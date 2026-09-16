‘Alone at Dawn’: ¿De qué trata la nueva película de Anne Hathaway y Adam Driver?

Anne Hathaway y Adam Driver compartirán una historia de guerra y reconocimiento pendiente en Alone at Dawn, el drama que prepara Ron Howard con Amazon MGM Studios e Imagine Entertainment. La producción adapta un libro de investigación sobre un militar estadounidense y el esfuerzo posterior por esclarecer sus acciones. Betty Gilpin también integra el reparto […]

Anne Hathaway y Adam Driver compartirán una historia de guerra y reconocimiento pendiente en Alone at Dawn, el drama que prepara Ron Howard con Amazon MGM Studios e Imagine Entertainment. La producción adapta un libro de investigación sobre un militar estadounidense y el esfuerzo posterior por esclarecer sus acciones. Betty Gilpin también integra el reparto de esta película basada en hechos reales.

¿De qué trata Alone at Dawn?

El proyecto aborda lo sucedido durante una operación militar y la búsqueda de respuestas que continuó años después. Howard desarrollará ambos dentro de una misma historia, con atención al combate y al trabajo necesario para reconstruirlo. La película toma su nombre del libro escrito por Dan Schilling y Lori Chapman Longfritz, hermana del hombre cuya vida inspira el relato.

Ese hombre es John Chapman, controlador de combate de la Fuerza Aérea estadounidense, quien murió en Afganistán en 2002 mientras intentaba proteger a sus compañeros; Adam Driver lo interpretará. La trama también presentará a una oficial de inteligencia, encarnada por Hathaway. La historia abarca tanto el peligro inmediato que enfrentó Chapman como las dificultades posteriores para conseguir que su conducta recibiera reconocimiento.

Anne Hathaway (Foto: Getty)

Amazon MGM programó un estreno limitado en Estados Unidos para el 25 de diciembre de 2027 y el lanzamiento continuará con una ampliación a ciudades seleccionadas en enero de 2028, así como una expansión nacional durante el fin de semana dedicado a Martin Luther King Jr. La película llegará a una temporada que también contempla Avengers: Secret Wars y The Hunt forGollum.

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Las mentes detrás de la película

Ron Howard dirigirá a partir de un guion de Michael Russell Gunn. El realizador ya ha trabajado con historias de supervivencia basadas en acontecimientos reales, como Apolo 13, que reconstruyó aquella emergencia de la misión espacial y 13 vidas, que abordó el rescate de un equipo juvenil de futbol atrapado en una cueva de Tailandia.

Howard también participará como productor junto con Brian Grazer, Jeb Brody y Allan Mandelbaum, de Imagine; el equipo incluye además a Matthew Rhodes y Jonathan Gray, relacionado con Hideaway Entertainment, entre otros productores. Thruline Entertainment forma parte del proyecto, que reúne a varias compañías para adaptar la investigación de Schilling y Longfritz al lenguaje cinematográfico.

Hathaway brilla en 2026

Adam Driver (Foto: Getty)

Alone at Dawn se suma a la agenda de Hathaway después de un año muy ocupado. Mother Mary, El diablo viste a la moda 2 y La Odisea precedieron a El final de la calle Oak. La Odisea acumuló 1.68 mil de dólares en la taquilla mundia; la película de Christopher Nolan también había superado los 600 millones en Estados Unidos y Canadá.

El diablo viste a la moda 2 también aportó cifras importantes a su año cinematográfico, pues para finales de julio, la secuela ya había recaudado más de 690 millones de dólares alrededor del mundo. El regreso del elenco original encontró un público muy dispuesto a comprar boletos, con un resultado comercial que acompañó su posterior llegada a las plataformas digitales.

Sin embargo, sus estrenos tuvieron resultados desiguales, como El final de la Calle Oak que registró unos 116 millones de dólares a escala mundial. Aunque esa cantidad quedó muy por debajo de los ingresos de La Odisea y El diablo viste a la moda 2, añadió otro lanzamiento con recaudación internacional superior a los cien millones.

Con información de The Wrap.

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