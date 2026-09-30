Danny Boyle confirma que sí habrá una nueva secuela de ‘Exterminio’ con Cillian Murphy

El director Danny Boyle aseguró que la saga de Exterminio, o 28 Years Later, todavía sigue con vida y adelantó que Cillian Murphy tendrá una participación importante en la próxima película. Estas nuevas revelaciones sobre el proyecto tuvieron lugar durante su visita al Festival de Cine de Zúrich, donde presentó Ink. El futuro de la franquicia parecía incierto después del estreno de Exterminio: El Templo de Huesos, pero Boyle aparece para inyectar esperanza.

¿Habrá nueva película de Exterminio con Cillian Murphy?

La visita de Boyle al festival permitió retomar la cuestión acompaña a esta nueva etapa de la serie, sobre cómo continuará la historia después de sus dos entregas más recientes. El cineasta expresó confianza en la realización del siguiente capítulo, aunque aclaró que ese convencimiento no permite, de momento, ofrecer un calendario concreto para comenzar a trabajar.

“28 Years 3, o como termine llamándose, se hará porque la gente sigue preguntando por ella. No estoy seguro de cuándo exactamente, pero hay un guion: un guion muy bueno de Alex Garland”, declaró. Murphy un espacio considerable en esa continuación: “Tendrá mucho de Cillian Murphy”. El actor tuvo una breve aparición del actor en El Templo de Huesos, donde recuperó a Jim, el personaje con el que participó en la película original de 2002.



Cillian Murphy en Exterminio (Foto: IMDb)

El director también bromeó sobre la posibilidad de repetir la desnudez de aquella primera entrega: “Si volverá a quitarse la ropa, eso no lo sé. Ahora ya tiene el Óscar”. Boyle no anunció una fecha de estreno ni confirmó cuándo comenzará la filmación. Lo que sí sostuvo fue que la continuación se realizará y que cuenta con un guion que le entusiasma

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El rol de Cillian en Exterminio: El Templo de Huesos

Dirigida por Nia DaCosta y escrita por Alex Garland, El Templo de Huesos continúa los acontecimientos de Exterminio: La evolución. Ralph Fiennes interpreta nuevamente al doctor Ian Kelson, cuyo trabajo lo conduce a un descubrimiento que podría cambiar la comprensión de ese mundo atravesado por la enfermedad y la violencia. Al mismo tiempo, Spike, interpretado por Alfie Williams, queda atrapado en una situación cada vez más peligrosa.

El encuentro del muchacho con Jimmy Crystal, a cargo de nuestro adorado Jack O’Connell, también protagonista de Ink por cierto, pone a los sobrevivientes en el centro del horror. La película enfrenta la violencia de ese grupo con las acciones de Kelson y lleva las amenazas más allá de los infectados. Es verdad, los seres humanos son el verdadero monstruo, pero el guion de Garland y la dirección de DaCosta imprimen un giro singular a la premisa.

Ralph Fiennes en Exterminio: El Templo de Huesos (Foto: IMDb)

Al final de la película descubrimos que Jim vive apartado junto a su hija y comparte con ella una lección de historia. La tranquilidad se interrumpe cuando descubren a Spike y Jimmy Ink, o Kellie, huyendo de los infectados. Ambos deciden ayudarlos, y la película cierra con una posibilidad de encuentro entre personajes de distintas etapas de la saga.

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Una secuela celebrada por la crítica, con dificultades en taquilla

El Templo de Huesos obtuvo una recepción crítica favorable, pero la respuesta comercial fue más modesta. The Numbers reporta una recaudación mundial de 58 millones millones, frente a un presupuesto de producción de 63 millones. De ese total, alrededor de 25.1 millones provinieron de Estados Unidos y Canadá. Los ingresos en salas quedaron por debajo del costo de producción.

Ahora siguiente paso será conocer cuándo podrá realizarse el guion de Garland sobre esa prometida secuela de Exterminio y cómo incorporará a Jim en la historia.

Con información de Variety.