Último intento contra Paramount-Warner: Suscriptores buscaron frenar el acuerdo en la Corte Suprema

La unión de Paramount y Warner Bros. Discovery llegó a sus últimas horas de preparación con una nueva disputa judicial. De acuerdo con The Hollywood Reporter, un grupo de suscriptores llevó sus objeciones hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, decidido a impedir que dos competidores del entretenimiento quedaran bajo un mismo dueño.

¿Un nuevo intento de bloqueo contra Paramount-Warner?

El reclamo de los consumidores apunta a lo que podría cambiar para quienes pagan por entretenimiento, es decir, las opciones disponibles y la competencia entre las empresas que ofrecen películas y noticias, entro otros servicios digitales. La petición de emergencia fue presentada el lunes 5 de octubre ante la jueza Elena Kagan y buscaba detener el cierre de la adquisición, valuada en 110 mil millones de dólares, mientras se consideraba el caso. Horas después, Kagan rechazó la solicitud sin comentarios, dejando libre esa vía para completar la operación prevista para el martes 6.

Los suscriptores habían cuestionado previamente la adquisición por sus posibles efectos sobre la competencia en distribución cinematográfica, noticias y plataformas digitales. En el escrito sostuvieron que los compromisos acordados con los estados “no preservan la competencia entre Paramount y Warner Bros.” Esa era la objeción central detrás de su intento de última hora.

David Ellison, CEO de Paramount Skydance

Su abogado, Joseph Alioto, también impugnó la manera en que la jueza federal Araceli Martínez-Olguín había rechazado una suspensión temporal. Según su argumento, el expediente ya contenía documentos y testimonios que debían examinarse. “La premisa expresada por el tribunal de distrito no era que las pruebas fueran débiles; era que los solicitantes no habían presentado ninguna”, escribió.

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La discusión tenía un antecedente relevante, pues antes del acuerdo con las autoridades estatales el tribunal había detenido de manera temporal el cierre. Entre sus preocupaciones figuraba una participación estimada de 27% en la distribución de películas con grandes estrenos; la evaluación preliminar consideraba probable una reducción sustancial de la competencia. Todavía faltaba resolver la controversia, que posteriormente desembocó en el convenio.

¿Qué falta para completar la fusión?

Tras el rechazo de Kagan, el calendario reportado mantiene el cierre para el 6 de octubre. La aprobación judicial del convenio con doce estados había llegado el 30 de septiembre y permitió modificar la orden que impedía concluir la compra. El acuerdo contiene obligaciones que seguirán después de la adquisición, pues la empresa combinada deberá estrenar en Estados Unidos al menos 30 películas anuales durante los primeros dos años y 32 en cada uno de los tres siguientes. Como mínimo, la mitad de los títulos contabilizados tendrá que haber sido producida o coproducida por el propio grupo.

Rob Bonta, fiscal general del estado de California

También quedaron establecidos mínimos para los estrenos amplios y las películas independientes, mientras que los títulos incluidos en estos compromisos deberán respetar una ventana cinematográfica de al menos 45 días y esperar al menos 90 días antes de llegar a un servicio de suscripción. Otro apartado exige mantener separadas las negociaciones de los canales básicos de cable de Paramount y Warner.

Los detractores

Mark Ruffalo expresó públicamente su rechazo después de la aprobación del convenio. “Esta fusión sofocará la creatividad, debilitará la libertad de expresión y les costará a las personas sus empleos”, escribió el actor en X. Kathleen Kennedy planteó otra preocupación durante el encuentro Screentime de Bloomberg; recalcó la desaparición de un estudio como participante independiente y la posibilidad de que se produzcan menos películas. La productora, quien dirigió Lucasfilm, relacionó la compra con los cambios que enfrenta la economía de Hollywood.

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