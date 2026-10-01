‘Star Wars’: Kathleen Kennedy revela cuáles son los 3 tres mejores proyectos de Lucasfilm en la era Disney

La ejecutiva Kathleen Kennedy repasó su etapa al frente de Lucasfilm y desveló aquellas producciones que más orgullo le provocan. Durante una entrevista pública en Los Ángeles, la productora habló de las satisfacciones y dificultades de dirigir Star Wars, una responsabilidad que terminó este año. También abordó la relación con los seguidores y algunas decisiones complicadas detrás de las cámaras.

¿Cuáles son los tres proyectos de Star Wars que llenan de orgullo a Kathleen Kennedy?

El encuentro ocurrió este miércoles 30 de septiembre en Screentime, el evento anual de Bloomberg; Brad Stone condujo la entrevista, dedicada a su trayectoria en la producción. Kennedy identificó sus mayores motivos de orgullo, pero no las presentó como una especie de clasificación o un top 3 que pusiera a las otras en detrimento.

Los títulos elegidos fueron Star Wars: El despertar de la Fuerza, también conocido como Episodio VII, Andor y The Mandalorian. Kennedy destacó el relanzamiento cinematográfico de 2015 y la llegada de ambas series a Disney+; The Mandalorian fue, de hecho, el proyecto con el que la compañía inauguró Disney+ en 2019.La meta de Kennedy durante su tiempo como presidente fue recuperar la saga para las salas y ampliar su presencia en la pantalla chica.

Kathleen Kennedy en la Star Wars Celebration 2015 (Foto: Getty)

El despertar de la Fuerza retomó la historia tres décadas después de la destrucción de la segunda Estrella de la Muerte. Rey y Finn se unieron al conflicto dominado por la amenaza de la Primera Orden, con Han Solo y Leia nuevamente involucrados. The Mandalorian representó otra expansión, pues Lucasfilm llevó su universo a una serie de acción real que alcanzó tres temporadas durante su gestión. Andor, por su parte, desarrolló el camino abierto por Rogue One: Una Historia de Star Wars y consiguió reconocimiento en los Emmy.

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Al preguntarle por posibles arrepentimientos, Kennedy no quiso nombrar una película o serie concreta. “No creo que puedas hacer nada en el negocio del cine donde cada cosa vaya a ser un éxito perfecto”, explicó.

¿Cómo se siente por haber dejado Lucasfilm?

Cuando Stone le preguntó si su salida tenía un sabor agridulce, Kennedy respondió que no: “Supongo que hay un poco de alivio. Estos trabajos no son fáciles y entrar en algo así, que George [Lucas] había creado, fue un desafío increíble”. Se mantuvo casi 14 años al frente de la compañía, dando luz verde (o roja) a proyectos sobre la galaxia lejana.

Kennedy llegó a Lucasfilm en 2012, poco antes de que Disney comprara la empresa por 4.05 mil millones de dólares, y en realidad fue Lucas quien la eligió personalmente para el rol de presidenci. Pese a las críticas, Kennedy defendió aquella operación y aseguró que Disney era la compañía a la que el creador quería vender su franquicia. Con el tiempo aparecieron nuevas películas y finalmente la galaxia dio el salto hacia la televisión, con numerosos éxitos bajo su manto.

Star Wars Episodio VII: El Despertar de la Fuerza (Foto: IMDb)

Ahora que Kennedy dejó el puesto, la nueva dirección quedó en manos de Dave Filoni y Lynwen Brennan. Kennedy continúa relacionada a Star Wars mediante la producción de Starfighter, dirigida por Shawn Levy y protagonizada por Ryan Gosling. También retoma la producción independiente con Frank Marshall, su esposo, porque dejar la presidencia no significó despedirse del cine ni cortar todos sus vínculos con Lucasfilm.

Los fans quedamos a la espera no solo de Star Wars: Starfighter, también de Star Wars X, anunciada hace tan solo unos días con Jon Watts (Spider-Man: Sin Camino a Casa) como director. Aunque no hay sinopsis oficial, distintos medios reportaron que se trata de una continuación de la saga Skywalker, por lo que tendríamos en camino el retorno de Daisy Ridley como Rey y otros personajes. Tal parece que Lucasfilm no quiere dejar a los jedi después de todo (la segunda temporada de Ahsoka está en camino, de hecho).

Con información de The Hollywood Reporter.

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