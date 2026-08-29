‘Days of Thunder 2’: Todo lo que debes saber sobre la secuela con Tom Cruise y Anne Hathaway

La secuela será dirigida por Jonathan Levine y tendrá nuevamente a Jerry Bruckheimer como productor

Más de tres décadas después de que Tom Cruise se pusiera al volante como Cole Trickle, ‘Days of Thunder’ regresará con una secuela que reunirá al actor con Anne Hathaway por primera vez en pantalla. Paramount Pictures prepara la nueva película para 2028, con Jonathan Levine en la dirección y Jerry Bruckheimer nuevamente involucrado como productor. Aunque por ahora los detalles de la historia permanecen bajo reserva, el anuncio ha recuperado el interés por la cinta original de 1990 y por el lugar que ocupa dentro de la carrera de Cruise.

¿Qué sabemos de ‘Days of Thunder 2’?

La secuela ya tiene fecha de estreno: 2 de junio de 2028. Tom Cruise retomará el papel de Cole Trickle, mientras que Anne Hathaway interpretará a la propietaria e ingeniera de un equipo de automovilismo. El proyecto será dirigido por Jonathan Levine, responsable de películas como ‘Warm Bodies’ y ‘50/50’, a partir de un guion escrito por Will Staples.

Tom Cruise y Anne Hathaway (Imagen: X/@TomCruise)

Jerry Bruckheimer, productor de la película original, regresará junto con Cruise y Tommy Harper. La producción también está planeada para aprovechar formatos como IMAX, mientras que la trama completa y el resto del reparto todavía no han sido revelados.

El anuncio se realizó con Cruise y Hathaway apareciendo juntos en Daytona International Speedway, reforzando desde el principio la conexión de la nueva película con el mundo de NASCAR. Será además la primera colaboración cinematográfica entre ambos actores.

¿De qué trata la primera ‘Days of Thunder’?

Estrenada en 1990, ‘Days of Thunder’ sigue a Cole Trickle, un joven y talentoso piloto que intenta abrirse paso en las competencias de NASCAR. Su temperamento y estilo agresivo lo llevan a enfrentarse con otros corredores mientras trabaja con el veterano jefe de equipo Harry Hogge, interpretado por Robert Duvall.

La película también presentó a Nicole Kidman como la doctora Claire Lewicki, además de contar con Michael Rooker, Cary Elwes, Randy Quaid y John C. Reilly en su reparto. Fue dirigida por Tony Scott, quien pocos años antes había trabajado con Cruise en ‘Top Gun’, y producida por Jerry Bruckheimer y Don Simpson. El guion fue escrito por Robert Towne a partir de una historia desarrollada junto con el propio Cruise.

La cinta recaudó aproximadamente 157.9 millones de dólares en todo el mundo, con 82.6 millones procedentes de Estados Unidos y Canadá.

¿Por qué recuperar ‘Days of Thunder’ después de tantos años?

La nueva película llega después de que Cruise demostrara que volver a uno de sus personajes más reconocidos podía convertirse en un enorme acontecimiento cinematográfico con ‘Top Gun: Maverick’. Aquella secuela recuperó una película de los años ochenta varias décadas después y terminó superando los 1,500 millones de dólares en la taquilla mundial.

Eso hace inevitable la comparación con ‘Days of Thunder 2’, aunque por ahora Paramount no ha presentado el proyecto como una repetición directa de aquella fórmula. La diferencia principal estará en descubrir en qué momento de su vida se encuentra Cole Trickle y qué papel tendrá el personaje de Hathaway dentro de su regreso al automovilismo.

Tom Cruise y Anne Hathaway anunciando la nueva película de ‘Days of Thunder’ (Imagen: X/@TomCruise)

Por ahora tampoco se ha confirmado si personajes de la cinta original, como Harry Hogge, Claire Lewicki o Rowdy Burns, aparecerán nuevamente.

¿Cuándo se estrena ‘Days of Thunder 2’?

Paramount programó el estreno de ‘Days of Thunder 2’ para el 2 de junio de 2028, por lo que todavía faltan casi dos años para su llegada a los cines.

Con Cruise de regreso, Hathaway incorporándose a la franquicia y Bruckheimer nuevamente detrás de la producción, la secuela buscará recuperar una película estrechamente asociada con una de las etapas más reconocibles de la carrera de su protagonista. La historia, el resto del reparto y los detalles del rodaje serán las próximas piezas por conocer.