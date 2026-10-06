Director de ‘Verity’ revela el perturbador final alternativo que descartaron por el rechazo del público de prueba

Las reacciones durante las proyecciones de prueba llevaron al equipo a descartar esa conclusión

‘Verity’, el thriller psicológico protagonizado por Dakota Johnson, Anne Hathaway y Josh Hartnett, estuvo a punto de llegar a los cines con un desenlace muy diferente al que finalmente conocieron los espectadores. El director Michael Showalter reveló que la adaptación de la novela de Colleen Hoover originalmente incluía un giro mucho más oscuro, diseñado para cambiar la percepción del público sobre sus protagonistas.

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Sin embargo, las reacciones durante las proyecciones de prueba obligaron al equipo creativo a reconsiderar una conclusión que, durante buena parte de la producción, habían considerado definitiva.

¿Cómo era el perturbador final alternativo de ‘Verity’?

Advertencia: a continuación hay SPOILERS importantes de ‘Verity’.

Anne Hathaway y Dakota Johnson en ‘Verity’ (imagen: IMDb)

En la versión estrenada, Lowen (Dakota Johnson) descubre una carta escrita por Verity (Anne Hathaway) que cuestiona lo que creía saber sobre ella y Jeremy (Josh Hartnett). El documento sugiere que Verity podría haber sido inocente y que Lowen participó en su muerte sin conocer toda la verdad.

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Sin embargo, Showalter explicó en una entrevista con Variety que originalmente habían preparado una escena muy distinta. En ella, Lowen viajaba en automóvil con Jeremy y, después de reflexionar sobre las manipulaciones de Verity, adoptaba una actitud inquietantemente despreocupada.

“Y entonces se pone unas gafas de sol, se reclina hacia atrás y pone esa expresión de gato con un ratón en la boca; saca la mano por la ventanilla y, mientras se alejan y suena una canción, hace movimientos ondulantes en el aire con la mano.”

El gesto sugería que Lowen podría haber sido la verdadera responsable de manipular los acontecimientos desde el principio. Pero había una segunda revelación: la película regresaba al momento en que Verity se hundía en el lago y mostraba cómo abría los ojos, insinuando que seguía viva.

“Así que la idea es que Lowen es la gran villana. Y luego, la escena vuelve a Verity hundiéndose en el lago y abriendo los ojos.”

El público de prueba provocó un cambio importante

Showalter aseguró que el equipo experimentó con numerosas versiones de ese desenlace porque encontraba especialmente atractiva la posibilidad de convertir a Lowen en la gran villana.

“Probamos cien versiones diferentes de eso —de que Verity siguiera viva y de que Lowen fuera el fénix oscuro—, porque nos gustaba y era realmente genial.”

El problema apareció durante las proyecciones de prueba. Según el director, los espectadores no estaban preparados para acompañar a Lowen en una transformación tan radical, especialmente después de seguir su perspectiva durante toda la historia.

“Nos dimos cuenta de que el público es Lowen, y el público no estaba listo para ponerse esas gafas.”

El equipo comprendió que el público prefería compartir el desconcierto y la culpa de Lowen ante sus descubrimientos, en lugar de verla adoptar una actitud triunfante que sugería su participación deliberada en una manipulación mayor.

‘Verity’ mantuvo un desenlace marcado por la incertidumbre

Dakota Johnson en ‘Verity’ (Imagen: IMDb)

La decisión permitió conservar una de las características centrales del thriller: la dificultad de determinar quién dice la verdad. En lugar de presentar a Lowen como una posible mente maestra, la versión definitiva pone mayor énfasis en las consecuencias de sus decisiones y en las dudas que surgen después de descubrir la carta.

Showalter reconoció que renunciar al momento de las gafas de sol fue un cambio importante porque durante mucho tiempo habían considerado aquella escena como la conclusión natural de la película.

El desenlace descartado habría modificado considerablemente la interpretación de los personajes de Dakota Johnson y Anne Hathaway, al insinuar una manipulación todavía más compleja. Finalmente, los responsables de ‘Verity’ prefirieron una conclusión más cercana a la experiencia emocional de los espectadores, incluso si eso significaba abandonar uno de los giros que más entusiasmo había generado dentro del equipo creativo.

Con información de Cosmopolitan.

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