‘X-Men’: Christopher Abbott admite que ser anunciado como Profesor X fue ‘una pesadilla’

La presentación de Christopher Abbott como el nuevo Profesor X tuvo un lado incómodo y pesadillezco que los fans y el público en general desconocían. El actor habló sobre su aparición en la D23 de agosto, donde Marvel anunció parte del reparto de su próxima película de X-Men, y explicó cómo vivió aquella bienvenida… no fue tan increíble como esperaba.

El momento incómodo de Christopher Abbott en la D23

Abbott habló del episodio durante una entrevista con New York Magazine. Ahí repasó la experiencia sobre salir ante los seguidores de Marvel Studios para asumir uno de los personajes más famosos de sus cómics y películas. “Creo que empecé a salir con bastante entusiasmo y luego sentí que mucha gente allí no sabía quién era, así que mi energía cambió en una fracción de segundo. Fui un poco más humilde al respecto”, dijo sobre su entrada frente al público.

El actor incluso había considerado acompañar su aparición con un gesto de celebración: “Casi levanté el puño cuando salí, y entonces sentí que los aplausos eran discretos”, recordó. “Así que pensé: ‘Solo voy a salir y asentir’”. La gran entrada triufal terminó convertida en un saludo mucho más sutil.

Christopher Abbott junto con el elenco de X-Men (Foto: Getty)

Abbott habló sobre una sensación que mezcló ilusión con incomodidad: “Se siente casi como un videojuego, o un sueño. No como un buen sueño. Es un poco de ambas cosas: un poco de sueño y de pesadilla”.

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¿Quiénes conforman el nuevo elenco de X-Men?

El anuncio de Abbott formó parte de una presentación mayor en la que Kevin Feige tuvo el rol estelar. Inde Navarrette interpretará a Rogue y Maya Boyd dará vida a Storm. Adam Driver encarnará al villano Mister Sinister. A ellos se suman Sadie Sink como Jean Grey, ya vista en Spider-Man: Un Nuevo Día, y Kit Connor como Scott Summers, conocido como Cyclops. Samara Weaving interpretará a Emma Frost. Jake Schreier dirigirá el largometraje después de su trabajo en Thunderbolts*.

James McAvoy interpretó a Charles Xavier en la etapa de precuelas de Fox, incluida Dark Phoenix, estrenada en 2019. Aquella película mostró a Sophie Turner como Jean Grey y Tye Sheridan como Cyclops, papeles que ahora tendrán otros intérpretes en la nueva producción. Pero antes de que llegue su aventura mutante, Abbott también tiene presencia en televisión con East of Eden, junto a Florence Pugh y Mike Faist. Su participación en esa miniserie y su paso por Girls forman parte de una trayectoria que el público de Marvel podrá descubrir antes de verlo al frente de la escuela de Xavier.

Foto: Marvel

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¿Los X-Men aparecerán en Avengers: Doomsday?

No seríe una buena película multiversal de Marvel si no vieramos a los X-Men ahí, y es que Avengers: Doomsday sí contará con varios intérpretes vinculados a las películas anteriores de X-Men. Marvel confirmó a Patrick Stewart e Ian McKellen, además de James Marsden, Rebecca Romijn, Alan Cumming y Kelsey Grammer. Para nuestra fortuna, sus nombres aparecen en los anuncios oficiales del estudio y en el reparto publicado por Disney.

Stewart regresa como Profesor X y McKellen como Magneto. Marsden retoma a Cyclops; Romijn, a Mystique; Cumming, a Nightcrawler, y Grammer, a Beast. También participa Channing Tatum como Gambit, personaje que interpretó en Deadpool & Wolverine. Se trata de una reunión de rostros conocidos para quienes siguieron las distintas etapas cinematográficas de los mutantes.

Doomsday llegará a los cines estadounidenses el 18 de diciembre, bajo la dirección de Anthony y Joe Russo. Robert Downey Jr. interpretará a Doctor Doom. Anthony ya reconoció recientemente que quedan actores por anunciar. ¿Quiénes hacen falta?