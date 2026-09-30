Sylvester Stallone critica las películas de superhéroes y dice que los cuerpos no son naturales: ‘Tomar esteroides es como ponerte un disfraz’

Sylvester Stallone arqueó la ceja antes las exigencias físicas asociadas con los personajes del cine de acción y de superhéroes al recordar su propia experiencia interpretando a Rocky Balboa. Durante un encuentro público en Nueva York, el actor explicó cómo la construcción de sus papeles influyó en decisiones que terminaron teniendo consecuencias para su salud.

¿Qué dijo Sylvester Stallone sobre los cuerpos del cine de superhéroes?

El encuentro se realizó en el 92nd Street Y, donde la periodista Tracy Smith lo entrevistó sobre sus comienzos y el enorme viaje de la saga Rocky. La sesión también abordó el desgaste de su carrera, atravesada por personajes cuya apariencia física tenía un lugar muy importante, completamente indispensable, vaya, en pantalla. Stallone habló de ese proceso al explicar sus decisiones para la tercera película del boxeador.

El actor admitió que utilizó esteroides para conseguir el cuerpo que buscaba en Rocky III; ante la reacción del público, respondió: “Chicos… ¿de verdad creen que estos tipos son naturales?”. Ahí cuestionó la idea de que los físicos extraordinarios del cine se consiguen únicamente mediante entrenamiento.

“Si intentas interpretar a una especie de superhéroe o a una persona que está por encima y más allá de un tipo normal, no puedes hacerlo. Es casi como ponerte parte de un disfraz”, expresó. En su caso, aseguró que buscaba modificar a Rocky por razones dramáticas; el boxeador ya había alcanzado el éxito y Stallone quería mostrar cómo la comodidad lo había vuelto vanidoso. “Quería que desarrollara un narcisismo serio. Quería que se quitara las cicatrices y fuera un tipo completamente diferente”, explicó sobre el protagonista de aquella entrega.

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La llegada de Clubber Lang, interpretado por Mr. T, debía enfrentar a ese Rocky protegido por la fama con una realidad más dura. Para construir el contraste, Stallone alteró su apariencia mediante un régimen extremo y el consumo de esteroides; la decisión comenzó con el guion y terminó formando parte de una relación problemática con su cuerpo.

El costo físico de interpretar a Rocky

Para The New York Times, Stallone habló poco antes sobre de la bulimia que padeció y de su obsesión con la apariencia; el actor narró cómo la búsqueda de una condición física determinada terminó afectando su bienestar. También reconoció el desgaste acumulado por las exigencias de sus películas de acción.

Ante Smith, recordó otro episodio que lo obligó a reconsiderar sus hábitos, en específico aquel reemplazo de una válvula cardiaca. Según su testimonio, Jennifer Flavin, su esposa, insistió en que acudiera a una revisión porque no le gustaba cómo se veía. Al principio, Stallone restó importancia a la preocupación y atribuyó su aspecto al envejecimiento. El actor aseguró que aquella revisión le salvó la vida.

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Todo sobre I Play Rocky

El cincuenta aniversario de Rocky encontrará una representación cinematográfica en I Play Rocky, dirigida por Peter Farrelly y escrita por Peter Gamble. La película reconstruye las dificultades de un joven Sylvester Stallone para llevar su guion al cine y conseguir que le permitieran protagonizarlo. Anthony Ippolito interpreta al actor antes de que Rocky lo convirtiera en una figura internacional.

Su nudo se concentra en la insistencia de encarnar a Rocky Balboa, cuando aceptar otras condiciones habría facilitado la venta del proyecto. La historia nos presentará a un intérprete todavía desconocido que decide arriesgarse por el personaje que escribió. El combate principal de esta película ocurre, por tanto, en las negociaciones y los preparativos de una producción cinematográfica, una larga historia de lucha que el propio Stallone ha comentado en reiteradas ocasiones.

La película se presentó en el Festival Internacional de Cine de Toronto y tiene previsto su estreno para el 6 de noviembre.

Con información de Variety.