Guillermo del Toro quiere volver al cine de kaijus y robots gigantes: ‘Titanes del Pacífico’ es una de sus películas favoritas

Aunque no anunció un nuevo proyecto, dejó claro que sigue interesado en regresar a ese tipo de historias

Guillermo del Toro no descarta regresar al terreno de los kaijus y los robots gigantes. Durante una sesión AMA en Reddit realizada esta semana, el cineasta mexicano respondió preguntas de los fans y dejó claro que sigue teniendo un enorme cariño por ‘Titanes del Pacífico’, su película de 2013, además de reconocer que la combinación entre monstruos colosales y mechas continúa siendo uno de los espacios creativos donde más cómodo se siente.

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¿Guillermo del Toro quiere hacer otra película de kaijus?

La respuesta del director fue bastante clara cuando un usuario le preguntó si existía alguna posibilidad de que regresara al género de los kaijus o a una película protagonizada por robots gigantes.

Charlie Hunnam y Rinko Kikuchi en ‘Pacific Rim’ (imagen: IMDb)

“Me encantaría volver. La intersección entre kaijus y mechas es justo lo que más me gusta.”

Del Toro recordó que ese interés fue precisamente una de las razones por las que aceptó involucrarse en ‘Titanes del Pacífico’, cuyo concepto original fue desarrollado por Travis Beacham. Según explicó, una de sus primeras decisiones creativas fue que cada robot necesitara dos pilotos, de modo que el conflicto no se redujera únicamente a máquinas luchando contra monstruos.

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“Por eso acepté hacer ‘Pacific Rim’, basándome en el esquema de Travis Beacham. Lo único que dije de inmediato es que los robots debían tener dos pilotos, para que la historia tratara sobre dos personas que necesitan aprender a confiar la una en la otra.”

La cinta enfrentaba a enormes criaturas conocidas como kaijus contra los Jaegers, gigantescas máquinas construidas por la humanidad para combatirlas.

‘Titanes del Pacífico’ sigue siendo una de sus películas favoritas

Más de una década después de su estreno, Del Toro conserva un fuerte vínculo con la película y con las decisiones visuales que tomó durante su producción. El ganador del Oscar recordó especialmente la forma en que experimentó con la puesta en escena de los monstruos.

“Dios mío, probé tantas cosas nuevas en la forma de filmar al kaiju —como la noche, la lluvia y las luces de neón— que ahora veo reflejadas en otras películas del género. Fue una experiencia maravillosa. Para mí, es una de mis películas favoritas de todas las que he rodado. Me encanta.”

El director también recordó dos conceptos que acuñó durante la realización del largometraje: “GothTech”, una mezcla entre lo gótico y la tecnología, y “Smart-Stupid”, expresión con la que describía la necesidad de tratar con absoluta seriedad una idea que, en principio, podía parecer absurda.

“Porque, claro, hay cien formas de acabar con un monstruo de ese tamaño antes de plantearse: «¿Por qué no construimos un robot gigante?». Pero yo dije que deberíamos tomarnos en serio esa idea tan absurda,” señaló.

Los monstruos que marcaron a Guillermo del Toro

Del Toro también profundizó en lo que encuentra atractivo en las películas de kaijus. Para él, parte de la fascinación está en los diseños, que pueden partir de animales reales o convertirse en formas mucho más abstractas.

‘Pacific Rim’ (imagen: Legendary Pictures)

“Algunos kaijus poseen una belleza ornamental y abstracta. Si bien algunos se basan en criaturas naturales —una langosta, un reptil, un tiburón—, otros se inspiran en diseños arquitectónicos, hermosos y ornamentales que parecen casi piezas de arte pop,” comentó.

Entre sus referentes mencionó a Guiron, criatura de las películas de ‘Gamera’, así como producciones japonesas como ‘Ultra Q’, ‘Ultraman’ y ‘Ultra 7’. Su afición por estas series es tan conocida que incluso existe dentro de ese universo un lugar llamado Planet Guillermo.

Hasta ahora, ‘Titanes del Pacífico’ sigue siendo la única película de kaijus dirigida por Del Toro. La secuela de 2018, ‘Pacific Rim: Uprising’, contó con él como productor, pero no detrás de la cámara. Por ahora tampoco existe un nuevo proyecto confirmado, aunque sus comentarios dejan claro que su interés por regresar a ese tipo de cine sigue completamente vigente.

Fuente.

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