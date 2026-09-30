Penn Badgley, estrella de ‘You’, ya no quiere hacer escenas íntimas para proteger su salud mental

Uno de los protagonistas de Gossip Girl, Penn Badgley, busca mantener límites personales en su trabajo frente a las cámaras, una decisión que provocó comentarios sobre su matrimonio y su carrera. Su esposa, Domino Kirke-Badgley, respondió a quienes la responsabilizan por esa postura y explicó el contexto de la petición que el actor hizo durante su participación en You, una de sus producciones más conocidas.

¿Penn Badgley no hará más escenas íntimas?

Todo comenzó cuando Badgley habló públicamente sobre el tipo de actuaciones que deseaba seguir realizando. Sus declaraciones dieron paso a interpretaciones sobre la influencia de su pareja, aunque él había descrito una inquietud personal. Kirke señaló que todavía recibe mensajes de personas que cuestionan su papel en esa decisión, más de tres años después de que se conociera.

“Años atrás, internet decidió que yo le había pedido a mi esposo que dejara de hacer escenas sexuales. La verdad es que mi esposo decidió hacerlo por motivos de salud mental”, escribió Kirke en Instagram y relacionó ese límite con la extensa experiencia de Badgley en el entretenimiento, donde comenzó a trabajar a los 12 años; también cuestionó las dinámicas que llevan a los intérpretes a aceptar exigencias ajenas sin expresar sus propias necesidades. Según explicó, comprendía la importancia de que su esposo pudiera tomar una postura sobre su trabajo.

“Estaba muy feliz por él y muy orgullosa de él porque entendía lo importante que era”, afirmó. La pareja está casada desde 2017, y Badgley había contado que Kirke lo animó a aceptar el papel principal de You. El actor hizo pública su petición en febrero de 2023, durante un episodio de Podcrushed. Antes de la cuarta temporada, habló con la showrunner Sera Gamble sobre reducir las escenas íntimas. Aunque su preferencia era eliminarlas, admitió que había firmado un contrato y que ese componente formaba parte de la serie.

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Los límites que pidió durante el rodaje

Badgley explicó posteriormente a Variety que Gamble recibió su planteamiento con disposición: “Le expliqué mi deseo y de inmediato se mostró receptiva y respondió positivamente”. La cuarta temporada incluyó menos escenas sexuales y las que realizó fueron con ropa, de acuerdo con el reporte, como resultado de los ajustes acordados con la producción. El intérprete había mencionado la fidelidad dentro de su relación como una consideración importante, sin embargo, también describió una incomodidad más grande con ciertos aspectos de Hollywood y con los límites que se negocian al filmar intimidad.

En declaraciones posteriores a GQ, Badgley sostuvo que sus palabras habían adquirido una dimensión distinta de la que pretendía. Su preocupación tenía que ver con la cultura de producción y con una industria que ha registrado explotación y abusos; también reconoció que le costó reunir la confianza necesaria para expresar su petición a Gamble. Al promocionar la quinta temporada en 2025, Badgley explicó que aceptó escenas íntimas cuando resultaban necesarias para el trabajo. Insistió en que su deseo era hacer las menos posibles y que, cuando se incluyeran, debían responder a una razón deliberada dentro de la producción.

You comenzó su emisión estadounidense en Lifetime en septiembre de 2018 y llegó a Netflix en diciembre de ese año; el cambio amplió considerablemente su exposición internacional. En enero de 2019, la plataforma comunicó a sus inversionistas que calculaba que más de 40 millones de hogares verían la serie durante sus primeras cuatro semanas en el servicio.

La producción alcanzó las cinco temporadas y estrenó sus diez episodios finales el 24 de abril de 2025. Su despedida también tuvo un inicio fuerte, pues consiguió 10.1 millones de visualizaciones y se apoderó del primer lugar de las series en inglés en la clasificación semanal de Netflix correspondiente al 21 de abril de ese año.

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