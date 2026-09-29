‘Aegon’s Conquest’: Fecha de estreno, historia y todo lo que sabemos sobre la primera película de ‘Game of Thrones’

El universo de ‘Game of Thrones’ dará finalmente el salto al cine con ‘Aegon’s Conquest’, la primera película ambientada en Westeros. Warner Bros. ya fechó el proyecto para junio de 2029, con una historia centrada en Aegon I Targaryen, el conquistador que fundó la dinastía que siglos después marcaría los eventos de ‘House of the Dragon’ y ‘Game of Thrones’. Aunque todavía no hay elenco confirmado ni detalles de producción, el anuncio marca un paso importante para la franquicia creada a partir de A Song of Ice and Fire, la saga literaria de George R.R. Martin.

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¿Cuándo se estrena ‘Aegon’s Conquest’?

La película llegará a cines en el verano de 2029. Warner Bros. fechó ‘Game of Thrones: Aegon’s Conquest’ para el 1 de junio de 2029. El proyecto será dirigido por Owen Harris, quien ha trabajado en ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ y también cuenta con créditos en series como ‘Black Mirror’. El guion está a cargo de Beau Willimon, creador de ‘House of Cards’ y escritor de ‘Andor’. Por ahora no se ha revelado quién interpretará a Aegon I ni cuándo comenzará la producción.

Aegon, el Conquistador (Ilustración de Magali Villeneuve en ‘The World of Ice & Fire’)

El estreno coloca a ‘Aegon’s Conquest’ como uno de los pocos títulos importantes ya fechados para 2029. Según Deadline, el calendario de ese año todavía tiene pocos lanzamientos confirmados por los grandes estudios, aunque ya aparecen películas como ‘Coco 2’ y ‘Avatar 4’ hacia finales de ese mismo año.

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¿De qué tratará la película?

La historia se centrará en Aegon I Targaryen, también conocido como Aegon el Conquistador, el primer rey de los Siete Reinos y fundador de la dinastía Targaryen en Westeros. El personaje nunca ha sido mostrado en pantalla, aunque su legado atraviesa toda la franquicia.

Aegon conquistó Westeros con ayuda de sus dragones Balerion, Vhagar y Meraxes, y estableció una línea real que siglos después incluiría a figuras como Rhaenyra Targaryen, Aegon II, Daenerys Targaryen y otros herederos marcados por la guerra, la profecía y el poder del fuego. La película abordaría uno de los momentos fundacionales de la historia del continente: la creación del reino unificado bajo dominio Targaryen.

Aunque los detalles concretos de la trama todavía no han sido aclarados, los reportes coinciden en que la película explorará el ascenso de Aegon I y la conquista que dio origen al orden político conocido por los espectadores de ‘Game of Thrones’. En términos cronológicos, se trata de una historia previa a ‘House of the Dragon’, ya que ocurre mucho antes de la Danza de los Dragones.

Aegon montando a Balerion, ilustración de Jordi Gonzalez

La primera película de ‘Game of Thrones’

‘Aegon’s Conquest’ será el primer largometraje de la franquicia pensado para cines. Hasta ahora, Westeros se había expandido principalmente en televisión. ‘Game of Thrones’ se emitió durante ocho temporadas entre 2011 y 2019, mientras que ‘House of the Dragon’ continuó el universo con la historia de la guerra civil Targaryen. Además, ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ ya forma parte de los nuevos proyectos de HBO.

La idea de llevar ‘Game of Thrones’ al cine no es nueva. The Hollywood Reporter recordó que desde 2013 ya existían conversaciones sobre una posible película. En aquel momento, David Benioff y Dan Weiss, creadores de la serie original, llegaron a plantear que el final de ‘Game of Thrones’ pudiera desarrollarse en tres largometrajes. Esa opción nunca avanzó y la serie concluyó en HBO en mayo de 2019.

Años antes, George R.R. Martin también había explicado por qué rechazó propuestas cinematográficas relacionadas con su obra. En 2015, dijo que no quería reducir demasiado sus libros ni hacer una película enfocada solo en personajes como Jon Snow o Daenerys. Su respuesta: “No necesitaba el dinero, así que tenía el poder de decir la palabra más sexy de Hollywood: «no».”

‘El caballero de los siete reinos’ (imagen: HBO)

¿Cómo encaja con el futuro de Westeros?

El anuncio de ‘Aegon’s Conquest’ llega en un momento de expansión para la franquicia. ‘House of the Dragon’ tiene una cuarta temporada en camino, mientras ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ fue renovada para una segunda temporada. La película permitirá llevar la historia Targaryen a un nuevo formato y regresar al origen de muchos conflictos que después marcaron a Westeros.

La elección de Aegon I también es significativa porque conecta con temas que ‘House of the Dragon’ ha desarrollado de forma constante: la legitimidad del poder, el peso de la dinastía, los sueños proféticos y la idea de un reino unido frente a amenazas futuras. Aunque todavía falta conocer el elenco y el inicio del rodaje, ‘Aegon’s Conquest’ ya se perfila como una de las apuestas más importantes de Warner Bros. para mantener vivo el universo de ‘Game of Thrones’ más allá de la televisión.

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