política. Ante quienes consideran que las celebridades deberían limitarse a su trabajo, el intérprete defendió su participación en asuntos públicos durante una conferencia en la que también estuvieron Penélope Cruz y el director Florian Zeller.

Javier Bardem dice que no dejará de hablar sobre política

La pregunta aprovechó el título de la película para plantearle si los actores deberían permanecer en su propio refugio y evitar temas ajenos al espectáculo. Bardem, muy conocido por su apoyo a Palestina y sus intervenciones contra la guerra, respondió sobre el lugar que tienen los artistas en la sociedad y las posibilidades que ofrece su exposición pública:

“Bueno, creo que como artista tienes la responsabilidad de hacer que una historia cobre vida y de contar la historia que el director, el autor, quieren contar. Y después tú, como individuo, no importa si eres artista, actor, plomero o taxista, tienes derecho a expresar tu verdad o aquello que consideras importante.”

Javier Bardem y Penélope Cruz en el Festival de Cine de Venecia 2026

Bardem reconoció que la fama le proporciona una ventaja para hacerse escuchar. Al señalar el micrófono, explicó:

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“Obviamente, tengo más recursos para hacerlo que un taxista, porque tengo esto y los tengo a ustedes escuchándome. Así que la responsabilidad es distinta, y eso es lo que considero importante: asumir una responsabilidad con el mundo en el que vivimos, y no doy eso por sentado.”

Las protestas más virales de Javier Bardem

Entre sus intervenciones más recordadas está su participación en los Goya de 2003, cuando integrantes del cine español expresaron su rechazo a la guerra de Irak. Bardem llevó la insignia de No a la guerra y recuperó ese mismo distintivo en los Óscar de 2026. El objeto conectó ambas apariciones públicas, separadas por 23 años.

Su activismo también ha tenido espacios alejados de las alfombras rojas, como cuando en octubre de 2011 acudió a Naciones Unidas para exigir la defensa de los derechos del pueblo saharaui. Entonces anunció que pediría al comité de descolonización que exigiera el fin de las violaciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental.

En septiembre de 2024, durante el Festival de San Sebastián, cuestionó las operaciones militares israelíes en Gaza y reclamó que terminaran los ataques. Señaló al gobierno de Benjamin Netanyahu y abordó el sufrimiento de la población palestina. Aquella intervención ocurrió durante su visita para recibir el Premio Donostia, que reconocía su trayectoria cinematográfica. En los Emmy de 2025 volvió a hablar sobre Gaza y llegó con una kufiya; declaró que no podía trabajar con quienes justificaran o apoyaran el genocidio.

Bunker, lo nuevo de Bardem y Penélope Cruz

Javier Bardem en Sin lugar para los débiles (Foto: IMDb)

La película cuenta la historia de un arquitecto reconocido, interpretado por Bardem, que recibe la propuesta de diseñar un refugio de supervivencia para un multimillonario convencido de que el fin del mundo está cerca. El encargo lo seduce, pero también abre un conflicto moral. Su esposa, a quien interpreta Cruz, comienza a cuestionar el matrimonio conforme él se involucra en el proyecto. Sobre tenerlos juntos en una misma película, Florian Zeller comentó:

“Creo que se encuentran entre los mejores actores que trabajan en la actualidad, así que, obviamente, fue un honor para mí trabajar con ellos. Pero debo decir que, desde el principio, también me interesaba tenerlos juntos en pantalla, porque pensé que sería una manera única de capturar algo especial de ellos como pareja en la vida real; de aportar más matices a todas las escenas de esta película, de difuminar, por supuesto, la línea entre la realidad y la ficción, pero también de intentar acercarme a algo que me interesa: la autenticidad ardiente de la verdad.”

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