‘The Origin of the World’: Todo sobre la nueva megaproducción de 4 horas del director de ‘El Brutalista’

El director Brady Corbet ya prepara su siguiente encuentro con el público después del reconocimiento mundial de El Brutalista. Su nuevo proyecto, conocido como The Origin of the World, habría comenzado a filmarse en Sudáfrica, según un reporte de Shot on Film. La producción reúne nuevamente al director con colaboradores de aquella película y propone otra historia de dimensiones poco habituales.

Qué sabemos sobre The Origin of the World?

La película abarcaría un periodo que va del siglo XIX al tiempo presente, con especial atención a la década de los años setenta y al norte de California. El director ha trabajado con un guion de unas 200 páginas y desea una duración aproximada de cuatro horas. Claro que esa extensión corresponde al proyecto que pretende realizar; el montaje definitivo todavía está por hacerse.

A mediados de abril, Corbet declaró que los temas de su película son “el misticismo estadounidense y la historia del ocultismo en Estados Unidos”. Durante su participación en el encuentro Storyhouse, en Dublín, explicó que había leído abundante material sobre la migración de sistemas de creencias vinculados con los cultos.

Brady Corbet, director de El Brutalista y The Origin of the World

Otra descripción que llama mucho la atención es la de una película para adultos, potencialmente de clasificación X, una indicación del contenido que Corbet contempla, aunque de momento no haya una clasificación oficial ya otorgada. El reparto cuenta con Selena Gomez y Michael Fassbender, junto con Cate Blanchett, Sadie Soverall y Joe Alwyn. World of Reel los presenta como integrantes de la película pero no se ha divulgado información sobre sus papeles.

No te pierdas: Andrew Garfield espera que su nueva película, ‘The Uprising’, asuste a los multimillonarios: ‘Son las almas más enfermas’

El rodaje y las ambiciones de la producción

La filmación sudafricana utiliza Salt Flats como título provicional, de acuerdo con Shot on Film. Ese nombre identifica la producción durante esta etapa y no supone que The Origin of the World haya quedado descartado. El inicio del rodaje es el avance más reciente de un proyecto cuyos preparativos se habían reportado meses atrás.

Lol Crawley vuelve a encargarse de la fotografía y trabajará con película de 65 milímetros, además de materiales de 35 y 16 milímetros. Daniel Blumberg también está relacionado con la nueva película como compositor. Corbet contará así con los responsables de la fotografía y la música premiadas de El Brutalista.

Los planes divulgados contemplaban dos bloques de filmación que sumarían alrededor de 50 días, con Portugal y Sudáfrica entre los países previstos. Se ha mencionado 2027 como una posible ventana de presentación, pero no hay fecha de estreno confirmada.

El éxito de Brady Corbet con El Brutalista

Cate Blanchett

Una producción como The Origin of the World no puede pasar desapercibida, sobre todo después de las diez nominaciones al Óscar obtenidas por El Brutalista. La película ganó tres premios en la ceremonia de 2025; Adrien Brody recibió el de actor protagonista y Lol Crawley fue reconocido por la fotografía. Daniel Blumberg también triunfo con la música original.

El Brutalista cuenta la historia de László Tóth, un arquitecto judío que llega a Estados Unidos después de la guerra para reconstruir su vida y reencontrarse con su esposa, Erzsébet. En Pensilvania conoce al industrial Harrison Lee Van Buren, quien reconoce su talento. La relación entre ambos presenta las tensiones del dinero y el poder en el trabajo del protagonista.

Antes de ese largometraje, Corbet había dirigido The Childhood of a Leader y Vox Lux: El Precio de la Fama. The Origin of the World ampliará su filmografía todavía breve, pero ávida de un nuevo desafío.

Entérate: Hollywood rompe un récord histórico: El verano de 2026 fue el más taquillero de todos los tiempos