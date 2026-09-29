Guillermo del Toro explica por qué fracasó el reboot de ‘Blade’ en el MCU y elogia a Wesley Snipes

El reboot de ‘Blade’ con Mahershala Ali quedó como una de las grandes promesas incumplidas de Marvel Studios, pero Guillermo del Toro cree que el problema también debe entenderse desde otro lugar: la enorme huella que Wesley Snipes dejó en el personaje. En una entrevista para la serie IGN30 Icons de IGN, el director de ‘Blade II’ habló sobre la identidad del cazador de vampiros, recordó su experiencia con Snipes y explicó por qué considera que la primera película cambió la historia del cine de superhéroes.

¿Por qué Guillermo del Toro cree que Wesley Snipes era clave para ‘Blade’?

Al ser cuestionado sobre el fallido reboot de ‘Blade’ en el MCU, Guillermo del Toro no apuntó directamente contra Kevin Feige. En cambio, explicó que una parte esencial del personaje estaba ligada a la presencia de Wesley Snipes, quien protagonizó la trilogía original y volvió brevemente al papel en ‘Deadpool & Wolverine’.

Wesley Snipes y Guillermo del Toro en el set de ‘Blade II’ (crédito: ShotOnWhat?)

“Te lo aseguro —y lo digo en serio porque lo sé—: el 50 % de la esencia de Blade es Wesley Snipes. No es el actor más fácil de tratar, ¿verdad? Pero cada vez que se ponía frente a la cámara, yo pensaba: «Eso es una estrella de cine».’”

El cineasta incluso bromeó después con que Snipes era en realidad el “100%” de esa Bladeidad (“Blade-ness”). Su punto era claro: Blade no era sólo un traje, unos lentes oscuros o una espada. Para Del Toro, gran parte de la fuerza del personaje venía de la forma en que Snipes entendía su presencia física, su actitud y su peligro.

La anécdota que explica cómo Snipes entendía al personaje

Del Toro recordó un momento de ‘Blade II’ que resume esa visión. El equipo diseñó un arma especial, una pistola con una hoja al frente, pero Snipes rechazó la idea porque sentía que no correspondía al personaje.

“Por ejemplo, le enseñé un arma que habíamos diseñado —una preciosidad, obra de [Dieter] Reinhardt; al final la usó Ron Pearlman—, que llevaba una hoja en la parte delantera; él la miró y dijo: «No es para Blade. Es un arma genial, pero no para Blade». Le pregunté: «¿Por qué?». Y respondió: «Porque Blade ‘es’ el arma». Añadió: «No quiero juguetes. Quiero al hombre. Ese hombre es peligroso. Si me das demasiados juguetes, acabamos con el Batmóvil y el cinturón de Batman. Eso no es Blade». Y pensé: «Vaya, este tipo sabe de lo que habla».’”

La frase conecta con el debate actual sobre el reboot. Marvel anunció en 2019 una nueva película de ‘Blade’ con Mahershala Ali, pero el proyecto acumuló retrasos, cambios de director y problemas creativos hasta quedar descartado en términos prácticos. Ali incluso dijo recientemente que si Marvel hubiera querido hacer la película, la habrían hecho.

Wesley Snipes regresó como Blade en ‘Deadpool & Wolverine’ junto a otros personajes inesperados (Imagen: Marvel Studios)

‘Blade’ cambió el cine de superhéroes, según Del Toro

Del Toro también defendió la importancia histórica de la primera ‘Blade’, dirigida por Stephen Norrington. Para él, esa película rompió el molde del cine de cómics anterior, que estaba marcado por la nobleza de ‘Superman’ de Richard Donner y la rareza gótica de ‘Batman’ de Tim Burton.

“Sin ‘Blade’, de Steve Norrington, no creo que existiera ‘Matrix’. No creo que existieran los ‘X-Men’. Me parece que lo que hicieron es monumental.”

El regreso de Wesley Snipes en ‘Deadpool & Wolverine’ hizo que esa sombra fuera todavía más evidente. En esa película, el actor lanzó una frase que ahora suena casi como comentario directo al fallido reboot: “Solo habrá un Blade.” Para Marvel, el personaje podría seguir existiendo en el futuro, pero Del Toro parece tener claro por qué reemplazar a Snipes nunca sería sencillo.