Directores de ‘Avengers: Doomsday’ anticipan el regreso de Hulk y confirman que habrá más personajes de los anunciados

La producción ya cuenta con 31 personajes anunciados, con integrantes de Fantastic Four y X-Men

Marvel Studios todavía guarda varias sorpresas para ‘Avengers: Doomsday’, a pesar de haber presentado uno de los repartos más numerosos de su historia. Los directores Joe y Anthony Russo ofrecieron nuevas pistas sobre la próxima película del MCU, incluida la posible participación de Hulk, interpretado por Mark Ruffalo, y confirmaron que existen personajes y actores cuya presencia todavía no ha sido anunciada. Las declaraciones llegan mientras ambos cineastas promocionan el relanzamiento de ‘Avengers: Endgame’, cuya nueva versión incluye material adicional relacionado con los acontecimientos de la próxima entrega.

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¿Hulk regresará en ‘Avengers: Doomsday’?

Durante una entrevista con Empire, los hermanos Russo fueron cuestionados sobre la ausencia de Bruce Banner entre los personajes anunciados oficialmente para la película. Aunque evitaron confirmar su regreso en pantalla, reconocieron que el personaje tiene una conexión con la historia que se desarrollará alrededor de Doctor Doom.

Hulk en ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ (imagen: Sony Pictures)

“[Bruce Banner] ciertamente está involucrado en la historia que gira en torno a Doom. No confirmaremos ni negaremos su aparición en Doomsday.”

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La respuesta deja abierta la posibilidad de que Mark Ruffalo vuelva a interpretar al personaje, cuya última aparición cinematográfica fue en ‘Spider-Man: Brand New Day’. Sin embargo, los directores no aclararon si su participación en la historia implica que Hulk estará físicamente presente durante los acontecimientos de ‘Doomsday’.

La incertidumbre resulta particularmente interesante considerando que Robert Downey Jr. regresará al MCU como Doctor Doom, después de haber compartido numerosas escenas con Ruffalo durante su etapa como Tony Stark.

Los Russo confirman que Marvel todavía oculta personajes y actores

La posible aparición de Hulk no es el único misterio que rodea a la película. Anthony Russo también confirmó que el reparto presentado hasta ahora por Marvel Studios está incompleto y que existen más participantes cuya identidad permanece bajo reserva.

“Lo más lejos que podemos llegar es a decir que hay personajes y actores que no han sido anunciados y que forman parte de Doomsday.”

Actualmente, la producción cuenta con 31 personajes anunciados, procedentes de diferentes rincones del MCU y de franquicias anteriores de Marvel.

Entre ellos aparecen Chris Evans como Steve Rogers, Chris Hemsworth como Thor, Anthony Mackie como Sam Wilson, Sebastian Stan como Bucky Barnes y Tom Hiddleston como Loki.

También participarán los nuevos Cuatro Fantásticos, además de integrantes de los New Avengers como Florence Pugh y compañía, e igualmente varios actores de los X-Men de Fox. Por ahora, los directores no especificaron cuántos personajes adicionales aparecerán ni cuándo podrían revelarse sus identidades.

‘Avengers: Endgame Encore’ prepara el camino hacia ‘Doomsday’

Las declaraciones coinciden con la promoción de ‘Avengers: Endgame Encore’, reedición que incorpora cuatro nuevas escenas destinadas a conectar la película de 2019 con la próxima entrega de Los Vengadores.

Póster de ‘Avengers: Endgame Encore’ (imagen: IMDb)

Una de ellas amplía el desenlace de Steve Rogers y Peggy Carter mediante la inesperada aparición de Loki. Anthony Russo ya había adelantado que ese momento adquiere un significado diferente y está relacionado directamente con el origen narrativo de ‘Doomsday’.

Los cineastas también explicaron recientemente a AP que comenzaron el rodaje sin un guion completamente terminado, debido a su metodología de trabajo basada en ensayos, improvisaciones y aportaciones de los actores.

‘Avengers: Doomsday’ llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026 y tendrá su continuación en ‘Avengers: Secret Wars’, programada para 2027.

Con información de The Hollywood Reporter.

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