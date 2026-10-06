‘Transformers’: Michael Bay está en negociaciones finales para dirigir la nueva película de la franquicia, esto sabemos

Michael Bay podría reencontrarse con los robots que se apoderaron de toda una década en su carrera como director de Hollywood. Paramount ya está preparando otra película de la marca Transformers y busca recuperar al director que convirtió las batallas entre Autobots y Decepticons en uno de sus mayores negocios del cine. El proyecto revolotea durante una reorganización del estudio y contempla el regreso de figuras esenciales para el nacimiento de la saga.

¿Michael Bay vuelve para una nueva Transformers?

El posible regreso tiene detrás una historia de éxitos comerciales y bastante desgaste creativo, pues recordemos que Bay dirigió cinco entregas consecutivas antes de permitir que otros cineastas tomaran el control. Su despedida parecía definitiva, pero el realizador conservó interés en ese universo y, de acuerdo con Page Six, comenzó a explorar una nueva participación desde hace tiempo.

El medio citado informó hoy que Bay se encuentra en negociaciones finales para dirigir la siguiente película. De acuerdo con sus fuentes, uno de los puntos pendientes es obtener el control del montaje definitivo, es decir, la última palabra sobre la versión que llegará a las salas. Jason Fuchs, guionista de It: Bienvenidos a Derry, escribirá la historia, misma que estaría situada en la actualidad y permanece bajo llave.

Michael Bay (Foto: X)

Page Six señala que la película aún no tiene actores seleccionados, y TheWrap reportó que Shia LaBeouf, la estrella de las películas más exitosas, no regresará. El intérprete, además de su trabajo en Disney, se hizo famoso gracias a las primeras tres entregas como Sam Witwicky; Mark Wahlberg tomó después el lugar protagónico humano. El interés de Bay por volver habría surgido en 2025, cuando se acercó a Paramount y presentó una nueva historia; el proyecto actual todavía carece de fecha de estreno anunciada.

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La relación con Skydance Corp.

David Ellison incorporó Transformers a su negocio cinematográfico cuando Skydance adquirió Paramount en 2025. La propiedad encaja con su experiencia como productor de grandes espectáculos comerciales, entre ellos títulos de Misión: Imposible y Top Gun. El regreso de Bay permitiría trabajar con un cineasta que conoce demasiado bien las exigencias de estas producciones.

Las negociaciones finales de Bay se reportan el mismo día en que Paramount completó la adquisición de Warner Bros. Discovery; la compañía fusionada operará como Skydance Corporation, bajo el liderazgo y vigilancia de Ellison. Así, la preparación de otra Transformers coincide con el comienzo de la estructura empresarial que fusionará dos grandes estudios y reorganizará todo el mapa de Hollywood a corto plazo.

Por si todo esto no fuera suficiente, TheWrap también informó que Steven Spielberg volverá como productor ejecutivo y supervisará el rumbo creativo junto con Lorenzo di Bonaventura. Josh Greenstein y Dana Goldberg, responsables de Paramount Pictures, se reunieron con Spielberg durante sus primeros encuentros en el estudio después de la adquisición de Paramount por Skydance.

El legado multimillonario de la saga Transformers en cine

Las cinco películas dirigidas por Bay reunieron aproximadamente 4.38 mil millones de dólares en todo el mundo. Su etapa abarcó tanto el descubrimiento cinematográfico de los personajes para una nueva generación como secuelas que hicieron enorme la escala de las batallas protagonizadas por los robots.

Transformers de 2007 logró alrededor de los 708 millones de dólares mundiales y a La venganza de los caídos por encima de los 836 millones. Fueron resultados suficientes para sostener las adaptaciones que convirtieron a Optimus Prime y Bumblebee en visitantes habituales y muy queridos de las temporadas de grandes estrenos.

El punto más alto llegó con El lado oscuro de la luna, que recaudó 1.124 mil millones de dólares. La era de la extinción también superó los mil millones, con unos mil 104 millones. El último caballero quedó muy por debajo, cerca de 603 millones, mostrando una caída importante al final del periodo de Bay.

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