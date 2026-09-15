Tom Cruise reacciona a los rumores sobre ser demasiado intenso en el set de rodaje

Es raro que Tom Cruise conceda entrevistas exclusivas a medios de información pero GQ lo consiguió. El actor respondió a los comentarios sobre su manera de trabajar ahora que viene Digger, la película que protagoniza bajo la dirección de Alejandro G. Iñárritu. Cruise habló de las relaciones que construye durante una filmación, sus hábitos cotidianos y el compromiso que espera encontrar entre quienes participan en sus proyectos de ambición máxima.

¿Tom Cruise se considera intenso?

Al abordar su reputación, el protagonista de Misión: Imposible respondió sin rodeos: “Exijo mucho y lo digo de entrada”. También explicó que advierte a sus compañeros antes de comenzar: “Confía en mí, los rumores son ciertos. Estaré aquí antes que tú”. Cruise relacionó esa actitud con una curiosidad que lo acompaña a partir de su infancia, porque cuando algo le interesa, quiere estudiarlo y comprenderlo a fondo. Recordó que incluso de niño le señalaban lo intenso que era, hecho que acepta con humor.

El actor explicó que no teme verse absurdo al interpretar una escena, porque considera necesario experimentar para encontrar el tono adecuado: “Cuando trabajo con otras personas, no tengo miedo de parecer ridículo mientras actúo, de simplemente hacerlo. Es como decir: ‘Esto no se trata de eso’. Se trata de encontrar nuestro tono, de descubrir juntos estas herramientas y de vivir la experiencia.”

Tom Cruise (Foto: Getty)

Lo que opina sobre el streaming

Tom Cruise lleva años defendiendo la experiencia en salas de cine y su postura salió a relucir en la entrevista: “No tengo nada en contra de la televisión por cable, la televisión o Netflix. Creo que es genial”, declaró. Cruise mencionó los empleos que generan esas actividades y no quiso asumir su preferencia por la pantalla grande como un rechazo general hacia otras formas de producir y distribuir entretenimiento. “Lo que me gusta del cine es que todos nos reunimos en una sala y compartimos una experiencia”, declaró.

No te pierdas: Tom Cruise declara su apoyo total a Paramount y la familia Ellison en la compra de Warner: ‘Cumplirán sus promesas’

Esa confianza acompaña su trabajo en Digger, que lo reúne con Iñárritu fuera del tipo de vehículo de acción que hemos visto en sus estrenos más recientes. Al hablar del futuro del cine, Cruise mencionó que Hollywood ha atravesado periodos de bonanza y dificultades económicas; aun así, expresó que le emociona la asistencia a las salas y lo que el público desea ver.

“Hollywood siempre ha pasado por altibajos. Si estudias su historia, verás que ha atravesado épocas de crisis, quiebras y problemas financieros. Yo estoy entusiasmado. Estoy muy entusiasmado con el momento en el que se encuentra el cine… Ves cuánta gente está yendo a las salas, dónde estamos ahora y qué es lo que quiere el público. Estoy muy entusiasmado con todo esto.”

Tom Cruise prefiere mantener apartado su celular

Tom Cruise en Digger de Alejandro González Iñárritu (Foto: X)

Para prestar atención a quienes tiene enfrente, Cruise procura colocar su teléfono lo más lejos posible, tanto durante el trabajo como fuera de él: “Observo y escucho, y quiero dedicarle la menor cantidad de tiempo posible. Mi equipo y la gente que trabaja conmigo lo saben; es como: ‘No me mandes un correo detallado. Ven a hablar conmigo’. Me gusta hablar con la gente.”

El apoyo a Paramount

Su preocupación por la producción cinematográfica también lo llevó a respaldar la propuesta de unión entre Paramount y Warner Bros. Discovery, pues en una aparición en The Pat McAfee Show, Cruise expresó confianza en el compromiso de David Ellison de que ambos estudios estrenen 30 películas al año bajo la operación planteada.

“Creo que es increíble. Ellos van a entregar 30 películas. Para mí, esto es una comunidad, no una industria. Las personas que trabajan en estos estudios no son simplemente gente de los estudios. Son mi familia. Si nos va bien con esas 30, se convertirán en 40 películas. Todos esos grandes artistas tuvieron que aprender su oficio. La única manera de hacerlo es crear abundancia. La producción genera producción.”

Entérate: ‘Days of Thunder 2’: Todo lo que debes saber sobre la secuela con Tom Cruise y Anne Hathaway